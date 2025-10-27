 Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México - F1LATAM.COM
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
   oct 27 /2025 00:02 GMT
 Ciudad de México, México
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Enviado Especial a CDMX
El piloto británico Lando Norris sacó lo mejor de su repertorio y se impuso de forma contundente en la carrera del Gran Premio de México. Este resultado lo catapulta al liderato del campeonato. Con una ventaja de 30 segundos, lo acompañaron en el podio Charles Leclerc y Max Verstappen.

La partida fue limpia, aunque en la curva 1 Max Verstappen y Charles Leclerc tomaron el césped. Posteriormente el de Ferrari le devolvió la posición a Lando Norris y desde allí el británico de McLaren colocó un muy fuerte ritmo y se alejó de inmediato de sus rivales.

Luego en la vuelta 6, Max Verstappen presionó a Lewis Hamilton, se pusieron a la par en la curva 1 . Luego el neerlandés tiene que salirse de pista en la curva 2 y el británico en la 3.

Posteriormente Lewis Hamilton fue penalizado por no tomar correctamente la escapatoria que establece la dirección de carrera. Esto le generó 10 segundos de sanción.

Max Verstappen fue escalando posiciones hasta llegar al tercer lugar. Quedó a tan solo 0.7s del segundo puesto, el cual fue ocupado por Charles Leclerc. En el cierre de la carrera se generó un Virtual Safety Car debido a que el auto de Sainz se encontraba en una zona expuesta tras un fallo.

Mientras tanto Lando Norris volvió a la victoria siendo el GP de Bélgica su último triunfo y además con una gran recompensa: el liderato. Estos tres pilotos tuvieron la estrategia de una sola detención con blandos-medios para Max y contraria para Lando y Charles.

El piloto del día fue el joven Oliver Bearman, quien terminó cuarto con el Haas VF-25. Las actualizaciones del auto dieron efecto y pudo luchar con Max Verstappen en un momento de la carrera y mantener a raya tanto a los Mercedes como a Oscar Piastri, quien al final fue quinto y perdió el liderato del campeonato por tan solo un punto.

Kimi Antonelli y George Russell de Mercedes finalizaron en el sexto y séptimo lugar, seguidos por Lewis Hamilton, afectado por los 10 segundos de penalización. El top 10 lo completaron Esteban Ocon de Haas y Gabriel Bortoleto de Sauber, sumando otro punto en la F1.

Fuera de los puntos estuvieron Yuki Tsunoda (Red Bull), Alex Albon (Williams), Isack Hadjar (RB), Lance Stroll (Aston Martin) y los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El piloto argentino estuvo luchando la posición con su compañero de equipo, pero las banderas azules le hicieron perder tiempo. Al final terminó a tan solo 0.2s.

Con los resultados finales de este GP de México en el campeonato de pilotos Lando Norris es el nuevo líder con 357 puntos, segundo Oscar Piastri (356), tercero Max Verstappen (321), cuarto George Russell (258), quinto Charles Leclerc (210), sexto Lewis Hamilton (146), séptimo Kimi Antonelli (97), octavo Alex Albon (73), noveno Nico Hülkenberg (41) y décimo Isack Hadjar (39).

En el campeonato de equipos, McLaren es campeón con 713 puntos, segundo Ferrari (356), tercero Mercedes (355), cuarto Red Bull (346), quinto Williams (111), sexto Racing Bulls (72), séptimo Aston Martin (69), octavo Haas (62), noveno Sauber (60) y último Alpine (20).

La vigésimaprimera válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará en dos semanas, del 7 al 9 de noviembre con motivo del GP de Brasil en el Autódromo de Interlagos.

Vuelta a vuelta del GP de México 2025:


Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.

Vuelta 1: Norris mantiene el P1. Verstappen y Leclerc por fuera, por el césped. Trompo de Stroll. Russell se queja de Verstappen por cortar la pista .

Vuelta 2: Piastri está en el P9. Norris a 1.3s de Leclerc. Verstappen en el P4 intentado acercarse a Hamilton.

Vuelta 3: Lawson en pits. Hamilton se acerca a Leclerc por el P2. Gap de 0.5s.

Vuelta 4: Norris comienza a abrir ventaja sobre Leclerc con gap de 1.9s. Hamilton se desconecta de Charles con gap de 1.2s.

Vuelta 5: Norris a 2s de Leclerc.

