 El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá - F1LATAM.COM
  Horarios - GP PAÍSES BAJOS 2025  

                          

El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá
El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá
   ago 13 /2025 20:55 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
 Las Vegas GP

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El GP de Las Vegas programado para el 20 al 22 de noviembre de 2025, promete ser un espectáculo deportivo sin precedentes, con la renovada zona de gradas Heineken en el corazón de la Koval Zone.

Este sector, diseñado para los apasionados del automovilismo, combina la emoción de la pista con una atmósfera festiva que eleva la experiencia a otro nivel.

Los aficionados tendrán acceso a una vibrante mezcla de velocidad, entretenimiento y exclusividad, con asientos asignados en gradas, cerveza incluida para mayores de 21 años, presentaciones de pilotos, actuaciones musicales en vivo y acceso privilegiado al nuevo Paddock de la F1 ACADEMY.


"La Koval Zone es el epicentro donde la adrenalina de la Fórmula 1 se fusiona con la diversión sin límites", afirmó Alli England, Vicepresidenta de Ventas y Servicios Premium.

"No importa si eres un fanático de toda la vida o un recién llegado al mundo de las carreras, aquí encontrarás un espectáculo completo: desde animar a tu equipo favorito en la recta de Koval hasta descubrir a las talentosas pilotos de la F1 ACADEMY y disfrutar de un ambiente festivo único".

Los boletos, disponibles para un solo día o los tres días del evento, ofrecen vistas inmejorables de la acción en la Curva 4 y la recta de Koval, donde los pilotos libran batallas rueda a rueda.

Los asistentes también podrán sumergirse en activaciones interactivas en las zonas de Koval y East Harmon, incluyendo entrevistas con pilotos en el Heineken Silver Stage y juegos clásicos como cornhole y beer pong en un ambiente de tailgate al puro estilo americano.


La oferta gastronómica, con opciones de comida y bebida a la venta, se complementa con cerveza gratuita para los mayores de edad.

Las Vegas Strip Circuit sigue consolidándose como uno de los trazados más exigentes del calendario, con un historial de 181 adelantamientos, velocidades que superan las 220 millas por hora y desafíos estratégicos en cada curva.

Para 2025, la experiencia se enriquece con la incorporación de la F1 ACADEMY, la serie femenina que cerrará su temporada en este icónico circuito callejero, marcando un hito como la primera categoría de monoplazas de soporte en correr en Las Vegas.


Además, los fans pueden esperar actuaciones musicales de primer nivel, activaciones interactivas y una oferta gastronómica ampliada, con detalles que se revelarán próximamente.

Precios de entrada (impuestos y cargos incluidos):


• Pase de tres días: $919
• Jueves: $150
• Viernes: $250
• Sábado: $650

Los boletos ya están disponibles en www.f1lasvegasgp.com, con precios promocionales que no durarán mucho.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Pirelli anuncia compuestos de neumáticos que se utilizarán hasta el final de la temporada 2025 de F1 Pirelli anuncia compuestos de neumáticos que se utilizarán hasta el final de la temporada 2025 de F1
El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá El Gran Premio de Las Vegas 2025: novedades con una experiencia electrizante en la pista y más allá
Ferrari anuncia la incorporación de dos jóvenes promesas a su Academia de Pilotos Ferrari anuncia la incorporación de dos jóvenes promesas a su Academia de Pilotos
El brasilero Rafael Câmara se corona campeón de la FIA Fórmula 3 El brasilero Rafael Câmara se corona campeón de la FIA Fórmula 3
Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de Hungría Norris gana y recupera puntos fundamentales para el campeonato - Reporte Carrera - GP de Hungría
Carrera del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO! Carrera del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO!
Revive la transmisión de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2025 Revive la transmisión de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2025
Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2025 Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2025
Leclerc sorprende a los McLaren y se lleva la pole tras reñida sesión - Reporte Clasificación - GP de Hungría Leclerc sorprende a los McLaren y se lleva la pole tras reñida sesión - Reporte Clasificación - GP de Hungría
Clasificación del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO!
Piastri da el salto y supera a Norris - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría Piastri da el salto y supera a Norris - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Hungría - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN
Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica
Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable
Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas
General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto
Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral
Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur
Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025 Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025
Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia
Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent
Nissan Versa, el mejor auto en equipamiento en seguridad de su segmento en los Premios Vía 2025 en Colombia Nissan Versa, el mejor auto en equipamiento en seguridad de su segmento en los Premios Vía 2025 en Colombia
El Renault Kwid ahora será ''Made in Colombia'' El Renault Kwid ahora será ''Made in Colombia''
+ Ver más noticias +