 Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
   sep 6 /2025 12:02 GMT
 Monza, Italia
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Los resultados de la sesión de la última sesión de entrenamientos del GP de Italia, deparan una emotiva clasificación. Lando Norris superó por tan solo 0.021s a Charles Leclerc.


La pista la abrió Yuki Tsunoda, marcando el ritmo inicial con un meritorio 1:20.775 con los duros. Max Verstappen, siempre amenazante, pareció tomar las riendas a mitad de sesión con un 1:19.688 que parecía destinado a ser el referente.

Pero McLaren había guardado su mejor arma para la parte final. Norris, con blandos impuso 1:19.331, logrando récord en los sectores 2 y 3. Entretanto Leclerc lo impuso en el 1 y terminó a tan solo 21 milésimas del tiempo de Lando.

Oscar Piastra fue tercero a 165 milésimas, demostrando que McLaren tiene dos autos veloces. Verstappen, cuarto y a dos milésimas del australiano, no puede ser descartado; el campeón mundial encontró problemas con los bordillos pero su ritmo final anuncia una lucha férrea.

En la trastienda, sorpresas como el sólido octavo puesto de Isack Hadjar para Racing Bulls o la presencia de Alex Albon (Williams) en el top 10 prometen una 'Q2' y una 'Q3' de infarto. Mercedes, por su parte, con Russell quinto y Hamilton séptimo, parece faltarle aún un paso para disputar la pole en un circuito donde la potencia pura es la ley.

El argentino Franco Colapinto finalizó decimocuarto mientras que su compañero Pierre Gasly terminó decimoctavo.

A las 16:00 hs de Monza comenzará la clasificación del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

Estos fueron los tiempos de la sesión.

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas
1 L. Norris McLaren GBR 1:19.331 -.--- 21
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:19.352 +0.021 24
3 O. Piastri McLaren AUS 1:19.496 +0.165 22
4 M. Verstappen Red Bull NLD 1:19.498 +0.167 18
5 G. Russell Mercedes GBR 1:19.515 +0.184 19
6 G. Bortoleto Sauber BRA 1:19.558 +0.227 18
7 L. Hamilton Ferrari GBR 1:19.598 +0.267 23
8 I. Hadjar RB FRA 1:19.603 +0.272 20
9 K. Antonelli Mercedes ITA 1:19.696 +0.365 24
10 A. Albon Williams TAI 1:19.720 +0.389 23
11 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:19.737 +0.406 18
12 F. Alonso Aston Martin ESP 1:19.861 +0.530 19
13 C. Sainz Williams ESP 1:19.907 +0.576 23
14 F. Colapinto Alpine ARG 1:20.034 +0.703 22
15 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:20.059 +0.728 24
16 L. Lawson RB NZL 1:20.132 +0.801 14
17 O. Bearman Haas GBR 1:20.209 +0.878 22
18 P. Gasly Alpine FRA 1:20.247 +0.916 23
19 L. Stroll Aston Martin CAN 1:20.247 +0.916 22
20 E. Ocon Haas FRA 1:20.304 +0.973 20

