Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
oct 24 /2025 20:27 GMT
Ciudad de México, México
F1LATAM.COM - Henry Bonilla
Charles Leclerc empezó el fin de semana dejando buenas sensaciones para Ferrari. El piloto monegasco lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de México con un tiempo de 1:18.380, seguido de Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg.
Fue una sesión con bastante actividad en la que los programas se centraron en recoger información y probar el comportamiento de los autos bajo las particulares condiciones que se dan en la Ciudad de México.
Además fue una tanda en la que varios pilotos titulares cedieron sus asientos a debutantes y pilotos no habituales. En este contexto la premisa es cuidar los autos porque un accidente puede perjudicar seriamente las aspiraciones de un equipo cuando queda tan poco para terminar la temporada.
Te podría interesar:
En ese escenario estuvieron en pista Arvid Lindblad en lugar de Max Verstappen, el mexicano Pato O' Ward en el asiento de Norris, Frederik Vesti en reemplazo de Russell, Paul Aron, Ryo Hirakawa, Ayumu Iwasa en las butacas de Gasly, Bearman y Lawson. Sainz, Stroll y Hamilton también cedieron sus asientos en esta Libre 1 para dar rodaje a Luke Browning, Jak Crawford y Antonio Fuoco.
Las 5 primeras posiciones en esta sesión las ocuparon el líder del campeonato Oscar Piastri, que tuvo un pequeño susto en los últimos minutos, y Gabriel Bortoleto en una productiva jornada para los Sauber.
El grupo de los 10 mejores clasificados se completó con Lindblad en 6º (el único de los no habituales dentro del Top 10), Esteban Ocon en 7º, Yuki Tsunoda con el otro Red Bull en 8º, Franco Colapinto en 9º y Alexander Albon 10º con el Williams.
Te podría interesar:
Cerca, pero fuera de los 10 se reportaron Isack Hadjar que estuvo líder hasta mitad de tanda y luego tuvo una salida de pista que provocó una bandera amarilla local, Alonso y O' Ward en 12º y 13º y cerraron este grupo Vesti 14º con el Mercedes y Aron en 15º.
Las últimas posiciones fueron para Hirakawa en el Haas 16º, Iwasa 18º con el segundo Racing Bulls, Luke Browning, Jak Crawford y Antonio Fuoco en el extremo bajo de la tabla con la otra Ferrari en 20º.
A las 16:00 hs de CDMX comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Estos fueron los tiempos:
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|V.
|1
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:18.380
|-.---
|
29
|2
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:18.487
|+0.107
|
35
|3
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:18.760
|+0.380
|
27
|4
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:18.784
|+0.404
|
31
|5
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:18.916
|+0.536
|
28
|6
|A. Lindblad
|Red Bull
|GBR
|1:18.997
|+0.617
|
26
|7
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:19.038
|+0.658
|
29
|8
|Y. Tsunoda
|RB
|JAP
|1:19.090
|+0.710
|
29
|9
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:19.331
|+0.951
|
28
|10
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:19.384
|+1.004
|
33
|11
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:19.409
|+1.029
|
32
|12
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:19.472
|+1.092
|
26
|13
|P. O'Ward
|McLaren
|MEX
|1:19.680
|+1.300
|
30
|14
|F. Vesti
|Mercedes
|DIN
|1:19.689
|+1.309
|
32
|15
|P. Aron
|Alpine
|EST
|1:19.862
|+1.482
|
29
|16
|R. Hirakawa
|Haas
|JAP
|1:20.073
|+1.693
|
27
|17
|A. Iwasa
|RB
|JAP
|1:20.153
|+1.773
|
29
|18
|L. Browning
|Williams
|GBR
|1:20.310
|+1.930
|
31
|19
|J. Crowford
|Aston Martin
|USA
|1:20.371
|+1.991
|
29
|20
|A. Fuoco
|Ferrari
|ITA
|1:20.854
|+2.474
|
29