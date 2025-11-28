FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) publicó las zonas en las que el alerón trasero ajustable (DRS) será detectado y podrá ser activado durante el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Lusail, vigésima tercera válida de la temporada 2025 de Fórmula 1.
La única zona de detección está ubicada a 40 m tras la curva 15. La primera zona de activación está localizada a 305 m tras la curva 16.
El reglamento deportivo de la Fórmula 1 establece que el Drag Reduction System (DRS) podrá ser utilizado en los lugares preestablecidos por la FIA, tanto en prácticas libres, como en clasificación y carrera.
En esta última solo se pondrá en uso después de la primera vuelta
, siempre y cuando el piloto se encuentre a menos de un segundo del piloto que se encuentra por delante.
