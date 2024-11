Norris y Piastri se imponen en Interlagos - Reporte Sprint - GP de Brasil

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Brasil:

Posiciones Sprint del GP de Brasil 2024:

La escudería McLaren obtuvo el resultado perfecto en la quinta Sprint de la temporada, en el GP de Brasil. Lando Norris y Oscar Piastri superaron a Max Verstappen, sacándole una ligera al tricampeón.Bajo condiciones climáticas ideales, con una temperatura ambiente de 28 ºC y en el asfalto de 48 ºC, la carrera se desarrolló sin mayores contratiempos. Oscar Piastri defendió de manera correcta la pole obtenida ayer en la Sprint Qualifying y durante toda la competencia de hoy se mantuvo primero, hasta que a dos vueltas del final le cedió la posición a su compañero Lando Norris para que le pueda restar un punto a Max Verstappen por el campeonato.El tricampeón presionó toda la carrera a Charles Leclerc por el tercer puesto, hasta que lo consiguió en la vuelta 18. Tanto Charles como Carlos Sainz de Ferrari no tuvieron el mejor ritmo y quedaron en el cuarto y quinto lugar.En una isla estuvo George Russell en el sexto lugar a 5s de Carlos Sainz y por delante de Pierre Gasly a otros 5s.El último punto de la Sprint fue obtenido por Sergio Pérez , en una muy buena carrera tras recuperar cinco posiciones y de superar al final a Liam Lawson , con quien tiene un particular duelo. Lewis Hamilton fue de menos a más. En la partida perdió varias posiciones, pero luego fue realizando adelantamientos para quedar en undécimo.El argentino Franco Colapinto fue decimosegundo y se está recuperando mentalmente luego que ayer falleciera su abuelo. A pesar de contar con un apoyo masivo, no ha sido fácil.El joven Oliver Bearman reemplaza este fin de semana a Kevin Magnussen por enfermedad, terminó decimocuarto. Un problema de su compañero Nico Hülkenberg , generó al final un Virtual Safety Car.Desde el pit lane salieron Fernando Alonso Lance Stroll , terminando en las dos últimas posiciones.Al final Max Verstappen tiene una investigación por infracción a la normativa del Virtual Safety Car, al no respetar el delta.A las 15:00 hs de São Paulo, comenzará la clasificación del Gran Premio de Brasil con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Desde el pit lane inician Alonso, Stroll y Zhou.¡Inicia la Sprint! Piastri mantiene el P1. No hay cambios en el top 7. Hülkenberg pasa al P9. Pérez y Colapinto ganan una posición.Piastri a 0.5s de Norris. Los McLaren se alejan de Leclerc a 1.2s. Albon presiona a Bearman por el P10. Verstappen se acerca a Charles.Verstappen atacando a Leclerc por el P3. Pérez pasa a Albon y es P11. Los Williams de Alex y Colapinto en P12 y P13. Tras ellos Hamilton.Piastri a 0.7s de Norris. Russell es presionado por Gasly por el P6. Sainz se desconecta de Verstappen a 2.8s.Hamilton cerca de Colapinto por el P13. Pérez sobre Bearman por el P10 a 0.4s.Lawson defendiendo el último punto de la Sprint en el P8. Tiene a Hülkenberg a 0.9s. Intenta dejarlo fuera de DRS. Piastri a 0.8s de Norris.Verstappen presiona y se acerca a Leclerc. Vuelta rápida. Gap de 0.5s. Norris pide que Piastri lo deje pasar al P1. Leclerc y Verstappen se le acercan.Piastri se aleja a 1.2s. Norris queda a merced de Leclerc y Verstappen.Bearman y Pérez pasan a Hülkenberg. Suben al P9 y P10 respectivamente. Piastri baja un poco el ritmo para que Norris se acerque.Verstappen se acerca a Leclerc, Norris y Piastri. Pérez con todo sobre Bearman por el P9. Gap de 0.4s.Norris tiene conectado en su alerón trasero a Leclerc y Verstappen. Lawson busca a Gasly por el P7. Pérez pasa a Bearman y es P9.Pérez a 1.5s de Lawson por el P8, el último punto de la Sprint. Colapinto sigue en P13. Piastri a 0.9s de Norris en el P1. Lando con la presión de Leclerc y Verstappen.Verstappen se acerca a Leclerc. El monegasco se defiende. Norris respira y está a 1.3s de Piastri.Piastri sigue adelante y no le cede el lugar a Norris, pensando en equipo. Verstappen conectado a Leclerc. Max dice: Charles, vamos, muchos errores.Pérez pasa a Lawson y toma el P8. Luego el neozelandés lo pasa a Checo. Intenso duelo que viene desde México.Piastri a 0.5s de Norris pero no lo deja pasar. Verstappen de nuevo al ataque con Leclerc.Gasly con la presión de Lawson y Pérez por el P6. Liam defiende el último punto de la Sprint. Piastri se aleja a 1.1s de Norris.Verstappen pasa a Leclerc por el P3. Ahora Max va por Norris. Lo tiene a 1.4s. Leclerc se desconecta quedando a 1.6s de Verstappen.Piastri demuestra que no se quiere dejar mandar y que le cuesta recibir órdenes de equipo. Sigue adelante de Norris.Pérez pasa en la curva 1 a Lawson y toma el P8. Hamilton supera a Colapinto saliendo de la S de Senna. El argentino se movió bastante.Hamilton ahora supera a Bearman y es P11. Problemas para Nico Hülkenberg. Queda a un costado de la pista. Solo bandera amarilla.Piastri deja pasar a Norris bajo bandera amarilla. Verstappen se acerca a Piastri. Virtual Safety Car. Hülkenberg se bajó del auto con plena acción en pista. Muy peligroso.Pérez es el piloto que más posiciones ha recuperado con 4. Verstappen presiona a Piastri para que vaya más rápido bajo Virtual Safety Car. Se queja el neerlandés.Última vuelta de la Sprint en São Paulo. Se reanuda la Sprint. Verstappen se acerca a Piastri por el P2.Lando Norris (McLaren) logró el triunfo en la Sprint del GP de Brasil. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (Ferrari), 6º George Russell (Mercedes), 7º Pierre Gasly (Alpine), 8º Sergio Pérez (Red Bull). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Brasil, Max Verstappen sigue en el liderato con 368 puntos,Lando Norris (323),Charles Leclerc (296),Oscar Piastri (258),Carlos Sainz (244),Lewis Hamilton (189),George Russell (180),Sergio Pérez (151),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (31).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 581 puntos,Ferrari (323),Red Bull (519),Mercedes (369),Aston Martin (86),Haas (46),RB (36), octavo Williams (17),Alpine (16) yKick Sauber (0).