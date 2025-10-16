Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos

La decimonovena válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Circuito de Las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos. Aquí todos los detalles del tiempo.Según Weather Channel elen la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será dede probabilidad de precipitación.Para elen la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima dede probabilidad de precipitación.Eldía de la carrera, la temperatura ambiente máxima será dede posibilidad de lluvia.Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.