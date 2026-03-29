Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón

mar 29 /2026 07:41 GMT Melbourne, Australia McLaren



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM







El italiano, que ya había logrado la pole position, completó una actuación perfecta y se llevó la victoria por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc, en una carrera marcada por una mala salida, un Safety Car y una remontada espectacular.



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La carrera no pudo comenzar peor para el joven prodigio de Mercedes. Cuando los semáforos se apagaron, Antonelli tuvo una mala partida y cayó hasta el sexto puesto, mientras que Oscar Piastri aprovechó el caos para asumir el liderato.



Charles Leclerc y Lando Norris también superaron a los Mercedes, y George Russell descendió al cuarto lugar. Sin embargo, lo que parecía un desastre se convirtió en una muestra de madurez absoluta.





Antonelli no se amilanó. Vuelta tras vuelta, el italiano comenzó una remontada silenciosa pero implacable. Pasó a Hamilton en la recta, superó a Norris antes de la chicana, y poco después se colocó cuarto.



Mientras tanto, Piastri lideraba con autoridad, seguido de un Leclerc que intentaba recortar distancias. George Russell, por su parte, presionaba a Piastri por el liderato y logró superarlo en la chicana, tomando el primer puesto en la vuelta 8. La carrera entraba en una fase de ebullición constante.



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El momento clave llegó en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman sufrió una fuerte colisión en la curva Spoon. El británico de Haas, que salió con un inconveniente físico en una de sus piernas, provocó la salida del Safety Car, y los equipos aprovecharon para realizar sus paradas en boxes. Afortunadamente el joven piloto regresó al garaje tras los chequeos médicos. El equipo comentó que no hubo fractura.



Antonelli, que hasta ese momento había remontado hasta la tercera posición, entró a cambiar neumáticos junto a Hamilton, Gasly y Verstappen.



Russell se había detenido justo una vuelta antes, y eso lo colocó en desventaja. Cuando la carrera se reanudó, Antonelli demostró su potencial. Vuelta rápida tras vuelta rápida, el italiano comenzó a distanciarse de sus perseguidores con un ritmo sencillamente aplastante.





Piastri, que había recuperado terreno, se mantuvo segundo, mientras que Leclerc y Hamilton protagonizaron un intenso duelo interno en Ferrari por el podio.



El monegasco superó a su compañero en la recta principal, pero Lewis no le cedió el paso fácilmente, generando cierta tensión en el garaje de Maranello.



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Las últimas vueltas fueron un monólogo de Antonelli. El italiano marcó la vuelta rápida, se alejó a más de 13 segundos de Piastri y cruzó la meta en primera posición, desatando la locura en el garaje de Mercedes.



Por detrás, la lucha por las posiciones de puntos fue intensa: Norris y Hamilton se intercambiaron el quinto puesto en varias ocasiones, con el campeón británico superando al heptacampeón en la chicana, solo para ser superado de nuevo en la recta. Finalmente, Norris se quedó con la quinta posición, seguido de Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson y Ocon, que completaron el top 10.



Max Verstappen, quien había partido undécimo tras su pobre clasificación, se recuperó levemente y terminó octavo, aunque nunca logró encontrar el ritmo para pelear por posiciones más altas. Lo contuvo el francés Pierre Gasly de Alpine.





Franco Colapinto, por su parte, completó una carrera discreta en el decimosexto puesto, presionando a Carlos Sainz en los compases finales.



Sergio Pérez tuvo una carrera positiva al terminar decimoséptimo. Superó a su compañero Valtteri Bottas por un amplio margen.



Fernando Alonso, que llegó a Suzuka con el objetivo de terminar la carrera para recopilar datos valiosos para Aston Martin y Honda, logró cruzar la meta en el decimoctavo puesto, cumpliendo con el plan de equipo a pesar de las enormes dificultades.



La carrera dejó un saldo de dos abandonos: Lance Stroll, que no pudo terminar, y Oliver Bearman.



