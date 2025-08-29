Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos

Dos colisiones y una falla mecánica limitaron el programa de todos los equipos en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos. A pesar de los inconvenientes, el piloto más veloz siguió siendo el mismo: Lando Norris de McLaren.
Ante la amenaza de lluvia, los pilotos salieron pronto a la pista para comenzar a ejecutar su programa de preparación, pero llegó la primera interrupción por parte de Lance Stroll, quien bloqueó e impactó su auto fuertemente contra la barrera de protección de la curva 3, la primera peraltada.
Un error costoso para el piloto de Aston Martin, debido a que el auto está en un excelente nivel y muestra de esto fue el segundo lugar de su compañero de equipo Fernando Alonso.
La segunda interrupción se generó por cuenta de un problema mecánico de Isack Hadjar, dejando su auto a un costado de la pista, generando un Virtual Safety Car, para intentar no perder tanto tiempo y porque el bólido de Racing Bulls se encontraba en un sitio seguro para evacuarlo.
El tercer inconveniente se generó por una leve colisión de Alex Albon en la curva 1, luego de bloquear sus neumáticos y no poder hacer el giro. Su Williams quedó estancado en la gravilla y debieron retirarlo.
Ante estos contratiempos, los equipos optaron por cambiar su programación de pruebas, enfocándose algunos en el compuesto blando pensando en clasificación y otros en el ritmo de carrera, en diferentes fases y cargas de combustible. Finalmente no llovió y por lo menos se pudo aprovechar el tiempo.
El mejor registro de Lando Norris fue de 1:09.890 superando por tan solo 0.087s a Fernando Alonso y por 0.089s a su compañero y rival por el título Oscar Piastri.
En el cuarto lugar terminó George Russell, quien tuvo precisamente con Oscar Piastri un leve encontrón en el pitlane luego que el piloto de McLaren cometiera un error y se generara un leve toque. Esto le acarreó una multa de €5.000 para el actual líder del campeonato.
El local Max Verstappen tuvo un mejor cierre de día en comparación a la primera sesión, luego de quedar estancado en la gravilla. En esta fue quinto. Red Bull también le dio un buen auto de Yuki Tsunoda, terminando séptimo.