El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá
ago 13 /2025 20:55 GMT
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
Las Vegas GP
El GP de Las Vegas programado para el 20 al 22 de noviembre de 2025, promete ser un espectáculo deportivo sin precedentes, con la renovada zona de gradas Heineken en el corazón de la Koval Zone.
Este sector, diseñado para los apasionados del automovilismo, combina la emoción de la pista con una atmósfera festiva que eleva la experiencia a otro nivel.
Los aficionados tendrán acceso a una vibrante mezcla de velocidad, entretenimiento y exclusividad, con asientos asignados en gradas, cerveza incluida para mayores de 21 años, presentaciones de pilotos, actuaciones musicales en vivo y acceso privilegiado al nuevo Paddock de la F1 ACADEMY.
"La Koval Zone es el epicentro donde la adrenalina de la Fórmula 1 se fusiona con la diversión sin límites
", afirmó Alli England, Vicepresidenta de Ventas y Servicios Premium.
"No importa si eres un fanático de toda la vida o un recién llegado al mundo de las carreras, aquí encontrarás un espectáculo completo: desde animar a tu equipo favorito en la recta de Koval hasta descubrir a las talentosas pilotos de la F1 ACADEMY y disfrutar de un ambiente festivo único
".
Los boletos, disponibles para un solo día o los tres días del evento, ofrecen vistas inmejorables de la acción en la Curva 4 y la recta de Koval, donde los pilotos libran batallas rueda a rueda.
Los asistentes también podrán sumergirse en activaciones interactivas en las zonas de Koval y East Harmon, incluyendo entrevistas con pilotos en el Heineken Silver Stage y juegos clásicos como cornhole y beer pong en un ambiente de tailgate al puro estilo americano.
La oferta gastronómica, con opciones de comida y bebida a la venta, se complementa con cerveza gratuita para los mayores de edad.
Las Vegas Strip Circuit sigue consolidándose como uno de los trazados más exigentes del calendario, con un historial de 181 adelantamientos, velocidades que superan las 220 millas por hora y desafíos estratégicos en cada curva.
Para 2025, la experiencia se enriquece con la incorporación de la F1 ACADEMY, la serie femenina que cerrará su temporada en este icónico circuito callejero, marcando un hito como la primera categoría de monoplazas de soporte en correr en Las Vegas.
Además, los fans pueden esperar actuaciones musicales de primer nivel, activaciones interactivas y una oferta gastronómica ampliada, con detalles que se revelarán próximamente.
Precios de entrada (impuestos y cargos incluidos):
• Pase de tres días: $919
• Jueves: $150
• Viernes: $250
• Sábado: $650
Los boletos ya están disponibles en www.f1lasvegasgp.com
, con precios promocionales que no durarán mucho.