Con los resultados finales de este GP de Japón el segundo George Russell (63), tercero Charles Leclerc (49), cuarto Lewis Hamilton (41), quinto Lando Norris (25), sexto Oscar Piastri (21), séptimo Oliver Bearman (17), octavo Pierre Gasly (15), noveno Max Verstappen (12) y décimo Liam Lawson (10).



En segundo Ferrari (90), tercero McLaren (46), cuarto Haas (18), quinto Alpine (16), sexto Red Bull (16), séptimo Racing Bulls (14), octavo Audi (2), noveno Williams (2), décimo Cadillac (0) y último Aston Martin (0).



La cuarta válida del campeonato mundial de F1 2026 será hasta el mes de mayo, del 1 al 3, con motivo del GP de Miami en el Hard Rock Stadium. Esto se debe a la cancelación de los GP's de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en el Medio Oriente.



Vuelta a vuelta del GP de Japón 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Mala partida de Kimi Antonelli. Cae hasta el P6. Piastri asume el liderato. Leclerc y Norris en P2 y P3. Russell cae al P4. Hülkenberg cae 6 posiciones.



Vuelta 2: Antonelli pasa a Hamilton en la recta y sube al P5. Piastri se aleja de Leclerc a 1.5s. Verstappen pasa a su compañero Hadjar y es P9. Ocon luego pasa a Isack bajando al P11.



Vuelta 3: Russell pasa a Norris y asciende al P3. Antonelli se acerca a Lando.



Vuelta 4: Ahora Russell pasa a Leclerc y es P2. Tiene a 1.8s a Piastri por el P1. Antonelli sigue en el P5.



Vuelta 5: Colapinto en el P13 intentando acercarse a Lawson. Entretanto Pérez en el P19 a 2.2s de Albon.



Vuelta 6: Antonelli sigue anclado en el P5 detrás de Norris. Entretanto Russell se acerca a 1s de Piastri.



Vuelta 7: Russell presionando a Piastri por el liderato. Alonso en el P20 es presionado por Stroll y Bottas.



Vuelta 8: Russell pasa a Piastri en la chicana y toma el P1.



Vuelta 9: Piastri recupera el P1 utilizando la energía en la recta. Leclerc tiene la presión de Norris y Antonelli.



Vuelta 10: Hamilton intentando conectarse al grupo. Está a 1.7s de Antonelli. Piastri se mantiene adelante de Russell, cada uno administrando la energía en el mismo lugar.



Vuelta 11: Colapinto presiona a Lawson por el P12. Entretanto su compañero Gasly en el P7, en una isla. Tiene a 4.3s a Hamilton y a 4.5s a Verstappen atrás. Antonelli pasa a Norris antes de la chicana y es P4.



Vuelta 12: Hamilton a 1.1s de Norris por el P5. Bortoleto ahora se conecta a Colapinto por el P12. Intensa lucha en la mitad de la parrilla.



Vuelta 13: Antonelli conectado a Leclerc por el P2. Problemas para Lawson quien cae al último lugar.



Vuelta 14: Corrección por un error en el cronometraje. Lawson sigue en el P12. Antonelli a 0.4s de Leclerc por el P3.



Vuelta 15: Piastri se aleja a 1.3s de Russell. Antonelli pasa a Leclerc llegando a la horquilla. Kimi casi pierde el auto saliendo de la curva 18, la última.



Vuelta 16: Leclerc recupera el P3 en la recta principal con energía. Piastri se sigue alejando de Russell, ahora a 1.7s.



Vuelta 17: En pits Norris y Bearman. Cae al P9 y P19 respectivamente.



Vuelta 18: Ahora a boxes Leclerc y Colapinto. Piastri a 1.7s de Russell. Lindblad en el P10 tiene una bandera de advertencia por moverse bajo frenada.



