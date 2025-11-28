 FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail - F1LATAM.COM
    EN VIVO - SPRINT QUALIFYING - GP QATAR F1

                          

FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail
   nov 28 /2025 11:41 GMT
 Lusail, Qatar
 Aston Martin Racing

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) publicó las zonas en las que el alerón trasero ajustable (DRS) será detectado y podrá ser activado durante el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Lusail, vigésima tercera válida de la temporada 2025 de Fórmula 1.


La única zona de detección está ubicada a 40 m tras la curva 15. La primera zona de activación está localizada a 305 m tras la curva 16.

Horarios F1 en todos los países

El reglamento deportivo de la Fórmula 1 establece que el Drag Reduction System (DRS) podrá ser utilizado en los lugares preestablecidos por la FIA, tanto en prácticas libres, como en clasificación y carrera.

En esta última solo se pondrá en uso después de la primera vuelta, siempre y cuando el piloto se encuentre a menos de un segundo del piloto que se encuentra por delante.

Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2025
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Sprint Qualifying del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar

Fórmula 1

Piastri por delante de Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Qatar
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Qatar - ¡EN VIVO!
Carmen Jordá asume un doble rol clave en la nueva era de la alianza Alpine y Qatar Airways

Fórmula 1

Carmen Jordá asume un doble rol clave en la nueva era de la alianza Alpine y Qatar Airways
Newey asumirá como jefe de equipo de Aston Martin y Cowell liderará la estrategia

Fórmula 1

Newey asumirá como jefe de equipo de Aston Martin y Cowell liderará la estrategia
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail

Fórmula 1

FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de Lusail
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Qatar
¿Por qué la F1 implementará un límite de uso de neumáticos en el GP de Qatar?

Fórmula 1

¿Por qué la F1 implementará un límite de uso de neumáticos en el GP de Qatar?
Norris y Piastri son descalificados de la carrera del Gran Premio de Las Vegas

Fórmula 1

Norris y Piastri son descalificados de la carrera del Gran Premio de Las Vegas
Max Verstappen gana con autoridad y sin inconvenientes - GP de Las Vegas

Fórmula 1

Max Verstappen gana con autoridad y sin inconvenientes - GP de Las Vegas
Parrilla de salida del GP de Las Vegas tras penalización para Tsunoda

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Las Vegas tras penalización para Tsunoda
Carrera del Gran Premio de Las Vegas - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Las Vegas - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Qatar 2025GP de Qatar 2025
EN VIVO - GP Qatar F1 2025EN VIVO - GP Qatar F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

nov 28 - 00:33
JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país JAC JS6: la SUV híbrida enchufable de 310 caballos de potencia llega al país
nov 27 - 15:29
Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up Geely Riddara RD6: La revolución eléctrica en forma de pick-up
nov 27 - 12:14
Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel Xpeng debuta en Colombia y presenta un portafolio eléctrico de alto nivel
nov 26 - 13:28
Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia Toyota Yaris: el compacto se fortalece con seguridad e hibridación en Colombia
nov 26 - 04:22
Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad Salón del Automóvil de Bogotá 2025 cierra con proyección de 14.000 ventas y el boom de la electromovilidad
nov 25 - 14:48
Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización Tesla ajustó el precio del Model 3 en Colombia, así quedó la gama con la actualización
nov 25 - 11:18
Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia Toyota bZ4X anticipa la nueva era eléctrica del fabricante en Colombia
nov 25 - 10:12
Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto Honda WR-V: así llega la nueva generación del SUV compacto
nov 23 - 03:02
La edición XIX del Salón del Automóvil de Bogotá posicionó como protagonista a la movilidad sostenible La edición XIX del Salón del Automóvil de Bogotá posicionó como protagonista a la movilidad sostenible
nov 22 - 18:44
Geely llega oficialmente a Colombia con un plan de expansión nacional Geely llega oficialmente a Colombia con un plan de expansión nacional
nov 21 - 17:28
Audi RS Q8 Performance: la versión más radical del SUV aterrizó en Colombia Audi RS Q8 Performance: la versión más radical del SUV aterrizó en Colombia
nov 21 - 16:48
Mazda apuesta fuerte con su primer híbrido enchufable en Colombia y las ediciones Homura Mazda apuesta fuerte con su primer híbrido enchufable en Colombia y las ediciones Homura
+ Ver más noticias +