 Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari - F1LATAM.COM
  Horarios - GP ITALIA 2025  

                          

Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari
Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari
   sep 1 /2025 22:40 GMT
 Zandvoort, Países Bajos
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de Países Bajos hallaron una irregularidad por parte de Lewis Hamilton antes del inicio de la carrera de ayer y por ende sufrirá las consecuencias en el próximo Gran Premio de Italia de este fin de semana, carrera en casa de Ferrari.

¿La causa? Una infracción durante las vuelta de reconocimiento en Zandvoort, específicamente por no reducir su velocidad lo suficiente bajo banderas amarillas dobles.


Esto específicamente en la última curva antes del pit lane. La FIA había informado previamente a todo los pilotos de esta condición en dicho sector, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que están en la parrilla y en el pit lane.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

Luego de revisar las evidencias, incluidos video, telemetría, testimonios y mensajes vía radio, los comisarios encontraron que Hamilton solo redujo la de velocidad apenas 20 km/h respecto a su ritmo en sesiones libres en el mismo punto del circuito, además la aplicación del acelerador fue solo entre un 10% y un 20% menor y el punto de frenada fue 70 metros antes de lo habitual para acceder al pitlane.

La sanción estándar por esta infracción es de diez puestos. No obstante, el hecho de que Hamilton mostrase una clara intención de cumplir el reglamento fue considerado como un atenuante, rebajando la pena a la mitad con cinco lugares en la parrilla de salida para la carrera del domingo en Monza. También ha recibido dos puntos en el carnet.


Te podría interesar:
Calendario Temporada F1 2025
Pilotos y Equipos F1 2025

Esta sanción supone un revés para las aspiraciones de Ferrari y Hamilton en el 'templo de la velocidad', un circuito donde la posición de salida es importante debido a las limitadas oportunidades de adelantamiento a pesar del DRS.

En el pasado GP de Países Bajos, Ferrari quedó fuera de carrera con sus dos autos por colisiones en acciones diferentes. En el caso de Lewis Hamilton fue contra el muro al salirse de pista, mientras que Charles Leclerc tuvo que abandonar por un impacto por parte de Kimi Antonelli.

Te podría interesar:
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de Gasly
Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países Bajos
Carrera del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Carrera del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025 Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos 2025
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos
Clasificación del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Clasificación del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos Norris de nuevo adelante en una sesión caótica - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Países Bajos
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO! Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Países Bajos - ¡EN VIVO!
Norris impone el ritmo en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos Norris impone el ritmo en Zandvoort - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Países Bajos
+ Ver más noticias +

Noticias de AUTOS F1LATAM

Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón Nissan anuncia el lanzamiento de la primera X-Trail E-Power NISMO en Japón
El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos El Porsche World Road Show vuelve a Colombia y brilla con sus espectaculares autos
Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN Bridgestone apuesta por el medio ambiente en el World Solar Challenge 2025 con llantas ENLITEN
Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica Nissan revela cuál es el color favorito de los autos nuevos en Colombia y Latinoamérica
Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable Deepal presenta el S05 en versión eléctrica e híbrida de rango extendido enchufable
Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas Nissan sigue fortaleciendo su crecimiento en Colombia con importantes cifras de ventas
General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto General Motors y Hyundai anuncian los primeros cinco vehículos desarrollados en conjunto
Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral Porsche presenta tres nuevas variantes del 911 con 480 caballos y tracción integral
Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur Gustavo Aguiar asume como Gerente de Mercadeo de General Motors en América del Sur
Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025 Sector automotor colombiano registra un crecimiento del 23,2 por ciento en el primer semestre de 2025
Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia Ariel Montenegro dirigirá Renault do Brasil y Juan Camilo Vélez asumirá la presidencia de Renault Colombia
Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent Bridgestone presentó en Colombia su nueva llanta Dueler A/T Ascent
+ Ver más noticias +