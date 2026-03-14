Parrilla de salida de la Sprint del GP de China tras penalización para Albon

La grilla de partida de la Sprint del Gran Premio de China 2026 se modificó debido a la penalización que recibió Alex Albon tras la Sprint Qualifying.
La sanción se produce por realizar modificaciones en el auto Williams bajo el período de Parc Fermé. El cambio realizado fue una modificación en los ajustes de la suspensión, lo que lo obliga a salir desde el pit lane.
A continuación la grilla de partida de la Sprint del GP de China:
1. George Russell (Mercedes)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Lando Norris (McLaren)
4. Lewis Hamilton (Ferrari)
5. Oscar Piastri (McLaren)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Max Verstappen (Red Bull)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Isack Hadjar (Red Bull)
11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Liam Lawson (RB)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Arvid Lindblad (RB)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Carlos Sainz (Williams)
18. Fernando Alonso (Aston Martin)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
20. Valtteri Bottas (Cadillac)
21. Sergio Pérez (Cadillac)
Desde el pit lane:
Alex Albon (Williams) *
Observaciones:
*. Penalizado con salida desde el pit lane por cambios en el auto bajo Parc Fermé
Hoy a las 11:00 hs de Shanghai iniciará la Sprint del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.
Luego las 11:00 hs se realizará la clasificación para la carrera del domingo. Te podría interesar: