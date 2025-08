Ferrari anuncia la incorporación de dos jóvenes promesas a su Academia de Pilotos

Alba y Niccolò representan el futuro del automovilismo. Su talento, disciplina y pasión encajan perfectamente con los valores de Ferrari. Estamos emocionados de acompañarlos en este camino

La Scuderia Ferrari Driver Academy amplió su programa de jóvenes talentos con la incorporación de dos nuevos pilotos: la danesa Alba Larsen y el italiano Niccolò Maccagnani, quienes se unirán oficialmente al equipo el 1 de enero de 2026.Alba Larsen, de 16 años, no es nueva en el radar de Ferrari. En 2023, la piloto de Roskilde ganó la cuarta edición del programa "Girls on Track – Rising Star", impulsado por la FIA Women in Motorsport Commission. Tras su destacada actuación en la final en Fiorano, Ferrari decidió seguir su progreso durante 2024, invitándola regularmente a Maranello para evaluar su desarrollo.Larsen debutó en monoplazas en 2023 compitiendo en algunas fechas de la F4 India y este año saltó a la F1 Academy, donde ha sumado puntos en 7 de las 8 carreras disputadas, con un cuarto puesto como mejor resultado. Actualmente es sexta en el campeonato, demostrando un rendimiento que ha convencido a los ingenieros de la Academia para integrarla formalmente.Por su parte, Niccolò Maccagnani, de solo 14 años, ha destacado en el mundo del karting y en pruebas privadas con monoplazas. En noviembre pasado, el piloto romano llamó la atención en el 21° ACI Sport Supercorso, donde mostró velocidad, dedicación y un alto potencial de crecimiento. Recientemente, dejó claro su talento al ser el más rápido en un test de F4 en Vallelunga, superando a otros 36 jóvenes pilotos.Ambos pilotos comenzarán su formación oficial con Ferrari en 2026, y sus programas de competición serán definidos más adelante este año. Con estas incorporaciones, la Scuderia refuerza su apuesta por el futuro, consolidando una cantera que ya ha dado frutos como Charles Leclerc y Jules Bianchi.Marco Matassa, director de la Academia Ferrari, declaró: "".