 Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México
Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México
Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México
   oct 26 /2025 01:15 GMT
 Ciudad de México, México
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto británico Lando Norris se impuso de forma categórica en la clasificación del Gran Premio de México, logrando la pole position. A su lado partirán los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El líder del campeonato Oscar Piastri tendrá que remar desde el octavo lugar, mientras que Max Verstappen lo hará desde el quinto puesto.

Después de que Leclerc lo superara en la pole provisional en las primeras vueltas de la Q3, Norris mejoró en casi seis décimas de segundo su tiempo inicial y marcó una vuelta final de 1:15.586, lo que le situó 0.262 por delante del piloto monegasco, con Hamilton a 0.352 del primer puesto.

Antes, en las primeras vueltas de la Q1, Norris marcó el ritmo con una vuelta inicial de 1:17.147, con George Russell, de Mercedes, en P2, a poco más de cinco centésimas del piloto de McLaren.

Leclerc se colocó segundo por delante de Verstappen. Norris realizó entonces una segunda vuelta temprana para bajar el listón a 1:16.889 y Leclerc fue el siguiente en cruzar la línea a 0.125 s del ritmo.

En las últimas vueltas, Isack Hadjar, de Racing Bulls, marcó una buena última vuelta de 1:16.733 para situarse en primera posición, por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes, mientras que Norris, que completó su última vuelta sin problemas, fue cuarto, por delante de Esteban Ocon, de Haas, que mejoró al final. Más atrás, Verstappen, con un tiempo de 1:17.076, quedó en novena posición, apenas una décima por delante de Piastri.

Al final de la Q1, quedaron eliminados, desde la P16 en adelante, Gabriel Bortoleto, de Sauber; Alex Albon, de Williams; Pierre Gasly, de Alpine; Lance Stroll, de Aston Martin; y, en última posición, Franco Colapinto, del otro Alpine.

Norris volvió a marcar el ritmo inicial en la Q2, con el piloto británico registrando una vuelta de 1:16.252 para situarse en cabeza por delante de Leclerc y Carlos Sainz, de Williams. El 1:16.824 de Verstappen le valió el cuarto puesto, por delante de Nico Hülkenberg, de Sauber, y del segundo Red Bull de Yuki Tsunoda.

Norris afianzó su liderato en las últimas vueltas, con un tiempo de 1:16.252 que le permitió terminar la sesión con dos décimas de ventaja sobre Hamilton. Una vez más, Verstappen y Piastri tuvieron dificultades, con el piloto de Red Bull en cuarta posición, a 0.353 segundos de Norris, y el piloto de McLaren en séptima posición, a 0.485 segundos.

La última vuelta del australiano le sacó de la zona de eliminación a costa de Tsunoda, que fue el primer piloto excluido al final de la Q2, en undécima posición, a solo 0,012 segundos del décimo clasificado, Hadjar. También quedaron eliminados por detrás del piloto japonés Ocon, Hülkenberg de Kick Sauber, Fernando Alonso de Aston Martin y Liam Lawson de Racing Bulls.

Verstappen fue el primero en salir a pista al comienzo de la tanda de los 10 primeros y el holandés mejoró con respecto a las sesiones anteriores, marcando una vuelta de 1:16.455. Sin embargo, Norris volaba y el piloto de McLaren se alejó 0.285 para hacerse con el primer puesto.

A pesar de su ritmo, no pudo mantener la pole provisional. Leclerc se convirtió en el primer piloto en bajar de 1m16s y sorprendió al británico al arrebatarle la P1 por menos de ocho centésimas de segundo. Hamilton se colocó tercero, relegando a Verstappen al cuarto puesto antes de las últimas vueltas.

Norris no se dio por vencido y, en su última vuelta, dio un gran paso adelante, mejorando en casi seis décimas de segundo para hacerse con la pole con una vuelta de 1:15.586, por delante de Leclerc y Hamilton. Russell se clasificó cuarto por delante de Verstappen, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, se hizo con la sexta posición.

Sainz se clasificó séptimo, pero una penalización de cinco puestos en la parrilla por causar una colisión en la última carrera en Austin significa que bajará al duodécimo puesto y Piastri comenzará la carrera de mañana detrás de Antonelli y por delante de Hadjar, Oliver Bearman de Haas y Tsunoda.

Mañana a las 14:00 hs de CDMX iniciará la carrera del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los resultados de la sesión:

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión
1 L. Norris McLaren GBR 1:15.586 -.--- Q3
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:15.848 +0.262 Q3
3 L. Hamilton Ferrari GBR 1:15.938 +0.352 Q3
4 G. Russell Mercedes GBR 1:16.034 +0.448 Q3
5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:16.070 +0.484 Q3
6 K. Antonelli Mercedes ITA 1:16.118 +0.532 Q3
7 C. Sainz Williams ESP 1:16.172 +0.586 Q3
8 O. Piastri McLaren AUS 1:16.174 +0.588 Q3
9 I. Hadjar RB FRA 1:16.252 +0.666 Q3
10 O. Bearman Haas GBR 1:16.460 +0.874 Q3
11 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:16.816 +1.230 Q2
12 E. Ocon Haas FRA 1:16.837 +1.251 Q2
13 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:17.016 +1.430 Q2
14 F. Alonso Aston Martin ESP 1:17.103 +1.517 Q2
15 L. Lawson RB NZL 1:18.072 +2.486 Q2
16 G. Bortoleto Sauber BRA 1:17.412 +1.826 Q1
17 A. Albon Williams TAI 1:17.490 +1.904 Q1
18 P. Gasly Alpine FRA 1:17.546 +1.960 Q1
19 L. Stroll Aston Martin CAN 1:17.606 +2.020 Q1
20 F. Colapinto Alpine ARG 1:17.670 +2.084 Q1

