 Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Singapur
   oct 4 /2025 11:45 GMT
 Singapur, Singapur
Por: Henry Bonilla
El piloto neerlandés Max Verstappen logró el mejor tiempo en la última sesión de pruebas libres en el Marina Bay Circuit. El top 5 terminó a menos de una décima. Sesión productiva a pesar de una bandera roja.

La única interrupción fue nuevamente por cuenta de Liam Lawson, quien tomó fuertemente el bordillo de la curva 7 y terminó contra el muro. Ayer la colisión fue saliendo de la curva 17.

En esta sesión los equipos lograron probar los compuestos medio y blando para poder alistar la clasificación y la carrera de la mejor forma, a pesar que no son las mismas condiciones que se tendrán en la noche.

Con un tiempo de 1:30.148, Max Verstappen dio el salto de calidad en esta sesión, aunque las diferencias son extremadamente cortas. A tan solo 0.017s terminó Oscar Piastri como escolta. A 0.049 George Russell y a 0.089s Kimi Antonelli y Lando Norris. Esto muestra lo cerrada que podría estar la clasificación.

El top 10 lo completaron Carlos Sainz, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, todos ellos a menos de medio segundo respecto al tiempo de Max Verstappen.

Aston Martin tuvo un rendimiento dispar respecto a la buena jornada de ayer. En esta ocasión Fernando Alonso fue decimoquinto y Lance Stroll decimoséptimo. Hay que en clasificación ver cuál es el rendimiento real.

Los latinoamericanos Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto se ubicaron decimosegundo y decimoséptimo, mejorando respecto a las dos sesiones anteriores.

A las 21:00 hora local comenzará la clasificación del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:30.148 -.--- 16
2 O. Piastri McLaren AUS 1:30.165 +0.017 26
3 G. Russell Mercedes GBR 1:30.197 +0.049 18
4 K. Antonelli Mercedes ITA 1:30.237 +0.089 19
5 L. Norris McLaren GBR 1:30.237 +0.089 26
6 C. Sainz Williams ESP 1:30.392 +0.244 23
7 I. Hadjar RB FRA 1:30.489 +0.341 25
8 L. Hamilton Ferrari GBR 1:30.559 +0.411 23
9 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:30.637 +0.489 22
10 C. Leclerc Ferrari MON 1:30.651 +0.503 23
11 A. Albon Williams TAI 1:30.668 +0.520 23
12 G. Bortoleto Sauber BRA 1:30.697 +0.549 25
13 E. Ocon Haas FRA 1:30.784 +0.636 23
14 O. Bearman Haas GBR 1:30.799 +0.651 24
15 F. Alonso Aston Martin ESP 1:30.923 +0.775 22
16 F. Colapinto Alpine ARG 1:31.047 +0.899 23
17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:31.260 +1.112 24
18 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:31.440 +1.292 25
19 P. Gasly Alpine FRA 1:31.643 +1.495 23
20 L. Lawson RB NZL 1:33.628 +3.480 7

