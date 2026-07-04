Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña

jul 4 /26 16:45 GMT Silverstone, Gran Bretaña Mercedes AMG



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@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Con un tiempo de 1:28.111, Antonelli superó por 0.175 segundos a Charles Leclerc (Ferrari), quien ocupará la primera fila junto a él, y relegó al hasta entonces dominante Lewis Hamilton (Ferrari) a la tercera plaza.



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La sesión, desarrollada bajo condiciones de viento fuerte que añadieron una capa extra de dificultad, estuvo marcada por giros inesperados. Antonelli, que horas antes había conquistado la Sprint Race, completó un sábado perfecto al derrotar a los favoritos en su propio terreno. Su vuelta definitiva en la Q3 fue impecable, consolidando un rendimiento que ya había insinuado al ser el más rápido en la Q2 (1:28.493).



Ferrari, pese a colocar ambos autos en las dos primeras filas, mostró cierta decepción al no concretar la pole. Leclerc (1:28.286) y Hamilton (1:28.458) demostraron un ritmo consistente, pero no lograron encontrar la mejora final necesaria para desafiar al Mercedes de Antonelli.



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George Russell fue cuarto y claramente no está para nada conforme con su rendimiento, especialmente cuando su compañero de equipo está en la pole position.



Por su parte, Red Bull enfrentó una jornada complicada. Isack Hadjar (1:28.746) logró el quinto tiempo, superando a un claramente frustrado Max Verstappen quien fue séptimo. El neerlandés se quejó por la falta de velocidad final en el auto.



McLaren también pasó dificultades, con Lando Norris y Oscar Piastri relegados a la sexta y octava plaza respectivamente, a más de siete décimas del tiempo de la pole. El equipo de Woking no encontró el ajuste óptimo para desafiar a los líderes.



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Entre los eliminados, destacan las eliminaciones de Alpine y Audi en Q2. Williams y Haas tampoco lograron colocar a sus pilotos en la parte alta de la parrilla, mientras que Aston Martin sufrió una sesión para el olvido, con Fernando Alonso y Lance Stroll eliminados en la Q1 y ocupando las últimas posiciones.



La clasificación tuvo algunas eventualidad, como la salida de pista de George Russell en Brooklands durante la Q1 y el trompo de Franco Colapinto (Alpine) en Becketts, que provocó una demora en el inicio de la Q2 para limpiar la pista.



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Con esta pole, Kimi Antonelli no solo se consagra como el piloto más fuerte del fin de semana, sino que tiene la opción de ampliar su liderato en el campeonato en caso de ganar mañana.



Mañana a las 15:00 hs de Silverstone iniciará la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña con



Horarios en todos los países.



Estos fueron los resultados de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 K. Antonelli ITA Mercedes 1:28.111 - Q3 2 C. Leclerc MON Ferrari 1:28.286 +0.175 Q3 3 L. Hamilton GBR Ferrari 1:28.458 +0.347 Q3 4 G. Russell GBR Mercedes 1:28.481 +0.370 Q3 5 I. Hadjar FRA Red Bull 1:28.746 +0.635 Q3 6 L. Norris GBR McLaren 1:28.877 +0.766 Q3 7 M. Verstappen NED Red Bull 1:28.893 +0.782 Q3 8 O. Piastri AUS McLaren 1:29.032 +0.921 Q3 9 A. Lindblad GBR RB 1:29.305 +1.194 Q3 10 L. Lawson NZL RB 1:29.716 +1.605 Q3 11 G. Bortoleto BRA Audi 1:29.461 - Q2 12 P. Gasly FRA Alpine 1:30.063 - Q2 13 N. Hülkenberg ALE Audi 1:30.076 - Q2 14 O. Bearman GBR Haas 1:30.501 - Q2 15 C. Sainz ESP Williams 1:30.623 - Q2 16 A. Albon TAI Williams 1:31.341 - Q2 17 E. Ocon FRA Haas 1:30.680 - Q1 18 V. Bottas FIN Cadillac 1:31.227 - Q1 19 F. Colapinto ARG Alpine 1:31.321 - Q1 20 S. Pérez MEX Cadillac 1:31.451 - Q1 21 L. Stroll CAN Aston Martin 1:32.863 - Q1 22 F. Alonso ESP Aston Martin 1:33.025 - Q1 El joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) brilló en la sesión de clasificación del GP de Gran Bretaña, al conquistar esta tarde la pole position para la carrera de mañana en el Circuito de Silverstone.Con un tiempo de 1:28.111, Antonelli superó por 0.175 segundos a Charles Leclerc (Ferrari), quien ocupará la primera fila junto a él, y relegó al hasta entonces dominante Lewis Hamilton (Ferrari) a la tercera plaza.La sesión, desarrollada bajo condiciones de viento fuerte que añadieron una capa extra de dificultad, estuvo marcada por giros inesperados. Antonelli, que horas antes había conquistado la Sprint Race, completó un sábado perfecto al derrotar a los favoritos en su propio terreno. Su vuelta definitiva en la Q3 fue impecable, consolidando un rendimiento que ya había insinuado al ser el más rápido en la Q2 (1:28.493).Ferrari, pese a colocar ambos autos en las dos primeras filas, mostró cierta decepción al no concretar la pole. Leclerc (1:28.286) y Hamilton (1:28.458) demostraron un ritmo consistente, pero no lograron encontrar la mejora final necesaria para desafiar al Mercedes de Antonelli.George Russell fue cuarto y claramente no está para nada conforme con su rendimiento, especialmente cuando su compañero de equipo está en la pole position.Por su parte, Red Bull enfrentó una jornada complicada. Isack Hadjar (1:28.746) logró el quinto tiempo, superando a un claramente frustrado Max Verstappen quien fue séptimo. El neerlandés se quejó por la falta de velocidad final en el auto.McLaren también pasó dificultades, con Lando Norris y Oscar Piastri relegados a la sexta y octava plaza respectivamente, a más de siete décimas del tiempo de la pole. El equipo de Woking no encontró el ajuste óptimo para desafiar a los líderes.Entre los eliminados, destacan las eliminaciones de Alpine y Audi en Q2. Williams y Haas tampoco lograron colocar a sus pilotos en la parte alta de la parrilla, mientras que Aston Martin sufrió una sesión para el olvido, con Fernando Alonso y Lance Stroll eliminados en la Q1 y ocupando las últimas posiciones.La clasificación tuvo algunas eventualidad, como la salida de pista de George Russell en Brooklands durante la Q1 y el trompo de Franco Colapinto (Alpine) en Becketts, que provocó una demora en el inicio de la Q2 para limpiar la pista.Con esta pole, Kimi Antonelli no solo se consagra como el piloto más fuerte del fin de semana, sino que tiene la opción de ampliar su liderato en el campeonato en caso de ganar mañana.Mañana a las 15:00 hs de Silverstone iniciará la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

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