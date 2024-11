Verstappen gana en Interlagos y da un golpe de autoridad por el campeonato - Reporte Carrera - GP de Brasil

Vuelta a vuelta del GP de Brasil 2024:

Posiciones Finales del Gran Premio de Brasil 2024

El piloto neerlandés Max Verstappen regresó a la victoria tras diez Grandes Premios y lo hizo de forma brillante y contundente tras las difíciles condiciones en el Autódromo de Interlagos. Los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly completaron el podio.Para esta carrera todo estaba en contra del piloto neerlandés, salvo el clima. Con pista húmeda y cambiante, tenía los argumentos para comenzar una espectacular recuperación, la cual inició desde el decimoséptimo lugar como consecuencia de una penalización de cinco lugares tras cambio de motor de combustión interna, sumado a una difícil clasificación esta mañana.Pues bien, tras dos intentos de partida frustrados por un inicio caótico, comenzando con una colisión y salida de pista de Lance Stroll en la vuelta de formación, finalmente se dio inicio a la vigésima carrera de la temporada en el exigente Interlagos. George Russell tomó el primer lugar en la curva 1, luego de superar a Lando Norris quien había iniciado desde la pole. Nuevamente el británico mostró su debilidad en la partida.Mientras la carrera fue avanzando, Max Verstappen hacía lo propio, ganando seis posiciones en la primera vuelta y ascendiendo de a un lugar por vuelta.El punto de giro de la carrera llegó en la vuelta 32 cuando Franco Colapinto impactó el muro saliendo de Junção. Allí se detuvo la competencia y favoreció a los pilotos que no habían ingresado a pits por cambio de neumáticos, entre ellos los Alpine de Esteban Ocon Pierre Gasly , al igual que Max Verstappen.Unos minutos después se reanudó la carrera y el liderato estaba en manos de Esteban Ocon, quien logró mantener a raya a Max Verstappen. Posteriormente una colisión de Carlos Sainz en la vuelta 39, generó un Safety Car. Tras el relanzamiento en el giro 43, Verstappen pasó de inmediato a Ocon y desde allí estiró la ventaja hasta ganar la carrera, situación que no se daba desde hace 10 Grandes Premios.El podio lo completaron los pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, logrando una enorme recompensa de 33 puntos que les permitió ascender tres lugares en el campeonato de constructores.Cuarto lugar para George Russell quien venía liderando la primera parte de la carrera. Al ingresar a boxes previo a la bandera roja afectó sus intereses. Su compañero Lewis Hamilton sumó el último punto tras una carrera extremadamente complicada. Ferrari tuvo un bajo perfil en Interlagos luego de las victorias en Austin y México. Esta vez fue solo un quinto lugar de Charles Leclerc , mientras que Carlos Sainz quedó fuera de carrera tras colisión. El español había salido desde el pit lane.Situación similar para McLaren con Lando Norris Oscar Piastri logrando tan solo el sexto y octavo lugar respectivamente. Este resultado fue un duro golpe para el británico en sus aspiraciones de campeonato, ya que a tres válidas del final ahora la diferencia con Max Verstappen ascendió a 62 puntos.Para Racing Bulls este domingo fue positivo. Yuki Tsunoda estuvo una buena parte de la carrera en el tercer lugar, pero tras la bandera roja fue séptimo. Entretanto Liam Lawson terminó noveno, resistiendo la presión de Lewis Hamilton y Sergio Pérez El piloto mexicano quedó fuera de los puntos, luego de un inicio complicado tras un trompo en la