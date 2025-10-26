 Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz - F1LATAM.COM
  Repetición - CARRERA - GP MÉXICO F1

                          

Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz
Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz
   oct 26 /2025 02:38 GMT
 Ciudad de México, México
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los comisarios del Gran Premio de México 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la vigésima carrera de la temporada, la cual se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue penalizado. Se trata de Carlos Sainz quien acarrea una sanción del pasado Gran Premio de Estados Unidos por colisión con Kimi Antonelli.

Al no poder ser sancionado durante dicha competencia por quedar fuera de carrera, esta penalización se aplica en el Autódromo Hermanos Rodríguez con cinco lugares en la parrilla de salida. El piloto español de Williams había clasificado decimoctavo.

Te podría interesar:
Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México

A continuación la grilla de partida:

1. Lando Norris (McLaren)
2. Charles Leclerc (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. George Russell (Mercedes)
5. Max Verstappen (Red Bull)
6. Kimi Antonelli (Mercedes)
7. Oscar Piastri (McLaren)
8. Isack Hadjar (RB)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
11. Esteban Ocon (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams) *
13. Nico Hülkenberg (Sauber)
14. Fernando Alonso (Aston Martin)
15. Liam Lawson (RB)
16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
17. Alex Albon (Williams)
18. Pierre Gasly (Alpine)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Franco Colapinto (Alpine)

Observación:

*. 5 posiciones de penalización

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países
Calendario Temporada F1 2025

Mañana a las 14:00 hs de CMDX comenzará la carrera del Gran Premio de México con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México

Fórmula 1

Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Carrera del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de México tras penalización para Sainz
Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México

Fórmula 1

Lando Norris se impone y Oscar Piastri se complica - Reporte Clasificación - GP de México
Clasificación del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México

Fórmula 1

Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México

Fórmula 1

Max Verstappen cierra el día en lo más alto - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México

Fórmula 1

Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México - ¡EN VIVO!
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de México

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de México
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de México 2025GP de México 2025
EN VIVO - GP México F1 2025EN VIVO - GP México F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 24 - 12:25
Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias Expo2Ruedas 2025 inició con acelerador a fondo su segunda edición en Corferias
oct 23 - 02:25
Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente Continental UltraContact en Colombia: la nueva llanta con tecnología alemana llegó oficialmente
oct 23 - 00:39
Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape Ford Territory 2026 Híbrida Completa en Colombia: llegó oficialmente la sucesora de la Escape
oct 22 - 00:38
Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico Porsche reveló oficialmente el nuevo Macan GTS totalmente eléctrico
oct 21 - 18:42
Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas Deepal cumple un año en Colombia y celebra más de 800 unidades comercializadas
oct 21 - 11:12
Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz Mercedes-Benz presenta el Vision Iconic, su propuesta del futuro automotriz
oct 20 - 10:22
Michael Leiters asumirá la presidencia del Consejo de Dirección de Porsche AG a partir de 2026 Michael Leiters asumirá la presidencia del Consejo de Dirección de Porsche AG a partir de 2026
oct 18 - 01:28
Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV Honda celebra los 30 años del CR-V, su emblemático SUV
oct 18 - 00:17
Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania Hyundai IONIQ 9 es elegido 'Auto Premium del Año 2026' en Alemania
oct 17 - 18:08
Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano Nuevo Alfa Romeo Tonale: más diseño, tecnología y potencia para el SUV italiano
oct 17 - 17:46
Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV Mazda CX-60 Híbrida Enchufable en Colombia: se refresca la gama con esta variante e-Skyactiv PHEV
oct 17 - 17:28
Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas Real Madrid estrena la nueva era eléctrica de BMW con el i7 y el XM como protagonistas
+ Ver más noticias +