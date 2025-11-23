Parrilla de salida del GP de Las Vegas tras penalización para Tsunoda

nov 23 /2025 03:35 GMT
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
Los comisarios del Gran Premio de Las Vegas 2025 han publicado la parrilla de salida final de la vigésima segunda carrera de la temporada, la cual se realizará en Las Vegas Street Circuit.
Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue penalizado. Se trata de Yuki Tsunoda
quien realizó cambios durante el Parc Fermé y además modificó la unidad de potencia.
El piloto japonés de Red Bull
había clasificado decimonoveno.
A continuación la grilla de partida:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Carlos Sainz (Williams)
4. George Russell (Mercedes)
5. Oscar Piastri (McLaren)
6. Liam Lawson (RB)
7. Fernando Alonso (Aston Martin)
8. Isack Hadjar (RB)
9. Charles Leclerc (Ferrari)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Lance Stroll (Aston Martin)
13. Esteban Ocon (Haas)
14. Oliver Bearman (Haas)
15. Franco Colapinto (Alpine)
16. Alex Albon (Williams)
17. Kimi Antonelli (Mercedes)
18. Gabriel Bortoleto (Sauber)
19. Lewis Hamilton (Ferrari)
Desde el pit lane:
Yuki Tsunoda (Red Bull)
A las 20:00 hs local comenzará la carrera del Gran Premio de Las Vegas con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
