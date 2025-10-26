Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz

Los comisarios del Gran Premio de México 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la vigésima carrera de la temporada, la cual se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue penalizado. Se trata de Carlos Sainz
quien acarrea una sanción del pasado Gran Premio de Estados Unidos por colisión con Kimi Antonelli
.
Al no poder ser sancionado durante dicha competencia por quedar fuera de carrera, esta penalización se aplica en el Autódromo Hermanos Rodríguez con cinco lugares en la parrilla de salida. El piloto español de Williams
había clasificado decimoctavo.
A continuación la grilla de partida:
1. Lando Norris (McLaren)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. George Russell (Mercedes)
5. Max Verstappen (Red Bull)
6. Kimi Antonelli (Mercedes)
7. Oscar Piastri (McLaren)
8. Isack Hadjar (RB)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11. Esteban Ocon (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams) *
13. Nico Hülkenberg (Sauber)
14. Fernando Alonso (Aston Martin)
15. Liam Lawson (RB)
16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
17. Alex Albon (Williams)
18. Pierre Gasly (Alpine)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Franco Colapinto (Alpine)
Observación:
*. 5 posiciones de penalización
Mañana a las 14:00 hs de CMDX comenzará la carrera del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
