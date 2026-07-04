Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña

jul 4 /26 12:30 GMT Silverstone, Gran Bretaña McLaren



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





La carrera de 17 vueltas, desarrollada bajo condiciones secas en el emblemático circuito británico, fue un intenso duelo generacional donde la estrategia y la gestión del desgaste de los neumáticos resultaron decisivas.





Hamilton inició desde la primera posición, intentó alejarse, pero no lo consiguió. Antonelli aplicó una presión constante y se mantuvo a menos de un segundo del heptacampeón mundial hasta que, en la vuelta 8, ejecutó un adelantamiento limpio y definitivo para tomar el liderato. Desde ese momento, el italiano administró su ventaja con maestría, extendiéndola hasta los 2.7 segundos con los que cruzó la línea de meta.



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Por su parte, Hamilton, que finalizó segundo y suma 7 puntos para Ferrari, reconoció el mérito de su rival.



Lando Norris (McLaren) terminó tercero tras una buena salida que lo catapultó del sexto al segundo puesto inicial, pero no pudo sostener el ritmo de los dos líderes y terminó a 9.783 segundos, asegurando 6 puntos para el equipo de Woking.





La lucha por las posiciones siguiente fue igualmente encarnizada. George Russell (Mercedes) se recuperó de una salida complicada para terminar cuarto, resistiendo en las vueltas finales la presión de Charles Leclerc (Ferrari), quien cerró el top cinco.



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Max Verstappen (Red Bull), con un auto que pareció carecer del desempeño habitual, tuvo una salida pobre y una carrera discreta, finalizando sexto, por delante de Oscar Piastri (McLaren).



El neozelandés Liam Lawson (RB) logró arrebatar el último punto disponible, el octavo puesto, en un duelo final con el francés Isack Hadjar (Red Bull), quien se quedó a las puertas de la zona de puntos. La maniobra de defensa de Lawson en la última vuelta fue objeto de quejas por parte de Hadjar, y está siendo investigada por los comisarios.



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La Sprint tuvo sus momentos de controversia. Sergio Pérez (Cadillac) recibió una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Fernando Alonso (Aston Martin) en la curva 3 durante la primera vuelta, incidente que finalmente llevó al mexicano a terminar retrasado por una vuelta.



Nico Hülkenberg (Audi) también está siendo investigado por ganar una ventaja saliéndose de la pista, aunque mantuvo su decimotercera posición.



Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron en el undécimo y decimosegundo lugar respectivamente.



En el extremo opuesto, Lance Stroll (Aston Martin) y el propio Sergio Pérez fueron los únicos pilotos retrasados por una vuelta.



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A las 16:00 hs de Silverstone comenzará la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña con



Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de Gran Bretaña:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Hamilton mantiene el P1. Norris escala del P6 al P2. Antonelli y Russell recuperan el P2 y P3. Mala partida de Verstappen cayendo al P5.



Vuelta 2: Norris pasa a Russell y toma el P3. Hamilton se aleja a 1.3s.



Vuelta 3: Ahora Verstappen toma el P4 de Russell. Max va con todo atacando a Norris por el P3. Antonelli se acerca a Hamilton por el P1. Gap de 0.9s. Piastri pasa a Russell pero George recupera el P5. Intensa carrera.



Vuelta 4: Ahora Leclerc se suma a la fiesta. Fuerte presión a Piastri por el P6. Intercambian constantemente las posiciones. Antonelli a 0.8s de Hamilton y marca la vuelta rápida.



Vuelta 5: Los Alpine de Gasly y Colapinto en P10 y P11. Recuperaron una y tres posiciones respectivamente. Antonelli a 0.6s de Hamilton. Leclerc ahora se acerca a Russell por el P5.



Vuelta 6: Antonelli no se despega de Hamilton. Le quiere amargar la fiesta en casa. Gap de 0.4s..



Vuelta 7: Verstappen cada vez más cerca de Norris por P3. Presión intensa de Antonelli a Hamilton. Le muestra el auto, lo asfixia el joven piloto de Mercedes al experimentado de Ferrari.



Vuelta 8: Antonelli con todo. Hamilton se defiende, pero el italiano lo pasa. Penalización de 10s para Pérez por causar colisión con Alonso en la curva 3 al inicio de la Sprint.



Vuelta 9: Antonelli se aleja a 1.3s de Hamilton. Entretanto Russell bajo presión de Verstappen y Leclerc por el P4.



Vuelta 10: Leclerc pasa a Verstappen y es P5. Todo es manejo de energía y aplicar los adelantamientos en el momento correcto para luego defenderse. Piastri se acerca a Verstappen. Gap de 1.3s.



