Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de Italia

   sep 6 /2025 15:33 GMT
 Monza, Italia
 Red Bull Content Pool

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Regresaron Max Verstappen y Red Bull Racing. Con un auto muy bien ajustado para las largas rectas de Monza, sumado a una succión oportuna, el piloto neerlandés logró la pole position del Gran Premio de Italia y de paso un nuevo récord de pista en el 'templo de la velocidad'.


Los McLaren se han visto sorprendidos por el tetracampeón de la F1 con la vuelta de 1:18.792. Lando Norris logró reponerse de un error en la Q2 y logró avanzar, para luego establecer 1:18.869, quedando a 0.077s de Max Verstappen. Entretanto el líder del campeonato, Oscar Piastri fue tercero a 0.190s.

La dupla de Ferrari conformada por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no lograron terminar más adelante en casa y clasificaron cuarto y quinto. En cuanto al piloto británico arrastra una penalización de cinco lugares tras una infracción bajo doble bandera amarilla en Zandvoort. Mañana saldrá décimo.

Los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli clasificaron sexto y séptimo. Desazón para el británico debido a que quería clasificar con el compuesto medio y no con blando. Sin embargo el equipo ejecutó perfectamente lo que indica el reglamento.

Gran sesión para el brasilero Gabriel Bortoleto avanzando nuevamente a Q3. Esta vez el piloto de Sauber fue octavo. El top 10 lo cerraron Fernando Alonso y Yuki Tsunoda.

Gran decepción para los pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, luego de muy buen ritmo en las sesiones de pruebas libres. Esta vez quedaron eliminados en Q2.

En Q1 los que no pudieron avanzar fueron los Racing Bulls de Isack Hadjar y Liam Lawson, junto a los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto al Aston Martin de Lance Stroll.

Mañana a las 15:00 hs de Monza iniciará la carrera del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:18.792 -.--- Q3
2 L. Norris McLaren GBR 1:18.869 +0.077 Q3
3 O. Piastri McLaren AUS 1:18.982 +0.190 Q3
4 C. Leclerc Ferrari MON 1:19.007 +0.215 Q3
5 L. Hamilton Ferrari GBR 1:19.124 +0.332 Q3
6 G. Russell Mercedes GBR 1:19.157 +0.365 Q3
7 K. Antonelli Mercedes ITA 1:19.200 +0.408 Q3
8 G. Bortoleto Sauber BRA 1:19.390 +0.598 Q3
9 F. Alonso Aston Martin ESP 1:19.424 +0.632 Q3
10 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:19.519 +0.727 Q3
11 O. Bearman Haas GBR 1:19.446 +0.654 Q2
12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:19.498 +0.706 Q2
13 C. Sainz Williams ESP 1:19.528 +0.736 Q2
14 A. Albon Williams TAI 1:19.583 +0.791 Q2
15 E. Ocon Haas FRA 1:19.707 +0.915 Q2
16 I. Hadjar RB FRA 1:19.917 +1.125 Q1
17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:19.948 +1.156 Q1
18 F. Colapinto Alpine ARG 1:19.992 +1.200 Q1
19 P. Gasly Alpine FRA 1:20.103 +1.311 Q1
20 L. Lawson RB NZL 1:20.279 +1.487 Q1

