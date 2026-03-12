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Haas busca mantener su impulso en Shanghai tras el éxito de Bearman en Melbourne
Haas busca mantener su impulso en Shanghai tras el éxito de Bearman en Melbourne
   mar 12 /2026 22:57 GMT
 Shanghai, China
 Haas F1 Team

Por: Henry Barreto
Redactor F1LATAM.COM
Tras un arranque de temporada alentador, el TGR Haas F1 Team encara el Gran Premio de China con el objetivo de consolidar su posición en la zona media de la parrilla. El desafío técnico de este fin de semana aumenta exponencialmente al ser el primer formato Sprint de 2026.

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El TGR Haas F1 Team desembarca en el Circuito Internacional de Shanghai con la moral en alto. Tras la cita inaugural en Albert Park, donde Ollie Bearman logró una meritoria séptima posición, el equipo se sitúa actualmente en el quinto puesto del Campeonato de Constructores con 6 puntos en su haber.


Una Sprint cargada de incógnitas


La llegada a China marca el estreno del formato Sprint esta temporada, el primero de seis programados para 2026. Esta modalidad impone una presión extrema sobre los ingenieros: tras haber tenido tres sesiones de pruebas en Melbourne, en Shanghái solo contarán con una hora de entrenamientos libres antes de la Sprint Qualifying del viernes.

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"Es un reto enorme tener todo listo con una sola sesión de práctica. Estamos aprendiendo sobre estos nuevos autos cada vez que salen a pista", reconoció Ayao Komatsu, director del equipo. La optimización del setup en condiciones de contrarreloj será el factor determinante para mantener el ritmo mostrado en Australia.


El factor técnico de Shanghai


El trazado chino, caracterizado por su compleja secuencia inicial en las curvas 1, 2 y 3, exige un nivel de confianza absoluta en el tren delantero del monoplaza. Esteban Ocon, quien registró un destacado top 5 en este circuito durante la temporada 2025, resalta la dificultad técnica del trazado: "Es una pista hermosa, pero muy exigente. La combinación de las primeras curvas pone a prueba tanto al piloto como la estabilidad del auto".

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Por su parte, Ollie Bearman, quien ya puntuó en este escenario el año pasado (octavo), se muestra optimista sobre las capacidades del equipo para luchar en la parte delantera de la zona media: "Si nos mantenemos unidos como equipo, demostraremos por qué merecemos estar peleando en esas posiciones".


Precedentes y expectativas


La escudería llega con antecedentes positivos en suelo chino, luego de haber cosechado 14 puntos en su visita de 2025. El equipo no solo se enfoca en el rendimiento mecánico, sino también en el crecimiento de su base de seguidores en el mercado asiático, donde han programado diversas activaciones durante el fin de semana.

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Haas sabe que, al estar en una fase tan temprana de la temporada, la capacidad de aprendizaje y adaptación rápida a los reglamentos de 2026 será la clave para mantenerse competitivos frente a una zona media que promete ser una de las más reñidas de los últimos años.

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