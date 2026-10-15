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F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
   oct 21 /26 17:07 GMT
 Londres, Gran Bretaña
 F1

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Fórmula 1 y Leica Camera han anunciado oficialmente su nueva alianza de licencia con el lanzamiento de una edición especial de la cámara Leica Q3 43 Formula 1, disponible a partir de hoy.

La colaboración une a dos marcas con una larga tradición de innovación y valores compartidos de excelencia, precisión, coraje y búsqueda de la perfección, y se materializa en una cámara que combina fotografía y automovilismo en un diseño artesanal que traduce la fascinación que despierta el deporte motor.

La Leica Q3 43 Formula 1 Edition ha sido diseñada para reflejar los estándares exigentes de ambas marcas, con ópticas, sensor, diseño y mecánica ajustados para ofrecer una experiencia fotográfica excepcional.


La cámara incorpora detalles inspirados directamente en la Fórmula 1, como un recubrimiento de microterciopelo antideslizante inspirado en un volante de carreras, el logotipo de la Fórmula 1 en la placa superior y en la tapa del objetivo, y una estructura de fibra visible fabricada con carbono auténtico, un material que no se utiliza tradicionalmente en las cámaras Leica pero que es habitual en el automovilismo por su combinación de ligereza y rigidez extrema.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición especial es el nuevo "look Formula 1" de Leica, desarrollado específicamente para la cámara con el objetivo de crear imágenes que complementen el mundo del automovilismo, con un mayor contraste y una saturación más rica para capturar la atmósfera de la pista y el paddock.


Este look está disponible en exclusiva en la Leica Q3 43 Formula 1 Edition a través de la aplicación Leica FOTOS y puede aplicarse en el momento de la captura, de modo que el efecto sea visible en el visor en lugar de surgir únicamente durante el postprocesado. La misma aplicación permite transferir imágenes y vídeos a dispositivos móviles.

La Leica Q3 43 Formula 1 Edition estará disponible a partir del 21 de octubre de 2026 en todas las tiendas Leica, en la tienda online de Leica y en distribuidores especializados. Con este lanzamiento, ambas marcas refuerzan su compromiso con la innovación y la excelencia, y ofrecen a los aficionados a la fotografía y al automovilismo una herramienta única que captura la esencia de ambos mundos.

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