primera vuelta. Presión para Checo ya que sus puntos son fundamentales para que Red Bull luche por el campeonato de constructores.El joven Oliver Bearman tuvo una carrera caótica con salidas de pista y despistes. Al final terminó decimosegundo. Su compañero en Haas Nico Hülkenberg , fue excluido de la carrera por recibir asistencia para volver a la pista, siendo esta una infracción en el reglamento.Los Stake Kick Sauber de Valtteri Bottas Guanyu Zhou terminaron decimotercero y decimoquinto, de nuevo fuera de los puntos. Es el único equipo que no suma hasta el momento en 2024.En medio de ellos terminó Fernando Alonso en una carrera que prometía un mejor resultado por la lluvia. Posteriormente su auto comenzó a tener rebote, tanto que comenzó a afectar su espalda. Por radio el español comentó que terminaba la carrera solo por el esfuerzo de los mecánicos, ya que en clasificación impactó su auto y los chicos tuvieron que trabajar a toda marcha para tenerlo listo en la carrera.Día complicado para Franco Colapinto . Un latigazo del auto terminó contra la barrera de protección, generando la tristeza de los miles de aficionados argentinos que lo acompañaron en Interlagos. Su compañero Alex Albon no pudo correr, debido a que su auto estaba bastante averiado tras el golpe en clasificación.Lase realizará delen elTodos los pilotos inician sin inconvenientes. Stroll pierde el auto en la parte trasera antes de llegar a la curva 4. Lo daña y luego queda en la gravilla. Un desastre. Llegan los autos a sus posiciones de partida. El auto de Stroll estancado en la curva 4. Un papelón lo de Lance. Se da otra vuelta. Ahora la carrera tendrá 70 giros. Varios autos están aún en la parrilla de salida. Todo es confusión.Stroll pierde el auto en la parte trasera antes de llegar a la curva 4. Lo daña y luego queda en la gravilla.Llegan los mecánicos a la parrilla. Caótico este inicio. Dirección de carrera informa que la vuelta de formación será a las 12:47 hs (15:47 GMT).Bajo investigación Lando Norris por infracción en el procedimiento de partida.Russell pasa a Norris en la curva 1. Verstappen del P15 al P11 y Colapinto del P16 al P12. Trompo de Pérez. Cae al P18.Russell a 1.9s de Norris. Verstappen pasa a Hamilton y es P10. Leclerc pasa a Lawson y sube al P5.Tsunoda en el P3 es presionado por Ocon a 0.8s. Leclerc se conecta a este grupo. Verstappen cerca del P9 de Gasly. Pérez en P18 a 2.1s de Zhou.Norris con la vuelta rápida. Está a 0.9s de Russell.Verstappen P9 tras superar a Gasly en la curva 1. Leclerc sigue presionando a Ocon por el P5. Pérez pasa a Zhou y es P17.Ahora Verstappen es P8 tras pasar a Alonso. Norris con vuelta rápida a 0.8s. Tsunoda se desconecta de Lando a 3.2s.Verstappen con la vuelta rápida se va acercando a Piastri por el P7. Bajo investigación incidente entre Colapinto y Bearman. Russell a 1.1s de Norris.Lawson bajo presión de Piastri y Verstappen. El neozelandés de RB en el P6.Colapinto tiene contenidos a Bottas, Sainz, Bearman y Pérez. Penalización de 10 segundos para Bearman por colisión con Colapinto. Verstappen conectado a Piastri.Verstappen estira la frenada y pasa a Piastri en la curva 1. Gran confianza se tiene Max en estas condiciones, impresionante. Russell a 0.9s de Norris en el P1.Verstappen le muestra el auto a Lawson y lo pasa en la curva 8. Pérez anclado con Bearman en el P17. Russell con la vuelta rápida. Hamilton se sale en la curva 12.Colapinto pasa a Hamilton y sube al P12. Batalla limpia de ambos, no se tocaron. Ovación total de los argentinos en Interlagos. Verstappen con todo