Vuelta 6: En la curva 1 Verstappen y Hamilton a la par. Luego Hamilton se sale de la pista queda por delante de Bearman y Verstappen .

Vuelta 7: Leclerc se aleja de Hamilton a 5s. Bajo investigación Hamilton por no regresar a la pista por el área indicada

Vuelta 8: Bearman en el P4 a 1s de Verstappen. Complica a Max.

Vuelta 9: Norris a 2.7s de Leclerc. Verstappen sigue perdiendo terreno con Bearman. Gap de 1.4s. Lleva medios y Oliver blandos

Vuelta 10: Piastri pasa a Tsunoda y toma el P8. Ahora tiene a Russell a 1.7s

Vuelta 11: Norris a 3.2s de Leclerc. Colapinto a 2.3s de Gasly por el P18.

Vuelta 12: Piastri en el P8 a 2.1s de Russell. Se va alejando el británico del australiano.

Vuelta 13: Antonelli a 0.8s de Verstappen quien lleva compuesto medio. El resto con blandos en el top 8.

Vuelta 14: Piastri se acerca nuevamente a Russell. Gap de 1.4s.

Vuelta 15: Penalización para Hamilton por cortar la pista y sacar ventaja. Son 10 segundos.

Vuelta 16: Norris a 7.4s de Leclerc. Piastri conectado a Russell por el P7-

Vuelta 17: Hadjar en el P11 contiene a Bortoleto, Alonso y Stroll.

Vuelta 18: Piastri buscando a Russell. El británico se defiende,.

Vuelta 19: Verstappen con medios está a 1.9s de Bearman. Bajo investigación la maniobra en la primera curva entre Verstappen y Hamilton.

Vuelta 20: Norris a 9s de Leclerc. Fuerte ritmo del británico. De momento es el nuevo líder del campeonato.

Vuelta 21: Piastri sigue cerca de Russell. Gap de 0.3s. Ocon a punto de activar DRS con Tsunoda por el P9.

Vuelta 22: Norris a 10s de Leclerc. Ambos con blandos.

Vuelta 23: Antonelli en pits. Cambia blandos por medios.

Vuelta 24: Piastri sube al P56. Está a 1.5s de Russell. Antonelli presiona a Stroll por el P11.

Vuelta 25: Piastri en pits. Cae al P13

Vuelta 26: Russell en boxes. Sale en el P11.

Vuelta 27: Norris a 13s de Leclerc. Impresionante el ritmo del McLaren del británico. Hamilton pasa a Albon y sube al P12.

Vuelta 28: Bearman es P5. Muy buen ritmo del británico. Verstappen es P3 a 12.5s de Leclerc.

Vuelta 29: Pîastri a 0.7s de Hadjar.

Vuelta 30: Norris a 17s de Leclerc. Un cohete tiene el británico de McLaren-

Vuelta 31: Bortoleto en el P11 a 1.5s de Hadjar por P10.

Vuelta 32: Leclerc en pits. Sale en el P3 a 10s de Verstappen.

Vuelta 33: Hamilton a 0.9s de Tsunoda por el P8.

Vuelta 34: Gasly en pits.

Vuelta 35: Alonso en pits. Es retiro para el piloto español..

Vuelta 36: Leclerc a 6.7s de Verstappen por el P2.

Vuelta 37: Ocon pasa a Albon por el P11. Tsunoda en pits.

Vuelta 38: Verstappen y Bortoleto en pits. El neerlandés sale en el P8. Russell pide que Antonelli lo deje pasar pata intentar quitarle el P3 de Bearman.

Vuelta 39: Piastri se acerca a Russell. En riesgo el británico. Norris a 17.7s de Leclerc.

Vuelta 40: Antonelli en el P4 a 1.3s de Bearman por el P3.

Vuelta 41: Antonelli deja pasar a Russell y sube al P4. Ahora Piastri va por Antonelli.

Vuelta 42: Colapinto sigue sin detenerse..

Vuelta 43: Norris a 19.4s.

Vuelta 44: Verstappen en el P8 a 2.9s de Hamilton

Vuelta 45: Russell no logra escaparse y tiene a 0.6s a Antonelli. Tras él está Piastri.

Vuelta 46: Bearman en el P3 a 2.1s de Russell. Piastri a 0.6s de Antonelli por el P5.

Vuelta 47: Russell se aleja de Antonelli a 1.3s. Norris a 21s de Leclerc. Hamilton pasa a Verstappen y es P8.

