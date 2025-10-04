Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur

|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:30.148
|-.---
|16
|2
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:30.165
|+0.017
|26
|3
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:30.197
|+0.049
|18
|4
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:30.237
|+0.089
|19
|5
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:30.237
|+0.089
|26
|6
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:30.392
|+0.244
|23
|7
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:30.489
|+0.341
|25
|8
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:30.559
|+0.411
|23
|9
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:30.637
|+0.489
|22
|10
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:30.651
|+0.503
|23
|11
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:30.668
|+0.520
|23
|12
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:30.697
|+0.549
|25
|13
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:30.784
|+0.636
|23
|14
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:30.799
|+0.651
|24
|15
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:30.923
|+0.775
|22
|16
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:31.047
|+0.899
|23
|17
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:31.260
|+1.112
|24
|18
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:31.440
|+1.292
|25
|19
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:31.643
|+1.495
|23
|20
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:33.628
|+3.480
|7
