Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
El piloto británico Lando Norris fue el más rápido en la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán y logra dejar atrás el mal momento que pasó ayer luego de abandonar la sesión por un choque le afectó la suspensión trasera.
Con un tiempo de 1:41.223, Lando Norris superó por 0.022s a Max Verstappen y por 0.254s a su compañero Oscar Piastri, quien viene mejorando progresivamente, fiel a su trabajo de preparación.
Lewis Hamilton de Ferrari fue cuarto a 0.254s, seguido por los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, eso sí, a 0.6s 0.7s respectivamente, en otro grupo.
El top 10 fue completado por Alex Albon de Williams, Oliver Bearman de Haas, Liam Lawson de RB y Charles Leclerc de Ferrari.
Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, sumado el argentino Franco terminaron del P13 al P15.
Esta vez se presentaron menos incidentes que ayer aunque a la orden del día estuvieron las salidas de pista. Las pruebas se realizaron en gran parte con el blando C6.
Ahora solo queda esperar la clasificación en la que el rebufo de otro auto es fundamental para lograr el mejor tiempo.
A las 16:00 hs de Baku comenzará la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Horarios en todos los países.
Estos fueron los tiempos de la sesión.
|
|Piloto
|Equipo
|Nac.
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Norris
|McLaren
|GBR
|1:41.223
|-.---
|
19
|2
|M. Verstappen
|Red Bull
|NLD
|1:41.445
|+0.222
|
19
|3
|O. Piastri
|McLaren
|AUS
|1:41.477
|+0.254
|
21
|4
|L. Hamilton
|Ferrari
|GBR
|1:41.499
|+0.276
|
18
|5
|K. Antonelli
|Mercedes
|ITA
|1:41.876
|+0.653
|
17
|6
|G. Russell
|Mercedes
|GBR
|1:41.964
|+0.741
|
17
|7
|A. Albon
|Williams
|TAI
|1:41.983
|+0.760
|
19
|8
|O. Bearman
|Haas
|GBR
|1:41.985
|+0.762
|
23
|9
|L. Lawson
|RB
|NZL
|1:42.146
|+0.923
|
21
|10
|C. Leclerc
|Ferrari
|MON
|1:42.209
|+0.986
|
19
|11
|I. Hadjar
|RB
|FRA
|1:42.267
|+1.044
|
22
|12
|N. Hülkenberg
|Sauber
|ALE
|1:42.428
|+1.205
|
17
|13
|C. Sainz
|Williams
|ESP
|1:42.486
|+1.263
|
17
|14
|F. Alonso
|Aston Martin
|ESP
|1:42.591
|+1.368
|
17
|15
|F. Colapinto
|Alpine
|ARG
|1:42.789
|+1.566
|
19
|16
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|JAP
|1:42.840
|+1.617
|
18
|17
|E. Ocon
|Haas
|FRA
|1:42.868
|+1.645
|
20
|18
|G. Bortoleto
|Sauber
|BRA
|1:43.060
|+1.837
|
16
|19
|P. Gasly
|Alpine
|FRA
|1:43.322
|+2.099
|
21
|20
|L. Stroll
|Aston Martin
|CAN
|1:43.350
|+2.127
|
17