Vuelta 48: Hamilton, Piastri y Antonelli en pits. La detención de Lewis fue demorada y sale por detrás Oscar y Kimi en el P9.

Vuelta 49: Russell y Bearman en pits. Salen P4 y P5 respectivamente.

Vuelta 50: Verstappen en el P3 a 12.9s de Leclerc. Piastri en el P6 a 3s.

Vuelta 51: Russell a 1.3s de Bearman por el P4. Vuelta rápida para George. Colapinto en el P17 a 20s de Gasly.

Vuelta 52: Norris a 24s de Leclerc. Una paliza está dando el líder provisional del campeonato.

Vuelta 53: Russell a 0.6s de Bearman. Gap de 0.7s. Lo busca con DRS en la recta pero no lo logra.

Vuelta 54: Sainz de nuevo con exceso de velocidad en el pit lane.

Vuelta 55: Verstappen constante en sus tiempos. Está a 8.8s de Leclerc.

Vuelta 56: Piastri a 1.3s de Russell. Confirmado un drive-through para Sainz..

Vuelta 57: Bortoleto se acerca a Hadjar por el P10. Piastri ahora a 0.5s de Russell.

Vuelta 58: Verstappen a 7.1s de Leclerc. Se sigue acercando. Bearman se aleja a 1.2s de Russell en el P4.

Vuelta 59: Verstappen sigue en modo clasificación con Leclerc. Gap de 5.5s y cayendo.

Vuelta 60: Piastri pasa a Russell y sube al P5.

Vuelta 61: Bortoleto a 0.5s de Hadjar por el P10, el último punto. Colapinto en el P17 a 8.6s.

Vuelta 62: Russell deja pasar a Antonelli y le devuelve el P6. Norris a 28s de Leclerc.

Vuelta 63: Bortoleto pasa a Hadjar por el P10. Entra en los puntos el brasilero de momento.

Vuelta 64: Tsunoda ahora pasa a Hadjar y es P11. Verstappen a 3.2s de Leclerc. Va con todo el tetracampeón.

Vuelta 65: Albon ahora es quien pasa a Hadjar. Sainz presiona a Stroll por el P14 a 1.1s. Colapinto a 3.6s de Gasly. Lleva neumáticos 15 vueltas más frescos el argentino.

Vuelta 66: Verstappen a 2s de Leclerc.

Vuelta 67: Verstappen a 1s de Leclerc.

Vuelta 68:

Vuelta 69: Verstappen se conecta a Leclerc por el P2.

Vuelta 70: Verstappen a 1s de Leclerc.

Vuelta 71: ¡Última vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez! Verstappen presiona pero no logra acercarse lo suficiente a Leclerc.

George Russell registró la vuelta más rápida con 1:20.052 en el giro 50. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

Posiciones Finales del Gran Premio de México 2025

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos
1 Lando Norris McLaren Gran Bretaña 1:37:58.574 25
2 Charles Leclerc Ferrari Mónaco 30.3 18
3 Max Verstappen Red Bull Países Bajos 31.0 15
4 Oliver Bearman Haas Gran Bretaña 40.9 12
5 Oscar Piastri McLaren Australia 42.0 10
6 Kimi Antonelli Mercedes Italia 47.8 8
7 George Russell Mercedes Gran Bretaña 50.2 6
8 Lewis Hamilton Ferrari Gran Bretaña 56.4 4
9 Esteban Ocon Haas Francia 75.4 2
10 Gabriel Bortoleto Sauber Brasil 76.8 1
Pilotos sin puntos
11 Yuki Tsunoda Red Bull Japón 79.0
12 Alexander Albon Williams Tailandia 1 vuelta
13 Isack Hadjar RB Francia 1 vuelta
14 Lance Stroll Aston Martin Canadá 1 vuelta
15 Pierre Gasly Alpine Francia 1 vuelta
16 Franco Colapinto Alpine Argentina 1 vuelta
17 Carlos Sainz Williams España 1 vuelta
No terminó
  Fernando Alonso Aston Martin España  
  Nico Hülkenberg Sauber Alemania  
  Liam Lawson RB Nueva Zelanda  
Vuelta rápida
George Russell - 1:20.052 - Vuelta 50

GP de México 2025GP de México 2025
EN VIVO - GP México F1 2025EN VIVO - GP México F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

