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Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
   jul 6 /26 21:40 GMT
 Silverstone, Gran Bretaña
 Juan Iribarren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
En un fin de semana que se presentó arduo, el equipo Alpine logró cerrar su participación en su carrera en casa con un soplo de alivio y optimismo. Franco Colapinto, tras partir desde la decimonovena posición, ejecutó una remontada notable para finalizar en el noveno puesto, sumando dos unidades valiosas para el campeonato de constructores.

Su compañero, Pierre Gasly, también entró en la zona de puntos, consolidando un doblete que supone un balón de oxígeno moral y deportivo para la escudería francesa.


"Finalmente, tenemos algo por lo que sonreír después de lo que ha sido un fin de semana difícil para el equipo", admitió Colapinto al término de la carrera.

El piloto argentino reconoció el componente de fortuna, con varios rivales abandonando la contienda, pero subrayó la capacidad del equipo para estar en posición de capitalizar esas oportunidades.

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"Recuperar diez posiciones fue probablemente más de lo que esperábamos", añadió, mostrando satisfacción por el resultado. Su actuación estuvo marcada por un arranque sólido y una primera etapa con neumáticos medios particularmente fuerte, que le permitió adelantar a varios autos en pista, demostrando un ritmo superior al visto durante las prácticas.


Flavio Briatore, jefe del equipo, calificó el doble puntaje como "un buen resultado considerando desde dónde empezamos la carrera y el nivel de rendimiento relativo que mostramos durante el fin de semana".

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Sin embargo, su tono fue pragmático y orientado al futuro. "Sabemos que debemos seguir mejorando y esforzarnos mucho en traer nuevas partes al auto, especialmente porque tenemos que competir y correr de manera más consistente con los Racing Bulls, que se han visto fuertes en las últimas dos carreras", analizó Briatore.

Dejó en claro la discrepancia actual entre la lucha cerrada en el campeonato y la brecha existente en la pista, haciendo un llamado a la unidad: "El equipo está presionando en Enstone, y todos necesitamos remar en la misma dirección para volver a donde estábamos antes y liderar la lucha en la zona media", indicó el directivo italiano.

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