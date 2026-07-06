Max Verstappen expresa su descontento por el nivel del Red Bull RB22

No es el resultado que queríamos este fin de semana

Desde el inicio tuvimos problemas con el equilibrio y la velocidad máxima. Al final, estábamos luchando por el tercer puesto, pero el alerón trasero no se acoplaba completamente, perdimos mucho carga aerodinámica y eso provocó el trompo

En primer lugar, debemos disculparnos con Max

Un problema en el alerón trasero de su auto se desarrolló en la fase final y finalmente lo sacó de la pista. No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo; lo estamos tomando con extrema seriedad e implementaremos todo lo necesario para garantizar que no se repita

Tenemos mucho que analizar, ya que las cosas parecieron mucho más difíciles que hace una semana en Austria, donde podíamos luchar por la victoria

El Gran Premio de Gran Bretaña ha dejado un sabor agridulce en el equipo Red Bull, tras un abandono forzoso de Max Verstappen en la parte final de la carrera.El piloto neerlandés, quien luchaba por consolidar un tercer puesto, vio cómo su esfuerzo se esfumaba debido a un fallo técnico en el alerón trasero de su auto, un problema que el equipo reconoce como "similar" a uno sufrido recientemente.Desde las sesiones de clasificación, el RB22 mostró desequilibrio y un déficit de velocidad punta respecto a sus rivales más directos. En carrera, el rendimiento con los neumáticos duros fue particularmente limitado.No obstante, una gestión sólida había colocado a Verstappen en una posición de podio virtual, superando a uno de los Mercedes y a ambos McLaren, en un contexto de claras dificultades técnicas.", declaró Verstappen tras la prueba. "". El tricampeón mundial expresó su esperanza de que las próximas semanas, con la vista puesta en Spa-Francorchamps, sean mejores.Laurent Mekies, director principal del equipo, asumió la responsabilidad ante la prensa. "", afirmó Mekies. "".El dirigente francés subrayó que lo primordial es que el piloto salió ileso. Reconoció, sin embargo, la paradoja de un domingo donde el ritmo en carrera fue el mejor del fin de semana, demostrando una ejecución operativa sólida que se vio truncada por la fiabilidad.", concluyó Mekies, manifestando su confianza en una reacción contundente del equipo para abordar tanto los aspectos de rendimiento como de fiabilidad.El incidente pone bajo un foco incómodo a Red Bull, que debe resolver urgentemente un patrón de fallos en componentes críticos para evitar mermar su campaña en un campeonato que se muestra más ajustado que en temporadas anteriores.De hecho, ayer tras la carrera se vio a Jos Verstappen, padre de Max, y a Raymond Vermuelen, su manager, reunidos con Laurent Mekies, con caras de enorme decepción.