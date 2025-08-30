Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos

McLaren de nuevo volvió a tener a sus pilotos adelante y la tendencia se sigue manteniendo. Lando Norris de nuevo impuso el mejor tiempo y cada vez más consolida su potencial en el Circuito de Zandvoort. Superó a su compañero Oscar Piastri por 0.242s.
La sesión comenzó con pista húmeda pero se fue secando rápidamente gracias a la brisa proveniente del Mar del Norte y al sol. Los pilotos salieron con intermedios y luego lo hicieron con los tres compuestos slicks, principalmente los medios y blandos.
Desde su primera salida a pista, tal como es la tendencia, Lando Norris impuso su fuerte ritmo, tanto que en ningún momento se vio superado por sus rivales. Con un registro de 1:08.972, superó con creces a su compañero Oscar Piastri, quien de momento no encuentra el ajuste ideal para estar a la par de su coequipero.
En esta ocasión tras los McLaren terminó George Russell de Mercedes a 0.886s, siendo esta una diferencia enorme teniendo en cuenta que es un trazado corto, de tan solo 4,2 km.
En esta sesión no se presentaron salidas de pista como en la segundo entrenamiento de ayer, pero si hubo algunos bloqueos. El más llamativo fue el de George Russell a Fernando Alonso, quien por no ver sus espejos lo arrinconó contra el muro en la entrada del pitlane. Esta maniobra está siendo investigada por los comisarios.