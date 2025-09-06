Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia

Los resultados de la sesión de la última sesión de entrenamientos del GP de Italia, deparan una emotiva clasificación. Lando Norris superó por tan solo 0.021s a Charles Leclerc.
La pista la abrió Yuki Tsunoda, marcando el ritmo inicial con un meritorio 1:20.775 con los duros. Max Verstappen, siempre amenazante, pareció tomar las riendas a mitad de sesión con un 1:19.688 que parecía destinado a ser el referente.
Pero McLaren había guardado su mejor arma para la parte final. Norris, con blandos impuso 1:19.331, logrando récord en los sectores 2 y 3. Entretanto Leclerc lo impuso en el 1 y terminó a tan solo 21 milésimas del tiempo de Lando.
Oscar Piastra fue tercero a 165 milésimas, demostrando que McLaren tiene dos autos veloces. Verstappen, cuarto y a dos milésimas del australiano, no puede ser descartado; el campeón mundial encontró problemas con los bordillos pero su ritmo final anuncia una lucha férrea.
En la trastienda, sorpresas como el sólido octavo puesto de Isack Hadjar para Racing Bulls o la presencia de Alex Albon (Williams) en el top 10 prometen una 'Q2' y una 'Q3' de infarto. Mercedes, por su parte, con Russell quinto y Hamilton séptimo, parece faltarle aún un paso para disputar la pole en un circuito donde la potencia pura es la ley.
El argentino Franco Colapinto finalizó decimocuarto mientras que su compañero Pierre Gasly terminó decimoctavo.