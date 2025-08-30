 Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos
   ago 30 /2025 10:55 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
McLaren de nuevo volvió a tener a sus pilotos adelante y la tendencia se sigue manteniendo. Lando Norris de nuevo impuso el mejor tiempo y cada vez más consolida su potencial en el Circuito de Zandvoort. Superó a su compañero Oscar Piastri por 0.242s.


La sesión comenzó con pista húmeda pero se fue secando rápidamente gracias a la brisa proveniente del Mar del Norte y al sol. Los pilotos salieron con intermedios y luego lo hicieron con los tres compuestos slicks, principalmente los medios y blandos.

Desde su primera salida a pista, tal como es la tendencia, Lando Norris impuso su fuerte ritmo, tanto que en ningún momento se vio superado por sus rivales. Con un registro de 1:08.972, superó con creces a su compañero Oscar Piastri, quien de momento no encuentra el ajuste ideal para estar a la par de su coequipero.

En esta ocasión tras los McLaren terminó George Russell de Mercedes a 0.886s, siendo esta una diferencia enorme teniendo en cuenta que es un trazado corto, de tan solo 4,2 km.

El cuarto tiempo fue para el español Carlos Sainz de Williams, mientras que su compañero Alex Albon fue séptimo.

En medio terminaron el local Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari.

El top 10 lo completaron Lance Stroll de Aston Martin, Isack Hadjar de Racing Bulls y Fernando Alonso de Aston Martin.

Preocupante el nivel de los Alpine al ocupar el fondo de la tabla con Pierre Gasly y Franco Colapinto. La diferencia entre ellos fue de tan solo 0.091s.

En esta sesión no se presentaron salidas de pista como en la segundo entrenamiento de ayer, pero si hubo algunos bloqueos. El más llamativo fue el de George Russell a Fernando Alonso, quien por no ver sus espejos lo arrinconó contra el muro en la entrada del pitlane. Esta maniobra está siendo investigada por los comisarios.

A las 15:00 hs de Zandvoort comenzará la clasificación del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:08.972 -.--- 16
2 O. Piastri McLaren AUS 1:09.214 +0.242 15
3 G. Russell Mercedes GBR 1:09.858 +0.886 17
4 C. Sainz Williams ESP 1:09.913 +0.941 23
5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:09.925 +0.953 20
6 C. Leclerc Ferrari MON 1:09.938 +0.966 23
7 A. Albon Williams TAI 1:10.099 +1.127 22
8 L. Stroll Aston Martin CAN 1:10.103 +1.131 24
9 I. Hadjar RB FRA 1:10.166 +1.194 21
10 F. Alonso Aston Martin ESP 1:10.232 +1.260 20
11 L. Lawson RB NZL 1:10.300 +1.328 17
12 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:10.349 +1.377 19
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:10.361 +1.389 21
14 L. Hamilton Ferrari GBR 1:10.373 +1.401 20
15 O. Bearman Haas GBR 1:10.595 +1.623 19
16 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:10.599 +1.627 24
17 K. Antonelli Mercedes ITA 1:10.697 +1.725 31
18 E. Ocon Haas FRA 1:10.801 +1.829 18
19 P. Gasly Alpine FRA 1:10.963 +1.991 24
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:11.054 +2.082 21