sobre Leclerc. Lo tiene a 1.3s.Norris sigue a 0.9s de Russell. Verstappen va en un cohete a 0.6s de Leclerc por el P5.Hamilton presiona a Colapinto por el P12.Tsunoda en el P3 contiene a Ocon, Leclerc y Verstappen. Norris se acerca a 0.6s de RussellColapinto a 0.9s de Hamilton. Sainz en el P14 tras Lewis.Verstappen espera atentamente qué pasa con el grupo de Tsunoda, Ocon y Leclerc. A 0.8s Norris de Russell.Colapinto mantiene a raya a Hamilton en el P12. El argentino pierde contacto con Hülkenberg por el P11 a 6.7s.Russell tiene cada vez más cerca a Norris. Hamilton pierde posiciones con Sainz y Bearman.Ahora Colapinto presionado por Sainz por el P12. Russell ahora a 1.6s de Norris por el liderato.Tsunoda en el P3 sigue aguantando la presión de Ocon. Buen trabajo del piloto japonés.Verstappen rueda a rueda con Leclerc en la curva 1. Aguanta Charles. Se queja Max que no le dejó espacio. Dirección de carrera hace la corrección y establece que son 69 vueltas las que tendrá esta competencia. Sainz se sale de pista y lo pasa Hamilton.Colapinto cae al P14. Lo pasan Bearman y Hamilton. Tiene la presión de Sainz. Pérez en P16 tras Carlos.Piastri presiona a Lawson por el P7.Leclerc en pits. Sale con intermedios nuevos y cae al P13.Salida de pista de Lawson. Cae al P9 el neozelandés. Norris a 0.7s de Russell. Alonso a 1.2s de Piastri por el P7. Las manos de Fernando lo tienen ahí, con un auto que tiene poco rendimiento.Hülkenberg fuera de pista en la curva 1. Llueve con más intensidad. Virtual Safety Car.Piastri, Alonso, Bearman, Hamilton, Sainz y Pérez en pits. Sale Checo con neumáticos de lluvia extrema. Hülkenberg logra regresar el auto a la pista.Russell, Norris, Tsunoda y Lawson en pits. Estos dos últimos con neumáticos de lluvia extrema. Penalización de 10 segundos para Piastri por colisión con Lawson. Llueve más fuerte sobre Interlagos.Lawson pasa a Hamilton. Safety Car. Ocon es el líder de carrera.Posiciones provisionales: 1OCO 2VER 3GAS 4NOR 5RUS 6TSU 7LEC 8PIA 9ALO 10LAW 11HAM 12BOT 13SAI 14PER 15BEA 16COL 17ZHO 18HUL. Colapinto en pits y sale con intermedios nuevos.Colisión fuerte de Franco Colapinto. Dice que está OK. Bandera roja. Carrera detenida. Duro el impacto de Colapinto. Aceleró de más saliendo de Junção, latigazo y contra el muro.Hay un reporte del delegado técnico de FIA contra Russell y Hamilton. Sus neumáticos tuvieron cambios de presión de los neumáticos cuando estaban puestos en el auto entre la señal de los 10 a los 5 minutos antes del inicio de la carrera.Dirección de carrera descarta investigación por toque entre Lawson y Hamilton.La carrera se va a reanudar a las 14:02 hs (17:02 GMT). Bandera negra para Hülkenberg. Queda fuera de carrera. Recibió asistencia para regresar a la pista.Se reanuda la carrera. Salen los autos atrás del Safety Car..Partida en movimiento. Ocon mantiene el P1. Salida de Bearman. Norris se pasa en la curva 4. Russell lo pasa y cae al P5. Leclerc se sale en la 9 y Piastri se le acerca. Ocon a 1.5s de Verstappen.Hamilton toma el P9 de Alonso. Ocon a 2.1s de Verstappen. Gasly en P3 a 3.8s de Max. Los Alpine de momento en el podio.Ocon ahora a 3.3s de Verstappen. Norris se desconecta a 2s de Russell. Trompo de Bearman y cae al P16, último. Pérez en P12 a 0.7s de Lawson.Hamilton presionando a Tsunoda por el P8. Sainz cerca de Pérez por el P12.Ocon a 3.2s de Verstappen. Alonso contiene en el P10 a Lawson, Pérez y Sainz. Bearman se sale de pista nuevamente. Una vuelta atrás se salvó en la curva 5 al rozar levemente el muro.Trompo de Sainz en Ferradura. Safety