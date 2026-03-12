Un nuevo desafío para Mercedes en el GP de China tras dominio absoluto en Australia

Estrategia y fiabilidad en Albert Park

El dato

Mirada al campeonato y el GP de China

Es gratificante ver a Mercedes de nuevo al frente. Sabemos que los competidores buscarán recortar distancias rápidamente, pero esta es la forma exacta en la que queríamos empezar el año".



Nos llevamos muchos aprendizajes y aspectos que mejorar, lo que intentaremos hacer en China. Al ser un fin de semana Sprint con solo una hora de entrenamientos, va a ser aún más difícil poner el auto en una buena posición antes de la primera sesión competitiva. El fin de semana pasado vimos una reñida lucha en cabeza con Ferrari y varios otros equipos que aún no han mostrado todo su potencial, por lo que sabemos que nos espera una auténtica batalla

El equipo de la estrella comenzó la temporada 2026 con un rendimiento impecable en el GP de Australia. George Russell y Kimi Antonelli firmaron un 1-2 contundente, consolidando la fiabilidad de su monoplaza y la jerarquía de su nueva alineación. Ahora el reto es en el Circuito Internacional de Shanghai. ¿Qué les espera?Mercedes-Benz despejó cualquier duda sobre su competitividad al inicio de la era 2026. Con un doblete histórico en Melbourne, la escudería no solo se llevó los máximos puntos posibles, sino que confirmó haber descifrado con precisión la eficiencia mecánica bajo el nuevo reglamento técnico.Más allá de la victoria de George Russell, el foco se posó sobre Kimi Antonelli. El joven piloto italiano demostró una madurez impropia de su edad al reponerse de un accidente durante la FP3, logrando una remontada brillante en carrera.Tras una salida complicada, donde ambos pilotos sufrieron problemas de carga en la batería, Antonelli cayó hasta la séptima posición. No obstante, su capacidad de gestión fue clave, pues realizó una recuperación estratégica inmediata para colocarse cuarto en los primeros giros y, tras los pit-stops, consolidó su posición de escolta. Este 1-2 representa el primero en la historia del equipo con una alineación completa proveniente de su programa de desarrollo junior.La carrera no fue un camino de rosas. El equipo tuvo que navegar la incertidumbre de la degradación y el desafío constante de los Ferrari, especialmente en el duelo de alta tensión entre Russell y Charles Leclerc.El momento decisivo llegó en la vuelta 12, con la entrada del Virtual Safety Car. Mercedes ejecutó un cambio de llantas a compuesto duro que, si bien les obligó a ceder pista temporalmente, fue la base del éxito final. Al hacerse evidente que la degradación era mínima, el equipo optó por una estrategia de una sola parada que resultó inmejorable.Este resultado marca el 1-2 número 61 para la escudería en su trayectoria en la máxima categoría y la victoria número 132 para la marca alemana.Para Toto Wolff, este inicio es una inyección de confianza, aunque prefiere la cautela: "", indicó el directivo austriaco.