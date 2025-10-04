 Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon - F1LATAM.COM
Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon
Parrilla de salida del GP de Singapur tras descalificación de Sainz y Albon
   oct 4 /2025 17:50 GMT
 Singapur, Singapur
Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
Los comisarios del Gran Premio de Singapur 2025 han publicado la parrilla de salida provisional de la decimoctava carrera de la temporada, la cual se realizará en el Marina Bay Circuit.

Los resultados de la clasificación presentan una modificación debido a que un piloto fue descalificado. Se trata de Carlos Sainz y Alex Albon de Williams, descalificados por una irregularidad técnica en su autos.

A continuación la grilla de partida:

1. George Russell (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Kimi Antonelli (Mercedes)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Charles Leclerc (Ferrari)
8. Isack Hadjar (RB)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Fernando Alonso (Aston Martin)
11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Liam Lawson (RB)
13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
14. Gabriel Bortoleto (Sauber)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Pierre Gasly (Alpine)
18. Esteban Ocon (Haas)
19. Carlos Sainz (Williams)*
20. Alex Albon (Williams)*

Observación:

*. Descalificados, pero se les permite competir tras petición de Williams y autorizado por reglamento

Mañana a las 20:00 hora local comenzará la carrera del Gran Premio de Singapur con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