Car….Se baja del auto el piloto español a pesar que había logrado sacar el auto de las barreras de contención. El golpe fue fuerte para la suspensión delantera.Hay 15 autos en pista. Solo 5 de momento estarán fuera de los puntos. Falta bastante todavía.El Safety Car se alista para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen ataca a Ocon y toma el primer lugar. Norris se sale de pista y cae al P7. Alonso se sale de pista y cae al P15..Verstappen se aleja a 1.9s de Ocon. Gasly se acerca a Esteban por el P2. Es duelo entre los Alpine. Russell a 0.8s de Leclerc por el P4.Pérez en el P10 presiona a Lawson. Hamilton conectado a Checo. Verstappen a 2.8s de Ocon.Piastri deja pasar a Norris y sube al P6. Russell pasa a Leclerc y es P4. Verstappen a 3s de Ocon. Gasly se desconecta de su compañero de Alpine a 1.9s.Norris presiona a Leclerc por el P5. Verstappen cada vez más fuerte. Ya son 3.6s.Verstappen con la vuelta rápida. Gira 0.6s por giro más veloz que Ocon.Russell se acerca a Gasly por el P3. Gap de 1.9s. Verstappen a 5.1s de Ocon.Pérez conectado a Lawson por el P9. Gap de 0.6s.Ya son 1.5s los que separan a Gasly de Russell por el último lugar del podio.Piastri se sale de pista y Tsunoda intenta pasarlo. El de McLaren se defiende y mantiene el P7. Norris en P6 a 19.6s de Verstappen.Lawson sigue aguantando la presión de Pérez y Hamilton por el P9.Pérez ataca a Lawson y se tocan levemente en la curva 1.Hamilton pasa a Pérez y sube al 10.Verstappen vuelta rápida y se aleja a 8.9s de Ocon.Pérez intenta acercarse a Hamilton para recuperar el punto. Entretanto Lewis a 0.5s de Lawson.Russell se acerca a 1.3s de Gasly. Pérez con todo sobre Hamilton en el Sector 2.Norris en el P6 no logra conectarse a Leclerc. Gap de 2.1s. Verstappen a 10.6s de Ocon.Bearman viene recuperándose tras caer al último lugar. Está P12 a 1.8s de Pérez. Lawson sigue aguantando la presión de Hamilton.Russell a 0.9s de Gasly por el P3. Ocon a 2.9s de su compañero Pierre.Verstappen inclemente. Sigue siendo el más rápido en cada vuelta. Gap de 13.3 sobre Ocon.Lawson no cede absolutamente nada con Hamilton. Defiende el P9 con todo. Espera Pérez atrás.Gasly respira un poco. Gap de 1.1s con Russell defiendo el P3.Verstappen a 15.3s de Ocon. Russell a 1.1s de Gasly.Alonso reporta que tiene dolores en la espalda, debido al rebote del auto. Dice que termina la carrera por el esfuerzo de los mecánicos.Verstappen no baja el ritmo. Quiere sentenciar aquí su cuarto campeonato del mundo.Verstappen a 18.3s de Ocon.¡Última vuelta en São Paulo! Max Verstappen gana el GP de Brasil... Impresionante victoria, paliza del tricampeón bajo condiciones extremadamente difíciles. Ocon y Gasly de Alpine completaron el podioMax Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de Brasil.Esteban Ocon (Alpine),Pierre Gasly (Alpine),George Russell (Mercedes),Charles Leclerc (Ferrari),Lando Norris (McLaren),Yuki Tsunoda (RB),Oscar Piastri (McLaren),Liam Lawson (RB),Lewis Hamilton (Mercedes).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:20.472 en el giro 67. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Brasil, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 393 puntos,Lando Norris (331),Charles Leclerc (307),Oscar Piastri (262),Carlos Sainz (244),George Russell (192),Lewis Hamilton (190),Sergio Pérez (151),Fernando Alonso (62) yNico Hülkenberg (31).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 593 puntos,Ferrari (557),Red Bull (544),Mercedes (382),Aston Martin (86),Alpine (49),Haas (46), octavo RB (44),Williams (17) yKick Sauber (0).