Vuelta 11: Antonelli a 1.1s de Hamilton en el P1. Leclerc presiona a Russell por el P4 y Verstappen se aleja un poco. Colapinto se acerca a Gasly por el P11. Gap de 0.8s.



Vuelta 12: Norris en el P3 está a 5.2s de Hamilton. Leclerc sigue la presión sobre Russell con gap de 0.9s. Verstappen se va alejando.



Vuelta 13: Antonelli tiene una muy buena vuelta y se aleja a 1.7s de Hamilton. Leclerc quiere el P4 de Russell. Gap de 0.7s.



Vuelta 14: Russell presiona y se aleja a 1.2s de Leclerc. Hadjar está a 0.8s de Lawson por el P8, el último lugar que otorga puntos en la Sprint.



Vuelta 15: Pérez pierde la vuelta con los líderes. Hülkenberg bajo investigación por salirse de la pista y ganar ventaja. Está en el P13. Antonelli a 1.8s de Hamilton.



Vuelta 16: Stroll en pits. Russell a 1s de Norris por el P3. Hadjar se queja por la maniobra de Lawson al cerrarle la línea de carrera de forma abrupta por el P8



Vuelta 17: ¡Última vuelta de la Sprint en Silverstone! Ocon en el P17 se defiende de los Williams de Sainz y Albon. Russell cada vez más cerca de Norris a 0.6s.



Kimi Antonelli (Mercedes) logró el triunfo en la Sprint del GP de Gran Bretaña. 2º Lewis Hamilton (Ferrari), 3º Lando Norris (McLaren) , 4º George Russell (Mercedes), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Max Verstappen (Red Bull), 7º Oscar Piastri (McLaren), 8º Liam Lawson (RB). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.



Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Canadá, Kimi Antonelli es líder con 179 puntos, segundo George Russell (136), tercero Lewis Hamilton (132), cuarto Lando Norris (85), quinto Charles Leclerc (83), sexto Oscar Piastri (82), séptimo Max Verstappen (76), octavo Isack Hadjar (42), noveno Pierre Gasly (41) y décimo Liam Lawson (31).



En el de segundo Ferrari (215), tercero McLaren (167), cuarto Red Bull (118), quinto Alpine (57), sexto Racing Bulls (45), séptimo Haas (21), octavo Williams (11), noveno Audi (2), décimo Aston Martin (1) y último Cadillac (0).



Posiciones Sprint del GP de Gran Bretaña 2026:

