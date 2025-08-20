 Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem - F1LATAM.COM
  Horarios - GP PAÍSES BAJOS 2025  

                          

Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem
Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem
   ago 20 /2025 14:36 GMT
 Asunción, Paraguay
 FIA

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Federación Internacional del Automóvil (FIA), el organismo rector mundial del deporte motor y la federación de organizaciones de movilidad a nivel global, celebrará el Congreso Americano de la FIA 2025 en Paraguay este mes de agosto.

El evento, que tendrá lugar en Asunción y será inaugurado por el Presidente de la República, Santiago Peña, junto al Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, es un acontecimiento destacado en el calendario internacional de movilidad y deportes a motor, reuniendo a delegados de más de 20 países de todo el continente americano.

Del 25 al 27 de agosto, el Hotel Sheraton Asunción recibirá a los participantes para un programa organizado en asociación con el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).


El evento servirá como antesala de un momento histórico para el automovilismo paraguayo, ya que el país debutará en el calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA con el WRC Rally del Paraguay, que se celebrará en la región de Itapúa.

El congreso incluirá talleres, paneles de discusión y diálogos con expertos en movilidad, líderes de clubes de automovilismo y miembros de la Federación. También acogerá el FIA Innovation Challenge, una competencia global destinada a identificar y promover proyectos innovadores de los miembros de movilidad de la FIA que fomenten el crecimiento, el desarrollo y el intercambio de conocimientos.

Su objetivo es aprovechar el poder transformador de la comunidad FIA a nivel mundial, incentivando la colaboración y el intercambio.

Paralelamente al programa oficial, se organizará una velada social especial para los participantes internacionales, que incluirá gastronomía tradicional paraguaya, música y danza, así como una exposición artesanal en vivo.

Será una auténtica experiencia cultural que mostrará la calidez y la rica herencia del país, creando oportunidades de conexión entre las delegaciones visitantes.

Este evento se realiza en la víspera de la primera participación de Paraguay en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en la cual se realizará del 28 al 31 de agosto.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

BYD y Sebastián Montoya, la nueva alianza que combina velocidad, innovación y sostenibilidad BYD y Sebastián Montoya, la nueva alianza que combina velocidad, innovación y sostenibilidad
Glenfiddich presenta edición limitada de botellas en colaboración con el equipo Aston Martin de F1 Glenfiddich presenta edición limitada de botellas en colaboración con el equipo Aston Martin de F1
Las Vegas sigue brillando con la F1 y anuncia su primera cumbre empresarial Las Vegas sigue brillando con la F1 y anuncia su primera cumbre empresarial
Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem
Entrevista con Christoph von Liel, responsable de Porsche Motorsport en la Carrera Cup North America Entrevista con Christoph von Liel, responsable de Porsche Motorsport en la Carrera Cup North America
Pirelli anuncia compuestos de neumáticos que se utilizarán hasta el final de la temporada 2025 de F1 Pirelli anuncia compuestos de neumáticos que se utilizarán hasta el final de la temporada 2025 de F1
El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá
Ferrari anuncia la incorporación de dos jóvenes promesas a su Academia de Pilotos Ferrari anuncia la incorporación de dos jóvenes promesas a su Academia de Pilotos
El brasilero Rafael Câmara se corona campeón de la FIA Fórmula 3 El brasilero Rafael Câmara se corona campeón de la FIA Fórmula 3
Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de Hungría Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de Hungría
Carrera del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO! Carrera del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO!
Revive la transmisión de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2025 Revive la transmisión de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2025
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón
El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos
Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN
Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica
Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable
Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas
General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto
Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral
Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur
Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025 Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025
Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia
Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent
+ Ver más noticias +