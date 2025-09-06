Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia

Regresaron Max Verstappen y Red Bull Racing. Con un auto muy bien ajustado para las largas rectas de Monza, sumado a una succión oportuna, el piloto neerlandés logró la pole position del Gran Premio de Italia y de paso un nuevo récord de pista en el 'templo de la velocidad'.
Los McLaren se han visto sorprendidos por el tetracampeón de la F1 con la vuelta de 1:18.792. Lando Norris logró reponerse de un error en la Q2 y logró avanzar, para luego establecer 1:18.869, quedando a 0.077s de Max Verstappen. Entretanto el líder del campeonato, Oscar Piastri fue tercero a 0.190s.
Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli clasificaron sexto y séptimo. Desazón para el británico debido a que quería clasificar con el compuesto medio y no con blando. Sin embargo el equipo ejecutó perfectamente lo que indica el reglamento.