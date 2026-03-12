McLaren Racing celebrará su Gran Premio número 1.000 con un evento masivo en Miami

Una experiencia inmersiva en Regatta Harbour

Colaboración estratégica

Miami es un evento espectacular y, al ser nuestra primera carrera en suelo estadounidense de la temporada, es el escenario ideal para celebrar con nuestros aficionados

Acceso y participación

Como parte de la cuenta regresiva para alcanzar un hito histórico en la Fórmula 1, McLaren lanzará "McLaren Racing Live: Miami", una experiencia inmersiva de cinco días que promete ser el evento más ambicioso del equipo fuera de los circuitos.McLaren Racing anunció este evento de gran escala que tendrá lugar del 29 de abril al 3 de mayo de 2026. Esta activación, situada en el Regatta Harbour, busca conectar a los aficionados con la historia y la innovación de la escudería mientras se preparan para disputar su Gran Premio número 1.000, un hito que solo ha sido logrado anteriormente por Ferrari en la historia de la máxima categoría.Tras el éxito de las ediciones celebradas en Londres y Austin, el equipo de Woking diseñó un espacio que busca replicar la atmósfera del paddock fuera de la pista. Los asistentes tendrán acceso a lo siguiente:Exhibiciones técnicas: visualización de monoplazas históricos y el trofeo de Constructores de 2025.Simuladores de carreras: espacios para que los fans pongan a prueba sus capacidades al volante.Transmisión en vivo: durante el fin de semana de carrera, el evento contará con pantallas gigantes para seguir todas las sesiones del Gran Premio de Miami.Hub Social: el área de Regatta Grove funcionará como punto de encuentro gastronómico y social para la comunidad.La magnitud del evento es posible gracias a una sólida red de socios comerciales. La iniciativa cuenta con el apoyo de Allwyn, Google Gemini y Mastercard como socios presentadores, además de la participación de marcas como Cisco, Dell Technologies, Hilton y PUMA.", afirmó Louise McEwen, Directora de Marketing de McLaren Racing. La ejecutiva recordó que el éxito del evento en Londres convocó a más de 40.000 seguidores, cifra que esperan superar en esta ocasión.El acceso al fan zone será gratuito, aunque el equipo indicó que los detalles específicos sobre horarios, registros y activaciones adicionales se comunicarán a través de la web oficial y la aplicación de McLaren Racing Club.Además, los miembros del Club tendrán la oportunidad de ganar una experiencia exclusiva ("una vez en la vida") durante el fin de semana en Miami. Este evento no solo representa un despliegue de marketing, sino un paso firme en la estrategia de expansión y fidelización de la marca en el mercado estadounidense, uno de los pilares de crecimiento para la Fórmula 1 moderna.