 Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP ESTADOS UNIDOS  

                          

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos
   oct 16 /2025 20:18 GMT
 Austin, Texas, Estados Unidos
 Pirelli

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
La decimonovena válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2025 se realizará este fin de semana en el Circuito de Las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos. Aquí todos los detalles del tiempo.

Según Weather Channel el viernes en la sesión de entrenamientos libres y la Sprint Qualifying, la temperatura ambiente máxima será de 33 ºC y 7% de probabilidad de precipitación.

Horarios F1 en todos los países

Para el sábado en la competencia Sprint y clasificación, se registrará una temperatura ambiente máxima de 35 ºC y 15% de probabilidad de precipitación.


El domingo día de la carrera, la temperatura ambiente máxima será de 31 ºC y 2% de posibilidad de lluvia.

Los mantendremos actualizados sobre estos pronósticos durante el fin de semana.

Te podría interesar
Calendario Temporada F1 2025
Pilotos y Equipos F1 2025
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2025 F1

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos

Fórmula 1

Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos
Mercedes asegura la continuidad de Russell y Antonelli en 2026

Fórmula 1

Mercedes asegura la continuidad de Russell y Antonelli en 2026
Victoria del piloto colombiano Óscar Tunjo en el Campeonato IMSA VP Challenge

IMSA

Victoria del piloto colombiano Óscar Tunjo en el Campeonato IMSA VP Challenge
Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11

Fórmula E

Fórmula E alcanza nuevos máximos en audiencia y base de fans durante su temporada 11
Gran Premio de México F1 2025 designa a Memo Rojas Jr. como su nuevo embajador

Fórmula 1

Gran Premio de México F1 2025 designa a Memo Rojas Jr. como su nuevo embajador
Volcán de mi Tierra es elegido como el Tequila Oficial de Fórmula 1

Fórmula 1

Volcán de mi Tierra es elegido como el Tequila Oficial de Fórmula 1
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA

Fórmula E

Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA
McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1

Fórmula 1

McLaren se corona campeón de constructores por décima ocasión en la F1
Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur

Fórmula 1

Lewis Hamilton es penalizado tras finalizar la carrera del GP de Singapur
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur

Fórmula 1

Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Singapur
Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Singapur F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon

Fórmula 1

Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Estados Unidos 2025GP de Estados Unidos 2025
EN VIVO - GP Singapur F1 2025EN VIVO - GP Singapur F1 2025
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2025Calendario F1 2025

Noticias de AUTOS F1LATAM

oct 16 - 17:48
Nace la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Motociclista en Colombia Nace la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Motociclista en Colombia
oct 16 - 16:13
Nissan LEAF 2025: el auto eléctrico pionero llega a su tercera generación con 622 kilómetros de autonomía Nissan LEAF 2025: el auto eléctrico pionero llega a su tercera generación con 622 kilómetros de autonomía
oct 16 - 15:04
Audi entregó flota de vehículos a la plantilla del equipo de fútbol Bayern Múnich Audi entregó flota de vehículos a la plantilla del equipo de fútbol Bayern Múnich
oct 15 - 11:01
Latin NCAP reveló los últimos resultados de sus pruebas de choque: Hyundai Tucson y Citroën Basalt Latin NCAP reveló los últimos resultados de sus pruebas de choque: Hyundai Tucson y Citroën Basalt
oct 14 - 12:29
Renault inició la fabricación del Boreal en el Complejo Ayrton Senna en Brasil Renault inició la fabricación del Boreal en el Complejo Ayrton Senna en Brasil
oct 10 - 21:47
Renault presentó en Brasil el Kwid E-Tech 2026, la renovación del popular citycar eléctrico Renault presentó en Brasil el Kwid E-Tech 2026, la renovación del popular citycar eléctrico
oct 10 - 01:22
Aston Martin DB12 S: perfecta combinación entre elegancia y rendimiento deportivo Aston Martin DB12 S: perfecta combinación entre elegancia y rendimiento deportivo
oct 09 - 23:08
Expo2Ruedas 2025 con todo listo para su segunda edición en Corferias Expo2Ruedas 2025 con todo listo para su segunda edición en Corferias
oct 09 - 16:32
Tekton: primeras imágenes del nuevo SUV de Nissan desarrollado en India Tekton: primeras imágenes del nuevo SUV de Nissan desarrollado en India
oct 09 - 10:39
''Tasman X-Ground'', la pista 4X4 que preparó Kia Colombia para conocer las bondades de su nueva pickup ''Tasman X-Ground'', la pista 4X4 que preparó Kia Colombia para conocer las bondades de su nueva pickup
oct 08 - 22:18
Porsche revela su diseño interior del futuro con el nuevo Cayenne Electric Porsche revela su diseño interior del futuro con el nuevo Cayenne Electric
oct 08 - 12:55
Ford se incorpora a la flota de FedEx Colombia con 14 E-Transit 100% eléctricas Ford se incorpora a la flota de FedEx Colombia con 14 E-Transit 100% eléctricas
+ Ver más noticias +