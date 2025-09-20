Norris se repone tras el fallo de ayer y es el más veloz - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán

Con un tiempo de 1:41.223, Lando Norris superó por 0.022s a Max Verstappen y por 0.254s a su compañero Oscar Piastri, quien viene mejorando progresivamente, fiel a su trabajo de preparación.



Lewis Hamilton de Ferrari fue cuarto a 0.254s, seguido por los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, eso sí, a 0.6s 0.7s respectivamente, en otro grupo.



El top 10 fue completado por Alex Albon de Williams, Oliver Bearman de Haas, Liam Lawson de RB y Charles Leclerc de Ferrari.



Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, sumado el argentino Franco terminaron del P13 al P15.



Esta vez se presentaron menos incidentes que ayer aunque a la orden del día estuvieron las salidas de pista. Las pruebas se realizaron en gran parte con el blando C6.



Ahora solo queda esperar la clasificación en la que el rebufo de otro auto es fundamental para lograr el mejor tiempo.



A las 16:00 hs de Baku comenzará la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los tiempos de la sesión.



Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Norris McLaren GBR 1:41.223 -.--- 19 2 M. Verstappen Red Bull NLD 1:41.445 +0.222 19 3 O. Piastri McLaren AUS 1:41.477 +0.254 21 4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:41.499 +0.276 18 5 K. Antonelli Mercedes ITA 1:41.876 +0.653 17 6 G. Russell Mercedes GBR 1:41.964 +0.741 17 7 A. Albon Williams TAI 1:41.983 +0.760 19 8 O. Bearman Haas GBR 1:41.985 +0.762 23 9 L. Lawson RB NZL 1:42.146 +0.923 21 10 C. Leclerc Ferrari MON 1:42.209 +0.986 19 11 I. Hadjar RB FRA 1:42.267 +1.044 22 12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:42.428 +1.205 17 13 C. Sainz Williams ESP 1:42.486 +1.263 17 14 F. Alonso Aston Martin ESP 1:42.591 +1.368 17 15 F. Colapinto Alpine ARG 1:42.789 +1.566 19 16 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:42.840 +1.617 18 17 E. Ocon Haas FRA 1:42.868 +1.645 20 18 G. Bortoleto Sauber BRA 1:43.060 +1.837 16 19 P. Gasly Alpine FRA 1:43.322 +2.099 21 20 L. Stroll Aston Martin CAN 1:43.350 +2.127 17