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes - 8 2 Lewis Hamilton GBR Ferrari 2.745 7 3 Lando Norris GBR McLaren 9.783 6 4 George Russell GBR Mercedes 10.639 5 5 Charles Leclerc MON Ferrari 12.620 4 6 Max Verstappen NED Red Bull 16.550 3 7 Oscar Piastri AUS McLaren 17.551 2 8 Liam Lawson NZL RB 30.233 1 Pilotos sin puntos 9 Isack Hadjar FRA Red Bull 30.953 10 Arvid Lindblad GBR RB 35.110 11 Pierre Gasly FRA Alpine 40.273 12 Franco Colapinto ARG Alpine 41.026 13 Nico Hulkenberg ALE Audi 41.680 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi 42.499 15 Oliver Bearman GBR Haas 45.784 16 Esteban Ocon FRA Haas 49.810 17 Carlos Sainz ESP Williams 50.379 18 Alexander Albon TAI Williams 50.757 19 Valtteri Bottas FIN Cadillac 75.117 20 Fernando Alonso ESP Aston Martin 91.009 21 Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta 22 Sergio Pérez MEX Cadillac 1 vuelta En una exhibición de talento precoz y frialdad táctica, el joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se adjudicó la victoria en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, superando a una leyenda como Lewis Hamilton y reafirmando su meteórica proyección en la Fórmula 1.La carrera de 17 vueltas, desarrollada bajo condiciones secas en el emblemático circuito británico, fue un intenso duelo generacional donde la estrategia y la gestión del desgaste de los neumáticos resultaron decisivas.Hamilton inició desde la primera posición, intentó alejarse, pero no lo consiguió. Antonelli aplicó una presión constante y se mantuvo a menos de un segundo del heptacampeón mundial hasta que, en la vuelta 8, ejecutó un adelantamiento limpio y definitivo para tomar el liderato. Desde ese momento, el italiano administró su ventaja con maestría, extendiéndola hasta los 2.7 segundos con los que cruzó la línea de meta.Por su parte, Hamilton, que finalizó segundo y suma 7 puntos para Ferrari, reconoció el mérito de su rival.Lando Norris (McLaren) terminó tercero tras una buena salida que lo catapultó del sexto al segundo puesto inicial, pero no pudo sostener el ritmo de los dos líderes y terminó a 9.783 segundos, asegurando 6 puntos para el equipo de Woking.La lucha por las posiciones siguiente fue igualmente encarnizada. George Russell (Mercedes) se recuperó de una salida complicada para terminar cuarto, resistiendo en las vueltas finales la presión de Charles Leclerc (Ferrari), quien cerró el top cinco.Max Verstappen (Red Bull), con un auto que pareció carecer del desempeño habitual, tuvo una salida pobre y una carrera discreta, finalizando sexto, por delante de Oscar Piastri (McLaren).El neozelandés Liam Lawson (RB) logró arrebatar el último punto disponible, el octavo puesto, en un duelo final con el francés Isack Hadjar (Red Bull), quien se quedó a las puertas de la zona de puntos. La maniobra de defensa de Lawson en la última vuelta fue objeto de quejas por parte de Hadjar, y está siendo investigada por los comisarios.La Sprint tuvo sus momentos de controversia. Sergio Pérez (Cadillac) recibió una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Fernando Alonso (Aston Martin) en la curva 3 durante la primera vuelta, incidente que finalmente llevó al mexicano a terminar retrasado por una vuelta.Nico Hülkenberg (Audi) también está siendo investigado por ganar una ventaja saliéndose de la pista, aunque mantuvo su decimotercera posición.Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron en el undécimo y decimosegundo lugar respectivamente.En el extremo opuesto, Lance Stroll (Aston Martin) y el propio Sergio Pérez fueron los únicos pilotos retrasados por una vuelta.A las 16:00 hs de Silverstone comenzará la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Hamilton mantiene el P1. Norris escala del P6 al P2. Antonelli y Russell recuperan el P2 y P3. Mala partida de Verstappen cayendo al P5.Norris pasa a Russell y toma el P3. Hamilton se aleja a 1.3s.Ahora Verstappen toma el P4 de Russell. Max va con todo atacando a Norris por el P3. Antonelli se acerca a Hamilton por el P1. Gap de 0.9s. Piastri pasa a Russell pero George recupera el P5. Intensa carrera.Ahora Leclerc se suma a la fiesta. Fuerte presión a Piastri por el P6. Intercambian constantemente las posiciones. Antonelli a 0.8s de Hamilton y marca la vuelta rápida.Los Alpine de Gasly y Colapinto en P10 y P11. Recuperaron una y tres posiciones respectivamente. Antonelli a 0.6s de Hamilton. Leclerc ahora se acerca a Russell por el P5.Antonelli no se despega de Hamilton. Le quiere amargar la fiesta en casa. Gap de 0.4s..Verstappen cada vez más cerca de Norris por P3. Presión intensa de Antonelli a Hamilton. Le muestra el auto, lo asfixia el joven piloto de Mercedes al experimentado de Ferrari.Antonelli con todo. Hamilton se defiende, pero el italiano lo pasa. Penalización de 10s para Pérez por causar colisión con Alonso en la curva 3 al inicio de la Sprint.Antonelli se aleja a 1.3s de Hamilton. Entretanto Russell bajo presión de Verstappen y Leclerc por el P4.Leclerc pasa a Verstappen y es P5. Todo es manejo de energía y aplicar los adelantamientos en el momento correcto para luego defenderse. Piastri se acerca a Verstappen. Gap de 1.3s.Antonelli a 1.1s de Hamilton en el P1. Leclerc presiona a Russell por el P4 y Verstappen se aleja un poco. Colapinto se acerca a Gasly por el P11. Gap de 0.8s.Norris en el P3 está a 5.2s de Hamilton. Leclerc sigue la presión sobre Russell con gap de 0.9s. Verstappen se va alejando.Antonelli tiene una muy buena vuelta y se aleja a 1.7s de Hamilton. Leclerc quiere el P4 de Russell. Gap de 0.7s.Russell presiona y se aleja a 1.2s de Leclerc. Hadjar está a 0.8s de Lawson por el P8, el último lugar que otorga puntos en la Sprint.Pérez pierde la vuelta con los líderes. 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Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de Canadá, Kimi Antonelli es líder con 179 puntos,George Russell (136),Lewis Hamilton (132),Lando Norris (85),Charles Leclerc (83),Oscar Piastri (82),Max Verstappen (76),Isack Hadjar (42),Pierre Gasly (41) yLiam Lawson (31).En el de equipos , Mercedes es líder con 315 puntos,Ferrari (215),McLaren (167),Red Bull (118),Alpine (57),Racing Bulls (45),Haas (21), octavo Williams (11),Audi (2), décimo Aston Martin (1) yCadillac (0).

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