Vuelta 19: Piastri en pits. Sale en el P6. Los Mercedes de Russell y Antonelli en el liderato. El gap entre ellos es de 2.5s. Pérez es superado por Colapinto y Bearman. Ambos ya se detuvieron, el mexicano no.



Vuelta 20: Ocon y Hadjar en pits. Norris aprieta para conectarse a Leclerc. Antonelli se acerca a Russell por el P1. Gap de 2.1s,



Vuelta 21: Piastri pasa a Verstappen y es P5. Max aun no se detiene. Un fin de semana muy complicado para el tetracampeón. Norris marca la vuelta rápida.



Vuelta 22: Russell en boxes. Salen en el P5 por delante de Verstappen. Colisión de Bearman en Spoon. Safety Car.



Vuelta 23: En pits Antonelli, Hamilton, Gasly, Verstappen. Esta detención les favorece al ser bajo Safety Car. El golpe de Bearman fue fuerte. Sale con un inconveniente físico en una de sus piernas.



Vuelta 24: Hülkenberg en boxes. Cae al P12. Los asistentes de pista retirando el auto de Bearman. Antes del accidente, se había encontrado a Colapinto con una diferencia notable de velocidad.



Vuelta 25: Sigue el Safety Car. Continúan las labores de limpieza en la curva 12 por parte de los asistentes de pista.



Vuelta 26: Sigue neutralizada la carrera. Los pilotos intentan mantener la temperatura de los neumáticos. El Safety Car deja la pista en este giro



Vuelta 27: Se reanuda la carrera. Antonelli mantiene el P1 sin problema. Hamilton pasa a Russell y cae al P4. Se habilita el Overtake mode. Gasly en el P7 se desconecta de Norris y se le acerca Verstappen.



Vuelta 28: Antonelli sigue con paso firme a 1.7s de Piastri. Entretanto Russell en aprietos en el P4, en medio de los Ferrari. Lo presiona Leclerc.



Vuelta 29: Antonelli totalmente enfocado. Marca la vuelta más rápida. Se aleja a 2.4s de Piastri.



Vuelta 30: Otra vuelta rápida de Antonelli. Ya son 3s sobre Piastri. Entretanto Russell hace todo lo posible para conectarse a Hamilton por el P3, pero no lo consigue. Atrás Leclerc al acecho .



Vuelta 31: Sigue el ritmo implacable de Antonelli con gap de 3.5s sobre Piastri. Colapinto presiona a Sainz por el P15. Gasly entretanto contiene a Verstappen por el P7.



Vuelta 32: Ocon buscado el P9 de Lawson. Pérez en el P18 está a 18s de su compañero Bottas.



Vuelta 33: Piastri tiene la presión de Hamilton, Russell y Leclerc. Colapinto sigue atrás de Sainz en el P16.



Vuelta 34: Antonelli a 4.7s de Piastri. Verstappen con todo sobre Gasly por el P7, pero no le es nada fácil al piloto de Red Bull.



Vuelta 35: Retiro de Stroll. Su compañero Fernando Alonso en el P18 a 10.7s de Pérez.



Vuelta 36: Norris aprieta el ritmo para intentar acercarse a Leclerc por el P5. Gap de 2.3s y cayendo.



Vuelta 37: Leclerc pasa a Russell y es P4 el monegasco de Ferrari. Antonelli a 6.9s de Piastri.



Vuelta 38: Hülkenberg en el P12 conteniendo a su compañero Bortoleto y a Lindblad.



Vuelta 39: Russell se acerca a Leclerc por el P4. Entretanto Charles está a 0.6s de su compañero Lewis Hamilton por el P3.



Vuelta 40: Antonelli marca la vuelta más rápida. Leclerc dice que están perdiendo tiempo, refiriéndose a que es más rápido que Hamilton. Lewis no le cede el paso.



Vuelta 41: Hamilton resiste la presión de Leclerc. Russell esperando.



