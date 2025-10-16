Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos
oct 16 /2025 20:18 GMT
Austin, Texas, Estados Unidos
Pirelli
La decimonovena válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Circuito de Las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos. Aquí todos los detalles del tiempo.
Según Weather Channel
el viernes
en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será de 33 ºC y 7%
de probabilidad de precipitación.
Para el sábado
en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 35 ºC y 15%
de probabilidad de precipitación.
El domingo
día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 31 ºC y 2%
de posibilidad de lluvia.
Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.
