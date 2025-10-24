 Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México - F1LATAM.COM
  Repetición - P. LIBRES 2 - GP MÉXICO

                          

Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
   oct 24 /2025 20:27 GMT
 Ciudad de México, México
 F1LATAM.COM - Henry Bonilla

Por: Henry Bonilla / Enrique Mathieu
Director General / Redactor
Charles Leclerc empezó el fin de semana dejando buenas sensaciones para Ferrari. El piloto monegasco lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de México con un tiempo de 1:18.380, seguido de Kimi Antonelli y Nico Hülkenberg.

Fue una sesión con bastante actividad en la que los programas se centraron en recoger información y probar el comportamiento de los autos bajo las particulares condiciones que se dan en la Ciudad de México.

Además fue una tanda en la que varios pilotos titulares cedieron sus asientos a debutantes y pilotos no habituales. En este contexto la premisa es cuidar los autos porque un accidente puede perjudicar seriamente las aspiraciones de un equipo cuando queda tan poco para terminar la temporada.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

En ese escenario estuvieron en pista Arvid Lindblad en lugar de Max Verstappen, el mexicano Pato O' Ward en el asiento de Norris, Frederik Vesti en reemplazo de Russell, Paul Aron, Ryo Hirakawa, Ayumu Iwasa en las butacas de Gasly, Bearman y Lawson. Sainz, Stroll y Hamilton también cedieron sus asientos en esta Libre 1 para dar rodaje a Luke Browning, Jak Crawford y Antonio Fuoco.

Las 5 primeras posiciones en esta sesión las ocuparon el líder del campeonato Oscar Piastri, que tuvo un pequeño susto en los últimos minutos, y Gabriel Bortoleto en una productiva jornada para los Sauber.

El grupo de los 10 mejores clasificados se completó con Lindblad en 6º (el único de los no habituales dentro del Top 10), Esteban Ocon en 7º, Yuki Tsunoda con el otro Red Bull en 8º, Franco Colapinto en 9º y Alexander Albon 10º con el Williams.


Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Cerca, pero fuera de los 10 se reportaron Isack Hadjar que estuvo líder hasta mitad de tanda y luego tuvo una salida de pista que provocó una bandera amarilla local, Alonso y O' Ward en 12º y 13º y cerraron este grupo Vesti 14º con el Mercedes y Aron en 15º.

Las últimas posiciones fueron para Hirakawa en el Haas 16º, Iwasa 18º con el segundo Racing Bulls, Luke Browning, Jak Crawford y Antonio Fuoco en el extremo bajo de la tabla con la otra Ferrari en 20º.

A las 16:00 hs de CDMX comenzará la segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Estos fueron los tiempos:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap V.
1 C. Leclerc Ferrari MON 1:18.380 -.--- 29
2 K. Antonelli Mercedes ITA 1:18.487 +0.107 35
3 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:18.760 +0.380 27
4 O. Piastri McLaren AUS 1:18.784 +0.404 31
5 G. Bortoleto Sauber BRA 1:18.916 +0.536 28
6 A. Lindblad Red Bull GBR 1:18.997 +0.617 26
7 E. Ocon Haas FRA 1:19.038 +0.658 29
8 Y. Tsunoda RB JAP 1:19.090 +0.710 29
9 F. Colapinto Alpine ARG 1:19.331 +0.951 28
10 A. Albon Williams TAI 1:19.384 +1.004 33
11 I. Hadjar RB FRA 1:19.409 +1.029 32
12 F. Alonso Aston Martin ESP 1:19.472 +1.092 26
13 P. O'Ward McLaren MEX 1:19.680 +1.300 30
14 F. Vesti Mercedes DIN 1:19.689 +1.309 32
15 P. Aron Alpine EST 1:19.862 +1.482 29
16 R. Hirakawa Haas JAP 1:20.073 +1.693 27
17 A. Iwasa RB JAP 1:20.153 +1.773 29
18 L. Browning Williams GBR 1:20.310 +1.930 31
19 J. Crowford Aston Martin USA 1:20.371 +1.991 29
20 A. Fuoco Ferrari ITA 1:20.854 +2.474 29

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México

Fórmula 1

Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México

Fórmula 1

Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de México

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de México
Carlos Sainz recibe penalización para la parrilla de salida en el GP de México

Fórmula 1

Carlos Sainz recibe penalización para la parrilla de salida en el GP de México
Ferrari respalda a Frederic Vasseur como su jefe de equipo

Fórmula 1

Ferrari respalda a Frederic Vasseur como su jefe de equipo
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Carrera del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalización para Stroll

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalización para Stroll
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos

Fórmula 1

Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de México 2025GP de México 2025
EN VIVO - GP México F1 2025EN VIVO - GP México F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 24 - 12:25
Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias
oct 23 - 02:25
Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente
oct 23 - 00:39
Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape
oct 22 - 00:38
Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico
oct 21 - 18:42
Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas
oct 21 - 11:12
Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz
oct 20 - 10:22
Michael Leiters asumirá la presidencia del Consejo de Dirección de Porsche AG a partir de 2026 Michael Leiters asumirá la presidencia del Consejo de Dirección de Porsche AG a partir de 2026
oct 18 - 01:28
Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV
oct 18 - 00:17
Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania
oct 17 - 18:08
Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano
oct 17 - 17:46
Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV
oct 17 - 17:28
Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas
+ Ver más noticias +