Vuelta 42: Leclerc pasa a Hamilton en la recta principal. Ahora Russell se conecta a su compatriota y heptacampeón, Lewis Hamilton.



Vuelta 43: Ahora Russell pasa a Hamilton al llegar a la curva 1. Ahora Lewis bajo presión de Norris por el P5. Leclerc a fondo y está a 2.3s de Piastri por el P2.



Vuelta 44: Antonelli con todo. Marca la vuelta rápida y está a 11.3s. Qué ritmo y consistencia tiene el joven italiano. Leclerc a 2.1s por el P2 de Piastri.



Vuelta 45: Russell a 0.5s de Leclerc por el P3. Hamilton bloquea y se pasa en la chicana. Norris que está atrás, pide que le de la posición.



Vuelta 46: Albon en pits. Antonelli a 13s de Piastri. Qué paliza de Mercedes y el joven italiano.



Vuelta 47: Norris pasa a Hamilton y es P5 el actual campeón. Russell sigue sin poder acercarse a Leclerc. Bearman llega al garaje tras sus chequeos médicos.



Vuelta 48: Hamilton recupera el P5 tras superar a Norris en la recta.



Vuelta 49: Vuelta rápida para Kimi Antonelli. Está a 13.5s de Oscar Piastri, quien también marca su mejor vuelta, pero es 0.5s más lento que Antonelli.



Vuelta 50: Norris pasa a Hamilton en la chicana y es P5.



Vuelta 51: Hamilton retoma el P5 en la recta. Duelo Leclerc-Russell a favor del monegasco de Ferrari. Alonso va a terminar la carrera, el objetivo que tenían Honda y Aston Martin para este fin de semana.



Vuelta 52: Verstappen se acerca Gasly por el P7.



Vuelta 53: ¡Última vuelta en el Circuito de Suzuka! Sainz mantiene a raya a Colapinto.



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:32.432 en el giro 49. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de Japón 2026

