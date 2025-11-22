 Lando Norris se lleva la pole en el Strip Circuit - Reporte Clasificación - GP de Las Vegas - F1LATAM.COM
   nov 22 /2025 05:30 GMT
 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto británico Lando Norris logró la pole position del Gran Premio de Las Vegas bajo condiciones complicadas debido a la lluvia en esta ciudad estadounidense. A su lado partirá Max Verstappen, mientras que tercero será Carlos Sainz. Noche complicada para Oscar Piastri.

En instantes el reporte de la sesión.

Mañana a las 20:00 hs local iniciará la carrera del Gran Premio de Las Vegas con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 L. Norris McLaren GBR 1:47.934 -.--- Q3
2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:48.257 +0.323 Q3
3 C. Sainz Williams ESP 1:48.296 +0.362 Q3
4 G. Russell Mercedes GBR 1:48.803 +0.869 Q3
5 O. Piastri McLaren AUS 1:48.961 +1.027 Q3
6 L. Lawson RB NZL 1:49.062 +1.128 Q3
7 F. Alonso Aston Martin ESP 1:49.466 +1.532 Q3
8 I. Hadjar RB FRA 1:49.554 +1.620 Q3
9 C. Leclerc Ferrari MON 1:49.872 +1.938 Q3
10 P. Gasly Alpine FRA 1:51.540 +3.606 Q3
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:52.781 +4.847 Q2
12 L. Stroll Aston Martin CAN 1:52.850 +4.916 Q2
13 E. Ocon Haas FRA 1:52.987 +5.053 Q2
14 O. Bearman Haas GBR 1:53.094 +5.160 Q2
15 F. Colapinto Alpine ARG 1:53.683 +5.749 Q2
16 A. Albon Williams TAI 1:56.220 +8.286 Q1
17 K. Antonelli Mercedes ITA 1:56.314 +8.380 Q1
18 G. Bortoleto Sauber BRA 1:56.674 +8.740 Q1
19 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:56.798 +8.864 Q1
20 L. Hamilton Ferrari GBR 1:57.115 +9.181 Q1

