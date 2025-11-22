Lando Norris se lleva la pole en el Strip Circuit - Reporte Clasificación - GP de Las Vegas

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Sesión
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:47.934
|-.---
|Q3
|2
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:48.257
|+0.323
|Q3
|3
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:48.296
|+0.362
|Q3
|4
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:48.803
|+0.869
|Q3
|5
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:48.961
|+1.027
|Q3
|6
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:49.062
|+1.128
|Q3
|7
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:49.466
|+1.532
|Q3
|8
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:49.554
|+1.620
|Q3
|9
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:49.872
|+1.938
|Q3
|10
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:51.540
|+3.606
|Q3
|11
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:52.781
|+4.847
|Q2
|12
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:52.850
|+4.916
|Q2
|13
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:52.987
|+5.053
|Q2
|14
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:53.094
|+5.160
|Q2
|15
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:53.683
|+5.749
|Q2
|16
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:56.220
|+8.286
|Q1
|17
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:56.314
|+8.380
|Q1
|18
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:56.674
|+8.740
|Q1
|19
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:56.798
|+8.864
|Q1
|20
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:57.115
|+9.181
|Q1