P. Piloto Equipo Nac. Gap Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28:03.403 25 2 Oscar Piastri McLaren 13.7 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15.2 15 4 George Russell Mercedes 15.7 12 5 Lando Norris McLaren 23.4 10 6 Lewis Hamilton Ferrari 25.0 8 7 Pierre Gasly Alpine 32.3 6 8 Max Verstappen Red Bull 32.6 4 9 Liam Lawson RB 50.1 2 10 Esteban Ocon Haas 51.2 1 Pilotos sin puntos 11 Nico Hülkenberg Audi 52.2 12 Isack Hadjar Red Bull 56.1 13 Gabriel Bortoleto Audi 59.0 14 Arvid Lindblad RB 59.8 15 Carlos Sainz Williams 65.0 16 Franco Colapinto Alpine 65.7 17 Sergio Pérez Cadillac 92.4 18 Fernando Alonso Aston Martin 1 vuelta 19 Valtteri Bottas Cadillac 1 vuelta 20 Alexander Albon Williams 2 vueltas No terminaron Lance Stroll Aston Martin - Oliver Bearman Haas - Vuelta rápida Kimi Antonelli - 1:32.432 - Vuelta 49 La Fórmula 1 tiene un nuevo líder y es el más joven de la historia. Kimi Antonelli escribió este domingo una página dorada en el libro de los récords al ganar el GP de Japón en el mítico circuito de Suzuka, convirtiéndose con 19 años, 7 meses y 4 días en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial.El italiano, que ya había logrado la pole position, completó una actuación perfecta y se llevó la victoria por delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc, en una carrera marcada por una mala salida, un Safety Car y una remontada espectacular.La carrera no pudo comenzar peor para el joven prodigio de Mercedes. Cuando los semáforos se apagaron, Antonelli tuvo una mala partida y cayó hasta el sexto puesto, mientras que Oscar Piastri aprovechó el caos para asumir el liderato.Charles Leclerc y Lando Norris también superaron a los Mercedes, y George Russell descendió al cuarto lugar. Sin embargo, lo que parecía un desastre se convirtió en una muestra de madurez absoluta.Antonelli no se amilanó. Vuelta tras vuelta, el italiano comenzó una remontada silenciosa pero implacable. Pasó a Hamilton en la recta, superó a Norris antes de la chicana, y poco después se colocó cuarto.Mientras tanto, Piastri lideraba con autoridad, seguido de un Leclerc que intentaba recortar distancias. George Russell, por su parte, presionaba a Piastri por el liderato y logró superarlo en la chicana, tomando el primer puesto en la vuelta 8. La carrera entraba en una fase de ebullición constante.El momento clave llegó en la vuelta 22, cuando Oliver Bearman sufrió una fuerte colisión en la curva Spoon. El británico de Haas, que salió con un inconveniente físico en una de sus piernas, provocó la salida del Safety Car, y los equipos aprovecharon para realizar sus paradas en boxes. Afortunadamente el joven piloto regresó al garaje tras los chequeos médicos. El equipo comentó que no hubo fractura.Antonelli, que hasta ese momento había remontado hasta la tercera posición, entró a cambiar neumáticos junto a Hamilton, Gasly y Verstappen.Russell se había detenido justo una vuelta antes, y eso lo colocó en desventaja. Cuando la carrera se reanudó, Antonelli demostró su potencial. Vuelta rápida tras vuelta rápida, el italiano comenzó a distanciarse de sus perseguidores con un ritmo sencillamente aplastante.Piastri, que había recuperado terreno, se mantuvo segundo, mientras que Leclerc y Hamilton protagonizaron un intenso duelo interno en Ferrari por el podio.El monegasco superó a su compañero en la recta principal, pero Lewis no le cedió el paso fácilmente, generando cierta tensión en el garaje de Maranello.Las últimas vueltas fueron un monólogo de Antonelli. El italiano marcó la vuelta rápida, se alejó a más de 13 segundos de Piastri y cruzó la meta en primera posición, desatando la locura en el garaje de Mercedes.Por detrás, la lucha por las posiciones de puntos fue intensa: Norris y Hamilton se intercambiaron el quinto puesto en varias ocasiones, con el campeón británico superando al heptacampeón en la chicana, solo para ser superado de nuevo en la recta. Finalmente, Norris se quedó con la quinta posición, seguido de Hamilton, Gasly, Verstappen, Lawson y