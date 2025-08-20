 Las Vegas sigue brillando con la F1 y anuncia su primera cumbre empresarial - F1LATAM.COM
Las Vegas sigue brillando con la F1 y anuncia su primera cumbre empresarial
   ago 20 /2025 15:03 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
 F1

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
En un movimiento que consolida a la Fórmula 1 como un fenómeno cultural, la categoría reina del automovilismo ha anunciado una alianza con Liberty Media y Creative Artists Agency (CAA) para lanzar la primera Cumbre Empresarial de F1.

Con el deslumbrante escenario de Las Vegas como telón de fondo, este evento promete redefinir la intersección entre el deporte, el entretenimiento y los negocios, reuniendo a líderes de primer nivel para analizar las tendencias que están moldeando el fandom global.


Programada para el jueves 20 de noviembre en el exclusivo Wynn Las Vegas, en plena semana del Gran Premio, la cumbre comenzará a las 12:30 p.m. y concluirá a las 4:00 p.m., seguida de una sesión de networking en la azotea del Paddock Club.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 22 de agosto a las 10 a.m. PDT, posicionando este evento como imprescindible para los profesionales del sector que buscan conectar e innovar.

Lo que distingue a esta cumbre es su enfoque más allá de la pista. Los paneles explorarán cómo el deporte está alimentando fenómenos culturales, desde el ascenso meteórico de Las Vegas como epicentro global hasta las oportunidades en mercados emergentes.


Entre las sesiones destacadas está “El Efecto Vegas: Deporte, Entretenimiento y la Nueva Era”, con figuras como Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, junto a Steve Hill de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Jennifer Koester de Sphere y Sandra Douglass Morgan de los Las Vegas Raiders. Analizarán la transformación de la ciudad en una capital del deporte y el entretenimiento.

Otro panel, “Crecimiento Global sin Explotar”, contará con Derek Chang de Liberty Media y Michael Rubin de Fanatics, quienes debatirán estrategias para expandir el fandom en nuevos mercados, adaptando enfoques a culturas diversas y fortaleciendo la conexión global.

Un momento estelar será una charla cara a cara con Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien compartirá perspectivas crudas sobre liderazgo y el rumbo global de la F1.


Además, “Siempre Activos: Impulsando el Compromiso Cultural a través de Alianzas” reunirá a Emily Prazer de F1 con ejecutivos de Disney, LEGO y EA Sports para explorar cómo los acuerdos de licencias mantienen a la marca en el centro de la cultura popular.

Por su parte, “Cambiando las Reglas: Invirtiendo en el Poder Transformador del Deporte Femenino” destacará a figuras como Susie Wolff de la F1 Academy, Elizabeth Rutledge de American Express, Julie Uhrman de Angel City FC y Phil Cook de la WNBA, subrayando el creciente impacto y potencial de inversión en las mujeres en el deporte.

