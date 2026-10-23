Leclerc toma la delantera en Austin - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos
oct 23 /26 20:30 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
Diego Merino / JG MP
Charles Leclerc encabezó la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, disputada en el Circuito de las Américas, tras firmar un registro de 1:36.052 que le permitió superar a Max Verstappen (Red Bull) por 84 milésimas y a Lando Norris (McLaren) por 245 milésimas.
El monegasco de Ferrari aprovechó el nuevo paquete aerodinámico introducido por su equipo para marcar el ritmo en una sesión disputada bajo un calor intenso en Austin.
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La sesión arrancó con Ferrari evaluando su última actualización de la temporada, que incluye revisiones en el suelo, los pontones y el difusor.
Leclerc se mostró cómodo desde el inicio y marcó el ritmo con el compuesto medio, mientras su compañero Lewis Hamilton también progresa de forma constante.
El monegasco mejoró su referencia tras montar el neumático blando en la segunda mitad de la sesión, consolidando su posición al frente de la tabla.
Verstappen, que había trabajado en resolver sus propios problemas de equilibrio, respondió con una vuelta competitiva de 1:36.136, especialmente fuerte en el primer sector y en las rápidas eses del trazado, aunque un intento más rápido le fue eliminado por exceder los límites de pista.
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Norris, por su parte, se recuperó de algunos momentos de sobreviraje para finalizar tercero, por delante de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que completaron el top cinco. Hamilton fue sexto y Oscar Piastri séptimo, completando un grupo de cabeza en el que los cuatro equipos punteros quedaron separados por menos de medio segundo.
El circuito de 5,513 kilómetros, con su combinación de curvas rápidas, zonas de frenada fuerte y una superficie irregular, planteó exigencias significativas en el equilibrio de los monoplazas, y varios pilotos reportaron dificultades de manejo mientras buscaban la puesta a punto adecuada.
A pesar de ello, los tiempos ajustados entre Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes dejaron la impresión de que la lucha por la pole sigue completamente abierta.
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En la zona media, Gabriel Bortoleto (Audi) lideró el grupo en octava posición, seguido de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, que completaron el top diez. Oliver Bearman (Haas) fue undécimo, por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Isack Hadjar finalizó decimocuarto con el segundo Red Bull tras perder una vuelta representativa por una infracción de límites de pista, y Pierre Gasly (Alpine) fue decimoquinto.
Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoséptimo con 1:38.121, a 2.069 segundos del tiempo de Leclerc, mientras que Nico Hülkenberg (Audi) fue decimoctavo. Carlos Sainz (Williams) terminó decimonoveno y Valtteri Bottas (Cadillac) vigésimo.
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Colton Herta volvió a aparecer en los entrenamientos del viernes con Cadillac, al volante del monoplaza de Sergio Pérez, en su intento de sumar los puntos adicionales de la Super Licencia de la FIA necesarios para clasificarse para un asiento en Fórmula 1; el estadounidense finalizó vigésimo primero.
Alexander Albon fue el único piloto que no registró una vuelta cronometrada. Williams centró su trabajo en pruebas aerodinámicas para respaldar su programa de desarrollo de 2027, una decisión que refleja la planificación a largo plazo del equipo británico.
Con los tiempos tan ajustados en la parte delantera, la segunda sesión de entrenamientos libres y la clasificación del sábado serán determinantes para establecer el orden real de la parrilla en Austin.
A las 16:00 hs de Austin comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Estados Unidos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Aquí los horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos:
|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:36.052
|—
|26
|2
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:36.136
|+0.084
|25
|3
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:36.297
|+0.245
|22
|4
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:36.378
|+0.326
|26
|5
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:36.533
|+0.481
|25
|6
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:36.555
|+0.503
|23
|7
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:36.786
|+0.734
|23
|8
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:36.995
|+0.943
|23
|9
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:37.063
|+1.011
|26
|10
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:37.309
|+1.257
|22
|11
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:37.665
|+1.613
|23
|12
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:37.688
|+1.636
|22
|13
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:37.783
|+1.731
|25
|14
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:37.790
|+1.738
|23
|15
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:37.801
|+1.749
|23
|16
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:37.896
|+1.844
|26
|17
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:38.121
|+2.069
|23
|18
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:38.122
|+2.070
|21
|19
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:38.846
|+2.794
|19
|20
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:39.053
|+3.001
|21
|21
|C. Herta
|USA
|Cadillac
|1:39.979
|+3.927
|21
|22
|A. Albon
|TAI
|Williams
|2:16.468
|+40.416
|19