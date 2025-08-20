BYD y Sebastián Montoya, la nueva alianza que combina velocidad, innovación y sostenibilidad
En un movimiento que fusiona la vanguardia tecnológica con la adrenalina de las pistas, la marca china BYD selló una alianza con el piloto colombo-estadounidense Sebastián Montoya, una estrella del automovilismo en ascenso.
Esta asociación no solo resalta el compromiso de BYD con la innovación en vehículos de nuevas energías, sino que también posiciona a la marca como un jugador clave en el ecosistema del automovilismo global.
El anuncio se produjo en un escenario cargado de velocidad: el Autódromo XRP
, una pista donde Montoya puso a prueba el portafolio de BYD. Entre curvas y acelerones, el joven piloto exploró modelos como el compacto BYD Seagull, al que describió como un compañero ideal para el día a día, "ese carro que te lleva a todas partes y con el que sientes una conexión inmediata
".
Pero fue el BYD Sealion el que realmente capturó su esencia competitiva: "La experiencia fue increíble; encaja perfectamente con mi personalidad, ofreciendo una potencia y un poder máximo que muchos aún no conocen en un vehículo 100% eléctrico
".
Detrás de esta unión late una filosofía compartida de perseverancia inquebrantable. BYD, como líder en nuevas energías, invierte sin pausa en avances tecnológicos para elevar la seguridad, el rendimiento y la calidad de sus autos.
Montoya, por su parte, encarna esa misma dedicación mediante horas de entrenamiento riguroso, con el sueño de triunfar en la FIA Fórmula 2. "Lograr el liderazgo es un desafío enorme, pero mantenerse allí exige un trabajo constante que nunca para", coinciden ambos.
Montoya no ocultó su entusiasmo: "Me siento orgulloso de unirme a la familia BYD. Desde el principio, sentí una conexión genuina. Compartimos la idea de dar siempre lo mejor, no solo por nosotros, sino por quienes nos apoyan y confían en nuestro esfuerzo".