Ocon, que completaron el top 10.Max Verstappen, quien había partido undécimo tras su pobre clasificación, se recuperó levemente y terminó octavo, aunque nunca logró encontrar el ritmo para pelear por posiciones más altas. Lo contuvo el francés Pierre Gasly de Alpine.Franco Colapinto, por su parte, completó una carrera discreta en el decimosexto puesto, presionando a Carlos Sainz en los compases finales.Sergio Pérez tuvo una carrera positiva al terminar decimoséptimo. Superó a su compañero Valtteri Bottas por un amplio margen.Fernando Alonso, que llegó a Suzuka con el objetivo de terminar la carrera para recopilar datos valiosos para Aston Martin y Honda, logró cruzar la meta en el decimoctavo puesto, cumpliendo con el plan de equipo a pesar de las enormes dificultades.La carrera dejó un saldo de dos abandonos: Lance Stroll, que no pudo terminar, y Oliver Bearman.Con los resultados finales de este GP de Japón el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 72 puntos,George Russell (63),Charles Leclerc (49),Lewis Hamilton (41),Lando Norris (25),Oscar Piastri (21),Oliver Bearman (17),Pierre Gasly (15),Liam Lawson (10).En equipos , Mercedes es líder con 135 puntos,Ferrari (90),McLaren (46),Haas (18),Alpine (16),Red Bull (16),Racing Bulls (14), octavo Audi (2),Williams (2), décimo Cadillac (0) yAston Martin (0).La cuarta válida del campeonato mundial de F1 2026 será hasta el mes de mayo, del 1 al 3, con motivo del GP de Miami en el Hard Rock Stadium. Esto se debe a la cancelación de los GP's de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en el Medio Oriente.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Mala partida de Kimi Antonelli. Cae hasta el P6. Piastri asume el liderato. Leclerc y Norris en P2 y P3. Russell cae al P4. Hülkenberg cae 6 posiciones.Antonelli pasa a Hamilton en la recta y sube al P5. Piastri se aleja de Leclerc a 1.5s. Verstappen pasa a su compañero Hadjar y es P9. Ocon luego pasa a Isack bajando al P11.Russell pasa a Norris y asciende al P3. Antonelli se acerca a Lando.Ahora Russell pasa a Leclerc y es P2. Tiene a 1.8s a Piastri por el P1. Antonelli sigue en el P5.Colapinto en el P13 intentando acercarse a Lawson. Entretanto Pérez en el P19 a 2.2s de Albon.Antonelli sigue anclado en el P5 detrás de Norris. Entretanto Russell se acerca a 1s de Piastri.Russell presionando a Piastri por el liderato. Alonso en el P20 es presionado por Stroll y Bottas.Russell pasa a Piastri en la chicana y toma el P1.Piastri recupera el P1 utilizando la energía en la recta. Leclerc tiene la presión de Norris y Antonelli.Hamilton intentando conectarse al grupo. Está a 1.7s de Antonelli. Piastri se mantiene adelante de Russell, cada uno administrando la energía en el mismo lugar.Colapinto presiona a Lawson por el P12. Entretanto su compañero Gasly en el P7, en una isla. Tiene a 4.3s a Hamilton y a 4.5s a Verstappen atrás. Antonelli pasa a Norris antes de la chicana y es P4.Hamilton a 1.1s de Norris por el P5. Bortoleto ahora se conecta a Colapinto por el P12. Intensa lucha en la mitad de la parrilla.Antonelli conectado a Leclerc por el P2. Problemas para Lawson quien cae al último lugar.Corrección por un error en el cronometraje. Lawson sigue en el P12. Antonelli a 0.4s de Leclerc por el P3.Piastri se aleja a 1.3s de Russell. Antonelli pasa a Leclerc llegando a la horquilla. Kimi casi pierde el auto saliendo de la curva 18, la última.Leclerc recupera el P3 en la recta principal con energía. Piastri se sigue alejando de Russell, ahora a 1.7s.En pits Norris y Bearman. Cae al P9 y P19 respectivamente.Ahora a boxes Leclerc y Colapinto. Piastri a 1.7s de Russell. Lindblad en el P10 tiene una bandera de advertencia por moverse bajo frenada.Piastri en pits. Sale en el P6. Los Mercedes de Russell y Antonelli en el liderato. El gap entre ellos es de 2.5s. Pérez es superado por Colapinto y Bearman. Ambos ya se detuvieron, el mexicano no.Ocon y Hadjar en pits. Norris aprieta para conectarse a Leclerc. Antonelli se acerca a Russell por el P1. Gap de 2.1s,Piastri