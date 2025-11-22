 George Russell lidera la última sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Las Vegas - F1LATAM.COM
George Russell lidera la última sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Las Vegas
George Russell lidera la última sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Las Vegas
   nov 22 /2025 03:20 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
 Mercedes AMG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto británico George Russell logró el mejor tiempo en la última sesión de pruebas libres del Gran Premio de Las Vegas bajo un intenso frío en Las Vegas Strip Circuit. Al final la lluvia llegó y complicó a varios pilotos.

La temperatura ambiente pocas veces es superior a la del asfalto. En esta ocasión fueron 13.2 ºC y 12.9ºC. Con el control de carrera señalando una pista mojada antes del inicio de la sesión, los primeros pilotos salieron a la pista con neumáticos intermedios. Oscar Piastri, de McLaren, fue el primero en cruzar la línea de meta y el australiano paró el cronómetro en 1:47.162. Le siguieron Lewis Hamilton, de Ferrari, y Esteban Ocon, de Haas.

Hamilton se colocó en cabeza con una vuelta de 1:45.758, 0.087 segundos por delante de Max Verstappen, de Red Bull Racing, que había relegado a Piastri al tercer puesto. Sin embargo, el aspirante al título australiano fue mejorando y, en su siguiente vuelta, con un tiempo de 1:43.896, volvió a colocarse en primera posición.

A medida que mejoraban las condiciones de la pista, Hamilton bajó la marca a 1:43.137, pero el líder del campeonato, Norris, logró un tiempo récord en el primer y segundo sector, superando al siete veces campeón por 0.059 segundos.

Sin embargo, Hamilton seguía logrando pequeñas mejoras y, poco después de los 20 minutos, el piloto de Ferrari volvió a ponerse en primera posición con una vuelta de 1:42.809 que le situó 0.269 por delante de Norris.

Justo antes de llegar al ecuador de la sesión, y mientras Kimi Antonelli, de Mercedes, subía al segundo puesto con unos neumáticos intermedios y una vuelta de 1:42.991, Norris salió con neumáticos blandos de banda roja. Sin embargo, era demasiado pronto para los slicks, y el intento del británico terminó cuando se vio obligado a cortar el complejo de las curvas 7 y 8.

Hamilton parecía dispuesto a convertirse en el primer piloto en sacar partido a los neumáticos blandos, pero tras marcar el mejor tiempo en los sectores primero y segundo, estuvo a punto de chocar con la parte trasera de un Racing Bull debido al tráfico en las últimas curvas.

Al final, fue Yuki Tsunoda quien acertó con los neumáticos y el piloto japonés saltó de la mitad inferior de la tabla de tiempos al P1 con una vuelta de 1:42.499. Sin embargo, su estancia en el P1 fue breve y pronto fue desplazado por Charles Leclerc, de Ferrari, que marcó una vuelta de 1:41.867 para hacerse con el primer puesto.

Verstappen, sin embargo, mejoró su vuelta con neumáticos blandos y, tras alcanzar la tercera posición, saltó a la cabeza con una vuelta de 1:39.156.

La pista estaba mejorando a pasos agigantados y Tsunoda superó a su compañero de equipo para volver a la primera posición, pero Leclerc marcó una vuelta de 1:38.251 y se alejó seis décimas del piloto de Red Bull.

Sin embargo, Hamilton voló en su siguiente vuelta y, cuando el siete veces campeón cruzó la línea, su 1:37.317 le situó a 0.936s de su compañero de equipo.

Verstappen superó entonces esa marca en medio segundo para recuperar la P1, pero Leclerc recortó otros 0.351 para volver a la cabeza. Verstappen marcó entonces una vuelta de 1:35.646.

Parecía que Norris podría haber superado al neerlandés, ya que fue el más rápido en el sector central y se situó tres décimas por delante de Verstappen, pero el piloto de McLaren abandonó la vuelta en el último sector y regresó al pit lane.

Sin embargo, las mejoras se sucedían rápidamente y, a cuatro minutos del final, Liam Lawson, de Racing Bulls, se colocó brevemente en cabeza antes de ser superado por George Russell, de Mercedes, y luego por Alex Albon, de Williams, que registró una vuelta de 1:34.875.

Sin embargo, fue Russell quien tuvo la última palabra y, en los últimos momentos de la sesión, el ganador de Las Vegas 2024 se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos con una vuelta de 1:34.281.

Verstappen parecía dispuesto a desafiarlo, ya que registró un primer sector morado, pero se encontró con tráfico y, tras verse obligado a salirse de la pista y entrar en una zona húmeda, se salió a la vía de escape y su vuelta se echó a perder.

Esto dejó al neerlandés en la P2, detrás de Russell, con Albon tercero por delante del piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar, y Hamilton. El sexto puesto fue para Antonelli, con Lawson séptimo por delante de la pareja de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso. El top 10 lo completó Pierre Gasly, de Alpine.

En un resultado sorprendente, la pareja de McLaren que lucha por el título, Norris y Piastri, terminó la sesión en P19 y P20 respectivamente, ya que ambos sufrieron problemas técnicos durante las simulaciones de clasificación.

A las 20:00 hs local comenzará la clasificación del Gran Premio de Las Vegas con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 G. Russell Mercedes GBR 1:34.054 -.--- 21
2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:34.281 +0.227 28
3 A. Albon Williams TAI 1:34.875 +0.821 21
4 I. Hadjar RB FRA 1:35.169 +1.115 26
5 L. Hamilton Ferrari GBR 1:35.269 +1.215 29
6 K. Antonelli Mercedes ITA 1:35.385 +1.331 23
7 L. Lawson RB NZL 1:35.439 +1.385 25
8 L. Stroll Aston Martin CAN 1:35.533 +1.479 11
9 F. Alonso Aston Martin ESP 1:35.540 +1.486 12
10 P. Gasly Alpine FRA 1:35.562 +1.508 13
11 O. Bearman Haas GBR 1:35.586 +1.532 18
12 C. Sainz Williams ESP 1:35.662 +1.608 22
13 G. Bortoleto Sauber BRA 1:35.738 +1.684 16
14 E. Ocon Haas FRA 1:35.817 +1.763 24
15 C. Leclerc Ferrari MON 1:35.908 +1.854 27
16 F. Colapinto Alpine ARG 1:36.305 +2.251 17
17 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:36.650 +2.596 11
18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:36.667 +2.613 24
19 O. Piastri McLaren AUS 1:37.023 +2.969 20
20 L. Norris McLaren GBR 1:37.112 +3.058 18

