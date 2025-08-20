Glenfiddich presenta edición limitada de botellas en colaboración con el equipo Aston Martin de F1

En un movimiento que une el rugido de los circuitos con el refinamiento de los destilados premium, la escudería Aston Martin Formula One Team ha fortalecido su vínculo con Glenfiddich, la marca de whisky escocés más galardonada del planeta.Esta colaboración, que ya lleva varios años en marcha, ahora se materializa en dos ediciones limitadas que capturan la esencia de la innovación automovilística y la maestría artesanal en la destilación.Aston Martin, conocida por su legado en la ingeniería de alto rendimiento —donde cada milésima de segundo cuenta gracias a la intuición humana más allá de los datos—, encuentra un paralelo perfecto en Glenfiddich, cuya tradición data de 1887 y exige la aprobación personal del Maestro Malt Brian Kinsman para cada lote.Las novedades llegarán al mercado mundial en septiembre de 2025. Primero, el Glenfiddich de 16 años, una expresión que evoca la dulzura equilibrada de un monoplaza afinado a la perfección. Madurado en barricas de roble americano para vino, barriles nuevos de roble americano y barricas de bourbon de segundo llenado, ofrece aromas intensos a jarabe de arce y jengibre caramelizado.En boca, despliega una sinfonía de ensalada de frutas frescas y crema chantilly, culminando en un final suave pero audaz, imposible de cuantificar numéricamente —al igual que esa "sensación" instintiva que define una vuelta perfecta en F1.Por otro lado, exclusivo para el canal de Global Travel Retail, el Glenfiddich de 19 años eleva la complejidad a nuevos niveles, madurado en barricas seleccionadas de roble americano y europeo, con un toque especiado dulce de barricas de vino de Montilla.Sus notas de naranjas de Sevilla y especias cálidas y leñosas lo convierten en un whisky vibrante y refinado, que desafía los límites tal como Aston Martin lo hace en cada Gran Premio.