pasa a Verstappen y es P5. Max aun no se detiene. Un fin de semana muy complicado para el tetracampeón. Norris marca la vuelta rápida.Russell en boxes. Salen en el P5 por delante de Verstappen. Colisión de Bearman en Spoon. Safety Car.En pits Antonelli, Hamilton, Gasly, Verstappen. Esta detención les favorece al ser bajo Safety Car. El golpe de Bearman fue fuerte. Sale con un inconveniente físico en una de sus piernas.Hülkenberg en boxes. Cae al P12. Los asistentes de pista retirando el auto de Bearman. Antes del accidente, se había encontrado a Colapinto con una diferencia notable de velocidad.Sigue el Safety Car. Continúan las labores de limpieza en la curva 12 por parte de los asistentes de pista.Sigue neutralizada la carrera. Los pilotos intentan mantener la temperatura de los neumáticos. El Safety Car deja la pista en este giroSe reanuda la carrera. Antonelli mantiene el P1 sin problema. Hamilton pasa a Russell y cae al P4. Se habilita el Overtake mode. Gasly en el P7 se desconecta de Norris y se le acerca Verstappen.Antonelli sigue con paso firme a 1.7s de Piastri. Entretanto Russell en aprietos en el P4, en medio de los Ferrari. Lo presiona Leclerc.Antonelli totalmente enfocado. Marca la vuelta más rápida. Se aleja a 2.4s de Piastri.Otra vuelta rápida de Antonelli. Ya son 3s sobre Piastri. Entretanto Russell hace todo lo posible para conectarse a Hamilton por el P3, pero no lo consigue. Atrás Leclerc al acecho .Sigue el ritmo implacable de Antonelli con gap de 3.5s sobre Piastri. Colapinto presiona a Sainz por el P15. Gasly entretanto contiene a Verstappen por el P7.Ocon buscado el P9 de Lawson. Pérez en el P18 está a 18s de su compañero Bottas.Piastri tiene la presión de Hamilton, Russell y Leclerc. Colapinto sigue atrás de Sainz en el P16.Antonelli a 4.7s de Piastri. Verstappen con todo sobre Gasly por el P7, pero no le es nada fácil al piloto de Red Bull.Retiro de Stroll. Su compañero Fernando Alonso en el P18 a 10.7s de Pérez.Norris aprieta el ritmo para intentar acercarse a Leclerc por el P5. Gap de 2.3s y cayendo.Leclerc pasa a Russell y es P4 el monegasco de Ferrari. Antonelli a 6.9s de Piastri.Hülkenberg en el P12 conteniendo a su compañero Bortoleto y a Lindblad.Russell se acerca a Leclerc por el P4. Entretanto Charles está a 0.6s de su compañero Lewis Hamilton por el P3.Antonelli marca la vuelta más rápida. Leclerc dice que están perdiendo tiempo, refiriéndose a que es más rápido que Hamilton. Lewis no le cede el paso.Hamilton resiste la presión de Leclerc. Russell esperando.Leclerc pasa a Hamilton en la recta principal. Ahora Russell se conecta a su compatriota y heptacampeón, Lewis Hamilton.Ahora Russell pasa a Hamilton al llegar a la curva 1. Ahora Lewis bajo presión de Norris por el P5. Leclerc a fondo y está a 2.3s de Piastri por el P2.Antonelli con todo. Marca la vuelta rápida y está a 11.3s. Qué ritmo y consistencia tiene el joven italiano. Leclerc a 2.1s por el P2 de Piastri.Russell a 0.5s de Leclerc por el P3. Hamilton bloquea y se pasa en la chicana. Norris que está atrás, pide que le de la posición.Albon en pits. Antonelli a 13s de Piastri. Qué paliza de Mercedes y el joven italiano.Norris pasa a Hamilton y es P5 el actual campeón. Russell sigue sin poder acercarse a Leclerc. Bearman llega al garaje tras sus chequeos médicos.Hamilton recupera el P5 tras superar a Norris en la recta.Vuelta rápida para Kimi Antonelli. Está a 13.5s de Oscar Piastri, quien también marca su mejor vuelta, pero es 0.5s más lento que Antonelli.Norris pasa a Hamilton en la chicana y es P5.Hamilton retoma el P5 en la recta. Duelo Leclerc-Russell a favor del monegasco de Ferrari. Alonso va a terminar la carrera, el objetivo que tenían Honda y Aston Martin para este fin de semana.Verstappen se acerca Gasly por el P7.¡Última vuelta en el Circuito de Suzuka! Sainz mantiene a raya a Colapinto.Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:32.432 en el giro 49. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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