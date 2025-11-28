Newey asumirá como jefe de equipo de Aston Martin y Cowell liderará la estrategia

Aston Martin Aramco ha anunciado una significativa reestructuración en su liderazgo que redistribuye las responsabilidades entre dos de sus figuras más prominentes: Adrian Newey y Andy Cowell.La decisión responde a la necesidad de prepararse para el desafío sin precedentes que representa la temporada 2026, cuando entren en vigor las nuevas regulaciones técnicas más disruptivas en décadas.La reorganización coloca a Adrian Newey en la posición de jefe de equipo a partir de 2026, donde coordinará tanto el equipo técnico como las operaciones en pista.Para el legendario diseñador británico, este cambio representa una expansión natural de sus responsabilidades como socio técnico principal. Newey supervisará no solo el desarrollo del auto, sino también su gestión durante los fines de semana de carrera, integrando su visión técnica con la ejecución táctica en circuito.", expresó Newey. "".Lawrence Stroll defendió la reorganización como una decisión consensuada que potencia las fortalezas individuales de cada líder. "", afirmó el magnate canadiense. "".Mientras tanto, Andy Cowell adopta el nuevo cargo de Director de Estrategia, un rol diseñado específicamente para capitalizar su vasta experiencia en unidades de potencia durante sus años en Mercedes.Tras catorce meses como jefe de equipo, Cowell ha completado la implementación de cambios estructurales fundamentales que posicionan a Aston Martin de cara a 2026. Ahora, su misión se concentrará en algo más especializado: orquestar la integración técnica entre el equipo y sus socios estratégicos Honda, Aramco y Valvoline.", señaló Cowell. Su nuevo puesto reportará directamente al presidente ejecutivo Lawrence Stroll y se enfocará en garantizar la sincronización perfecta entre el nuevo motor, el combustible y el chasis.