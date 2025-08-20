Paraguay se alista para el Congreso Americano de FIA con la participación del presidente Mohammed Ben Sulayem

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), el organismo rector mundial del deporte motor y la federación de organizaciones de movilidad a nivel global, celebrará el Congreso Americano de la FIA 2025 en Paraguay este mes de agosto.El evento, que tendrá lugar en Asunción y será inaugurado por el Presidente de la República, Santiago Peña, junto al Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, es un acontecimiento destacado en el calendario internacional de movilidad y deportes a motor, reuniendo a delegados de más de 20 países de todo el continente americano.Del 25 al 27 de agosto, el Hotel Sheraton Asunción recibirá a los participantes para un programa organizado en asociación con el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy).El evento servirá como antesala de un momento histórico para el automovilismo paraguayo, ya que el país debutará en el calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA con el WRC Rally del Paraguay, que se celebrará en la región de Itapúa.El congreso incluirá talleres, paneles de discusión y diálogos con expertos en movilidad, líderes de clubes de automovilismo y miembros de la Federación. También acogerá el FIA Innovation Challenge, una competencia global destinada a identificar y promover proyectos innovadores de los miembros de movilidad de la FIA que fomenten el crecimiento, el desarrollo y el intercambio de conocimientos.Su objetivo es aprovechar el poder transformador de la comunidad FIA a nivel mundial, incentivando la colaboración y el intercambio.Paralelamente al programa oficial, se organizará una velada social especial para los participantes internacionales, que incluirá gastronomía tradicional paraguaya, música y danza, así como una exposición artesanal en vivo.Será una auténtica experiencia cultural que mostrará la calidez y la rica herencia del país, creando oportunidades de conexión entre las delegaciones visitantes.Este evento se realiza en la víspera de la primera participación de Paraguay en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), en la cual se realizará del 28 al 31 de agosto.