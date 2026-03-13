George Russell fue el más veloz - Reporte Sprint Qualifying - GP de China

mar 13 /2026 08:43 GMT Shanghai, China Mercedes AMG



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La clasificación corta, disputada en un Circuito Internacional de Shanghai con una asistencia de público inusualmente alta para un viernes, no hizo más que confirmar la enorme brecha que separa a Mercedes del resto de la parrilla en este inicio de temporada.



Te podría interesar:

Horarios F1 en todos los países

Desde la SQ1 quedó claro que la historia se repetiría. Russell y Antonelli marcaron el ritmo inicial y, cuando llegó el momento de la verdad en la SQ3, volvieron a dejar a sus perseguidores sin respuestas.



Por detrás, la lucha fue más cerrada. Lando Norris (P3) superó por apenas 0.020 segundos a Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri (P5) y Charles Leclerc (P6) tuvieron una estrecha diferencia de 0.063s.



El francés Pierre Gasly fue P7, superando a Max Verstappen, quien volvió a tener una sesión complicada. Incómodo con su Red Bull y quejándose por radio del tráfico generado por un Alpine, precisamente el de Gasly. Esta maniobra está bajo investigación de los comisarios.



El tetracampeón de Red Bull fue P8 a más de 1.7 segundos de Russell. Un dato que enciende todas las alarmas en Milton Keynes. También tuvo una salida de pista en la última curva. Oliver Bearman de Haas fue P9 e Isack Hadjar de Red Bull completó el top 10.



Te podría interesar:

Calendario Temporada F1 2026

La SQ2, sin embargo, dejó fuera a nombres importantes. Nico Hülkenberg (P11) y Gabriel Bortoleto (P14) se quedaron a las puertas con Audi, mientras que Franco Colapinto (P16) no pudo pasar el corte tras una sesión complicada, afectado por la falta de adaptación al ser este su primer año rodando en este circuito.



Williams sufrió un doble eliminación temprana en SQ1 con Carlos Sainz P17 y Alex Albon P18 , mientras que Aston Martin sigue sin levantar cabeza. Fernando Alonso P19 y Lance Stroll P20 se quedaron en la SQ1, víctimas de los persistentes problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda.



Te podría interesar:

Pilotos y Equipos F1 2026

Pero el drama más profundo se vivió en el garaje de Cadillac. Sergio Pérez ni siquiera pudo salir a pista por un problema en el sistema de combustible, firmando una sesión en blanco y siendo el único piloto sin tiempo. Su compañero Valtteri Bottas (P21) fue el último de los que marcaron registro.



Mañana a las 11:00 hs de Shanghai se realizará la Sprint del Gran Premio de China y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación con



Horarios en todos los países.



Te podría interesar:

Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Estos fueron los resultados de la sesión:



Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 G. Russell Mercedes GBR 1:31.520 -.--- SQ3 2 K. Antonelli Mercedes ITA 1:31.809 +0.289 SQ3 3 L. Norris McLaren GBR 1:32.141 +0.621 SQ3 4 L. Hamilton Ferrari GBR 1:32.161 +0.641 SQ3 5 O. Piastri McLaren AUS 1:32.224 +0.704 SQ3 6 C. Leclerc Ferrari MON 1:32.528 +1.008 SQ3 7 P. Gasly Alpine FRA 1:32.888 +1.368 SQ3 8 M. Verstappen Red Bull NLD 1:33.254 +1.734 SQ3 9 O. Bearman Haas GBR 1:33.409 +1.889 SQ3 10 I. Hadjar Red Bull FRA 1:33.723 +2.203 SQ3 11 N. Hülkenberg Audi ALE 1:33.635 +2.115 SQ2 12 E. Ocon Haas FRA 1:33.639 +2.119 SQ2 13 L. Lawson RB NZL 1:33.714 +2.194 SQ2 14 G. Bortoleto Audi BRA 1:33.774 +2.254 SQ2 15 A. Lindblad RB GBR 1:34.048 +2.528 SQ2 16 F. Colapinto Alpine ARG 1:34.327 +2.807 SQ2 17 C. Sainz Williams ESP 1:34.761 +3.241 SQ1 18 A. Albon Williams TAI 1:35.305 +3.785 SQ1 19 F. Alonso Aston Martin ESP 1:35.581 +4.061 SQ1 20 L. Stroll Aston Martin CAN 1:36.151 +4.631 SQ1 21 V. Bottas Cadillac FIN 1:37.378 +5.858 SQ1 - S. Pérez Cadillac MEX -:--.--- -:--.--- SQ1 El guion se repite y por ahora nadie puede cambiarlo. Mercedes volvió a consolidar el mejor resultado en el Circuito Internacional de Shanghai. George Russell se quedó con la pole para la carrera Sprint del GP de China, marcando un tiempo de 1:31.520 y encabezando un nuevo doblete para las Flechas de Plata, con Kimi Antonelli completando la primera fila.La clasificación corta, disputada en un Circuito Internacional de Shanghai con una asistencia de público inusualmente alta para un viernes, no hizo más que confirmar la enorme brecha que separa a Mercedes del resto de la parrilla en este inicio de temporada.Desde la SQ1 quedó claro que la historia se repetiría. Russell y Antonelli marcaron el ritmo inicial y, cuando llegó el momento de la verdad en la SQ3, volvieron a dejar a sus perseguidores sin respuestas.Por detrás, la lucha fue más cerrada. Lando Norris (P3) superó por apenas 0.020 segundos a Lewis Hamilton, mientras que Oscar Piastri (P5) y Charles Leclerc (P6) tuvieron una estrecha diferencia de 0.063s.El francés Pierre Gasly fue P7, superando a Max Verstappen, quien volvió a tener una sesión complicada. Incómodo con su Red Bull y quejándose por radio del tráfico generado por un Alpine, precisamente el de Gasly. Esta maniobra está bajo investigación de los comisarios.El tetracampeón de Red Bull fue P8 a más de 1.7 segundos de Russell. Un dato que enciende todas las alarmas en Milton Keynes. También tuvo una salida de pista en la última curva. Oliver Bearman de Haas fue P9 e Isack Hadjar de Red Bull completó el top 10.La SQ2, sin embargo, dejó fuera a nombres importantes. Nico Hülkenberg (P11) y Gabriel Bortoleto (P14) se quedaron a las puertas con Audi, mientras que Franco Colapinto (P16) no pudo pasar el corte tras una sesión complicada, afectado por la falta de adaptación al ser este su primer año rodando en este circuito.Williams sufrió un doble eliminación temprana en SQ1 con Carlos Sainz P17 y Alex Albon P18 , mientras que Aston Martin sigue sin levantar cabeza. Fernando Alonso P19 y Lance Stroll P20 se quedaron en la SQ1, víctimas de los persistentes problemas de vibraciones en la unidad de potencia Honda.Pero el drama más profundo se vivió en el garaje de Cadillac. Sergio Pérez ni siquiera pudo salir a pista por un problema en el sistema de combustible, firmando una sesión en blanco y siendo el único piloto sin tiempo. Su compañero Valtteri Bottas (P21) fue el último de los que marcaron registro.Mañana a las 11:00 hs de Shanghai se realizará la Sprint del Gran Premio de China y posteriormente a las 15:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News