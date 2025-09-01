Lewis Hamilton será penalizado en el GP de Italia, la carrera en casa de Ferrari

Los comisarios del Gran Premio de Países Bajos hallaron una irregularidad por parte de Lewis Hamilton antes del inicio de la carrera de ayer y por ende sufrirá las consecuencias en el próximo Gran Premio de Italia de este fin de semana, carrera en casa de Ferrari.¿La causa? Una infracción durante las vuelta de reconocimiento en Zandvoort, específicamente por no reducir su velocidad lo suficiente bajo banderas amarillas dobles.Esto específicamente en la última curva antes del pit lane. La FIA había informado previamente a todo los pilotos de esta condición en dicho sector, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que están en la parrilla y en el pit lane.Luego de revisar las evidencias, incluidos video, telemetría, testimonios y mensajes vía radio, los comisarios encontraron que Hamilton solo redujo la de velocidad apenas 20 km/h respecto a su ritmo en sesiones libres en el mismo punto del circuito, además la aplicación del acelerador fue solo entre un 10% y un 20% menor y el punto de frenada fue 70 metros antes de lo habitual para acceder al pitlane.La sanción estándar por esta infracción es de diez puestos. No obstante, el hecho de que Hamilton mostrase una clara intención de cumplir el reglamento fue considerado como un atenuante, rebajando la pena a la mitad con cinco lugares en la parrilla de salida para la carrera del domingo en Monza. También ha recibido dos puntos en el carnet.Esta sanción supone un revés para las aspiraciones de Ferrari y Hamilton en el 'templo de la velocidad', un circuito donde la posición de salida es importante debido a las limitadas oportunidades de adelantamiento a pesar del DRS.En el pasado GP de Países Bajos, Ferrari quedó fuera de carrera con sus dos autos por colisiones en acciones diferentes. En el caso de Lewis Hamilton fue contra el muro al salirse de pista, mientras que Charles Leclerc tuvo que abandonar por un impacto por parte de Kimi Antonelli.