Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Max Verstappen sigue en modo ataque por el campeonato del mundo y se quedó con el mejor tiempo del día viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés de Red Bull encabezó la tabla de tiempos con 1:17.392 seguido de Charles Leclerc y Kimi Antonelli, que volvió a meterse dentro de los 3 primeros.
En el regreso de los titulares a sus autos (Verstappen fue uno de los que cedió su asiento) el campeón del mudo impuso condiciones, por lo menos en lo que a ritmo de clasificación se refiere. Pero tendrá que seguir buscando algo más en ritmo de carrera, ya que con tanques llenos Norris luce bastante sólido.
Justamente el de McLaren encabezó al grupo de británicos ubicándose en 4º seguido de Hamilton y Russell. Las condiciones de pista cambiaron con respecto a la primera sesión y aunque no hubo accidentes, si hubo varios despistes.
Completaron las 10 primeras posiciones Yuki Tsunoda en 7º, Fernando Alonso de buena tarea con el Aston Martin en 8º, Carlos Sainz y Lance Stroll. Del primero al décimo estuvieron separados por poco más de medio segundo.
Fuera del Top a 8 décimas de Verstappen se reportaron Liam Lawson, el líder del campeonato Oscar Piastri en 12º luchando mucho con el balance de su auto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto en 15º.
En la parte baja de la tabla de tiempos se ubicaron Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Franco Colapinto en 18º, Alexander Albon quien tuvo un ligero roce contra el muro encarando hacia la recta principal en una de sus vueltas cronometradas y Pierre Gasly que se perdió parte de la sesión en garajes y luego no tuvo ritmo para ir por una vuelta rápida. Su mejor tiempo estuvo a 1.8s de Verstappen.
Mañana a las 11:30 hs de CDMX iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:17.392
|-.---
|
34
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:17.545
|+0.153
|
32
|3
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:17.566
|+0.174
|
27
|4
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:17.643
|+0.251
|
31
|5
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:17.692
|+0.300
|
30
|6
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:17.829
|+0.437
|
33
|7
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:17.883
|+0.491
|
31
|8
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:17.938
|+0.546
|
29
|9
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:17.939
|+0.547
|
34
|10
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:17.954
|+0.562
|
30
|11
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:18.218
|+0.826
|
32
|12
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:18.232
|+0.840
|
31
|13
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:18.266
|+0.874
|
31
|14
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:18.281
|+0.889
|
30
|15
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:18.323
|+0.931
|
30
|16
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:18.348
|+0.956
|
29
|17
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:18.442
|+1.050
|
34
|18
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:18.721
|+1.329
|
31
|19
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:18.855
|+1.463
|
31
|20
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:19.194
|+1.802
|
30