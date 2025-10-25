 Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México - F1LATAM.COM
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
   oct 25 /2025 19:22 GMT
 Ciudad de México, México
Por: Henry Bonilla
El piloto británico Lando Norris lideró la última sesión de pruebas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, terminando casi cuatro décimas de segundo por delante de Lewis Hamilton, mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, y su rival por el título, Max Verstappen, terminaron en quinto y sexto lugar, respectivamente.



Verstappen fue uno de los primeros en salir a la pista al comienzo de la sesión y el neerlandés marcó el primer tiempo de vuelta del día, un 1:18.914, con el compuesto blando.

Gabriel Bortoleto, de Sauber, pronto superó esa marca con un 1:18.783 y, a continuación, Lewis Hamilton se recuperó de un par de bloqueos, en la curva 4 en su vuelta de salida y luego en la curva 1 en su primera vuelta rápida, para marcar un 1:18.730.

La siguiente vuelta de Verstappen le devolvió a la P1 por casi siete décimas de segundo, pero Carlos Sainz, de Williams, saltó entonces a la cabeza, utilizando el compuesto blando para registrar un tiempo de 1:18.028, mientras que el compañero de Verstappen en Red Bull, Yuki Tsunoda, registró un tiempo de 1:18.490 con medios para situarse en la P3.

El piloto japonés pronto fue superado, primero por Charles Leclerc, de Ferrari, y luego por Lando Norris, de McLaren, quien registró un primer tiempo de 1:18.065 con neumáticos medios, a solo 0.014 segundos de Verstappen, y luego mejoró en seis centésimas de segundo para superar al holandés y a Sainz y tomar el primer lugar.

George Russell, de Mercedes, marcó entonces una vuelta de 1:18.028 para arrebatarle el tercer puesto a Verstappen. El británico desafió aún más sus propias reservas iniciales sobre los medios al saltar al primer puesto con una vuelta de 1:17.892, mientras la mayor parte del pelotón regresaba al pit lane para planificar las simulaciones de clasificación.

Alex Albon, de Williams, fue el primero en colocar un juego de neumáticos blandos con banda roja, pero, aunque el piloto tailandés parecía dispuesto a dar un salto significativo en la clasificación, un bloqueo en la sección del estadio Foro Sol al final de su vuelta arruinó sus posibilidades de progresar.

Isack Hadjar, de Racing Bulls, tuvo más éxito y el piloto francés registró una vuelta de 1:17.396 con sus neumáticos blandos para subir del sexto al primer puesto.

Oscar Piastri, de McLaren, que parecía tener dificultades con los neumáticos medios en las primeras fases de la sesión, encontró más ritmo con los blandos y el líder del campeonato se hizo con el primer puesto con una vuelta de 1:17.315.

Sin embargo, su dominio de la P1 fue breve, ya que tanto Leclerc como Kimi Antonelli, de Mercedes, fueron más rápidos, y el novato italiano se hizo con la P1 con una vuelta de 1:17.253, cinco centésimas por delante del piloto de Ferrari.

Verstappen fue el siguiente en cruzar la línea, pero a pesar de marcar el mejor Sector 2, solo se colocó en la cuarta posición con un tiempo de 1:17.317. Y bajó a la sexta posición cuando primero Lewis Hamilton y luego Lando Norris se hicieron con el primer puesto, con el piloto de McLaren marcando un tiempo de 1:16.633, tres décimas por delante del siete veces campeón.

Russell pasó entonces al tercer puesto con una vuelta de 1:17.145. Verstappen realizó una segunda vuelta y mejoró hasta 1:17.272, y luego realizó una última vuelta rápida para terminar con 1:17.242, pero aun así se encontró en la sexta posición, a 0,609 segundos de la referencia de Norris, y se quejó de falta de agarre, atrás y adelante.

Norris logró el primer puesto, tres décimas por delante de Hamilton, con Russell en tercera posición. Leclerc terminó la sesión en cuarta posición, por delante de Piastri, cuya mejor vuelta le dejó a 0,599 segundos de su compañero de equipo.

Con Verstappen en sexta posición, la séptima fue para Antonelli, con Hadjar en octava posición por delante de Tsunoda, y Bortoleto completó el top 10. El argentino Franco Colapinto finalizó decimoquinto.

A las 15:00 hs de CDMX comenzará la clasificación del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:16.633 -.--- 22
2 L. Hamilton Ferrari GBR 1:16.978 +0.345 29
3 G. Russell Mercedes GBR 1:17.145 +0.512 19
4 C. Leclerc Ferrari MON 1:17.199 +0.566 26
5 O. Piastri McLaren AUS 1:17.232 +0.599 23
6 M. Verstappen Red Bull NLD 1:17.242 +0.609 30
7 K. Antonelli Mercedes ITA 1:17.253 +0.620 19
8 I. Hadjar RB FRA 1:17.396 +0.763 19
9 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:17.415 +0.782 23
10 G. Bortoleto Sauber BRA 1:17.526 +0.893 24
11 L. Lawson RB NZL 1:17.552 +0.919 20
12 E. Ocon Haas FRA 1:17.574 +0.941 26
13 L. Stroll Aston Martin CAN 1:17.598 +0.965 23
14 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:17.664 +1.031 25
15 C. Sainz Williams ESP 1:17.801 +1.168 24
16 A. Albon Williams TAI 1:17.994 +1.361 20
17 O. Bearman Haas GBR 1:18.046 +1.413 23
18 P. Gasly Alpine FRA 1:18.412 +1.779 24
19 F. Colapinto Alpine ARG 1:18.581 +1.948 22
20 F. Alonso Aston Martin ESP 1:18.611 +1.978 12

