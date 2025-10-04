Sainz y Albon de Williams son descalificados de la clasificación del GP de Singapur

Los comisarios del Gran Premio de Singapur anunciaron la descalificación de los pilotos de Williams, Carlos Sainz y Alex Albon de la sesión clasificación de esta noche, luego de encontrar una irregularidad técnica en sus autos.Luego de realizar todas las verificaciones, se comprobó que el DRS mientras estaba activado, excedía el límite máximo de 85 mm en los lados del alerón trasero en su parte externa.En la audiencia, el equipo Williams admitió que, aunque su propia medición previa a la clasificación había mostrado que el componente estaba dentro de los límites de tolerancia, la medición realizada posteriormente por los oficiales designados por la FIA reveló una diferencia mayor que la permitida y, por lo tanto, el alerón trasero no se ajustaba a las dimensiones requeridas.Williams no impugnó el procedimiento de medición, la metodología ni la precisión del equipo de medición utilizado por la FIA, aceptando plenamente los resultados de la medición de la FIA y reconoció que el alerón trasero instalado en el auto no cumplía con los requisitos del Reglamento Técnico.En consecuencia, los comisarios imponen la sanción estándar aplicable a las infracciones técnicas. El artículo que fue infringido es el 3.10.10 g de las regulaciones técnicas de la F1 2025.Los equipos que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.Las decisiones de los comisarios se toman con independencia de la FIA y se basan únicamente en el reglamento, las directrices y las pruebas pertinentes presentadas.Alex Albon y Carlos Sainz habían clasificado decimosegundo y decimotercero esta noche en el Marina Bay Circuit.Luego de Williams presentar la solicitud de participar en la carrera de mañana iniciando desde los último lugares, los comisarios los habilitaron para competir.