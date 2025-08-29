 Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos - F1LATAM.COM
Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos
Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos
   ago 29 /2025 18:15 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 F1LATAM.COM

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Dos colisiones y una falla mecánica limitaron el programa de todos los equipos en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos. A pesar de los inconvenientes, el piloto más veloz siguió siendo el mismo: Lando Norris de McLaren.


Ante la amenaza de lluvia, los pilotos salieron pronto a la pista para comenzar a ejecutar su programa de preparación, pero llegó la primera interrupción por parte de Lance Stroll, quien bloqueó e impactó su auto fuertemente contra la barrera de protección de la curva 3, la primera peraltada.

Un error costoso para el piloto de Aston Martin, debido a que el auto está en un excelente nivel y muestra de esto fue el segundo lugar de su compañero de equipo Fernando Alonso.

La segunda interrupción se generó por cuenta de un problema mecánico de Isack Hadjar, dejando su auto a un costado de la pista, generando un Virtual Safety Car, para intentar no perder tanto tiempo y porque el bólido de Racing Bulls se encontraba en un sitio seguro para evacuarlo.

El tercer inconveniente se generó por una leve colisión de Alex Albon en la curva 1, luego de bloquear sus neumáticos y no poder hacer el giro. Su Williams quedó estancado en la gravilla y debieron retirarlo.

Ante estos contratiempos, los equipos optaron por cambiar su programación de pruebas, enfocándose algunos en el compuesto blando pensando en clasificación y otros en el ritmo de carrera, en diferentes fases y cargas de combustible. Finalmente no llovió y por lo menos se pudo aprovechar el tiempo.

El mejor registro de Lando Norris fue de 1:09.890 superando por tan solo 0.087s a Fernando Alonso y por 0.089s a su compañero y rival por el título Oscar Piastri.

En el cuarto lugar terminó George Russell, quien tuvo precisamente con Oscar Piastri un leve encontrón en el pitlane luego que el piloto de McLaren cometiera un error y se generara un leve toque. Esto le acarreó una multa de €5.000 para el actual líder del campeonato.

El local Max Verstappen tuvo un mejor cierre de día en comparación a la primera sesión, luego de quedar estancado en la gravilla. En esta fue quinto. Red Bull también le dio un buen auto de Yuki Tsunoda, terminando séptimo.

Los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc quedaron sexto y octavo. El británico tuvo un trompo pero no repercutió en su programa.

El top 10 lo completaron el argentino Franco Colapinto y el alemán Nico Hülkenberg de Alpine y Stake Kick Sauber respectivamente.

En la curva 11 también se presentaron algunas salidas de pista, como fue el caso de Alex Albon y de Carlos Sainz.

Mañana a las 11:30 hs de Zandvoort iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación del Gran Premio de Países Bajos con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:09.890 -.--- 28
2 F. Alonso Aston Martin ESP 1:09.977 +0.087 20
3 O. Piastri McLaren AUS 1:09.979 +0.089 29
4 G. Russell Mercedes GBR 1:10.274 +0.384 25
5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:10.478 +0.588 23
6 L. Hamilton Ferrari GBR 1:10.738 +0.848 22
7 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:10.795 +0.905 26
8 C. Leclerc Ferrari MON 1:10.834 +0.944 23
9 F. Colapinto Alpine ARG 1:10.957 +1.067 26
10 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:11.080 +1.190 25
11 O. Bearman Haas GBR 1:11.113 +1.223 26
12 K. Antonelli Mercedes ITA 1:11.185 +1.295 21
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:11.320 +1.430 25
14 L. Lawson RB NZL 1:11.339 +1.449 25
15 E. Ocon Haas FRA 1:11.361 +1.471 23
16 C. Sainz Williams ESP 1:11.682 +1.792 30
17 A. Albon Williams TAI 1:11.756 +1.866 16
18 L. Stroll Aston Martin CAN 1:11.975 +2.085 7
19 P. Gasly Alpine FRA 1:12.122 +2.232 28
- I. Hadjar RB FRA -:--.--- -:--.--- 1

