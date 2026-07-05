Charles Leclerc logra la victoria en Silverstone - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

jul 5 /26 16:52 GMT Silverstone, Gran Bretaña FIA



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





El resultado de la carrera ya es oficial, luego del resultado de la investigación a Lewis Hamilton por una infracción bajo bandera amarilla. Finalmente el británico se lleva una reprimenda, siendo la primera de este año. Esto no representa un cambio en los resultados.





La carrera, caracterizada por una intensa batalla estratégica y múltiples incidentes, vio a Leclerc capitalizar un problema de Kimi Antonelli en su auto. Luego un incidente de Max Verstappen que generó la neutralización de la competencia y llevó a la conclusión de la prueba bajo condiciones auto de seguridad, privando al pelotón de una última vuelta de ataque.



FIA explicó que de forma errónea salió el aviso de " finalización de Safety Car ", debido a un problema en el software. El reglamento estipula que una vuelta debe ser completada luego del procedimiento que permite dejar pasar a los rezagados. Por esta razón no hubo vuelta final bajo bandera verde.



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Horarios F1 en todos los países

Esta victoria de Charles Leclerc llega después de casi dos años. La última fue en el GP de Estados Unidos en Austin el 20 de octubre de 2024. El podio fue completado por George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).





En el ámbito del campeonato, la situación se torna compleja. Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la tabla de pilotos, tuvo una carrera desafortunada. Tras iniciar desde la pole position y liderar en etapas iniciales, un problema mecánico relacionado con la suspensión y una penalización por exceder límites de pista lo relegaron a una decepcionante 16ª posición, dejándolo sin puntos. Esto permite que sus rivales más cercanos, Russell y Hamilton, se acerquen en la tabla clasificatoria.



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Calendario Temporada F1 2026

McLaren tuvo una performance sólida pero sin alcanzar puntos destacados. Lando Norris fue el piloto más fuerte, terminando en la 4ª posición y sumando 12 puntos al campeonato. Su carrera fue consistente, manteniéndose en la parte alta de la tabla durante la mayor parte de la prueba. Oscar Piastri, por otro lado, tuvo una jornada más complicada. Terminó en la 11ª posición, fuera de la zona de puntos.



Red Bull tuvo una jornada extremadamente complicada, marcada por un retiro y un resultado modesto. Max Verstappen, el piloto líder del equipo, sufrió una salida de pista en la curva Copse durante la vuelta 48. Este incidente provocó la entrada del Safety Car y significó el retiro de Verstappen. Entretanto Isack Hadjar fue quinto.



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Pilotos y Equipos F1 2026

El equipo Racing Bull obtuvo un resultado positivo, con ambos autos dentro de la zona de puntos. Liam Lawson finalizó en 6ª posición, obteniendo 8 puntos, mientras que Arvid Lindblad terminó en 7ª lugar, sumando 6 puntos. La estrategia de ambos pilotos, que incluyó una parada bajo el Safety Car en la vuelta 48, fue clave para asegurar estas posiciones.



El equipo tuvo una carrera de rendimiento irregular. Gabriel Bortoleto fue el único piloto que logró puntos, terminando en la 8ª posición y sumando 4 unidades. Su carrera fue una lucha constante en la mitad del grupo. Nico Hülkenberg, su compañero, no terminó la carrera (DNF), abandonando en la vuelta 38 tras reportar problemas mecánicos que dejaron su auto detenido en la pista, lo que provocó un Virtual Safety Car.



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Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Franco Colapinto (Alpine) destacó como uno de los pilotos más destacados de la jornada, escalando desde el 19º puesto inicial hasta el 9º lugar, sumando dos valiosos puntos para su equipo. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, completó la puntuación doble al terminar décimo.



Con los resultados de este GP de Gran Bretaña el segundo George Russell (154), tercero Lewis Hamilton (147), cuarto Charles Leclerc (108), quinto Lando Norris (97), sexto Oscar Piastri (82), séptimo Max Verstappen (76), octavo Isack Hadjar (52), noveno Pierre Gasly (42) y décimo Liam Lawson (39).



En segundo Ferrari (255), tercero McLaren (179), cuarto Red Bull (128), quinto Alpine (60), sexto Racing Bulls (59), séptimo Haas (21), octavo Williams (11), noveno Audi (6), décimo Aston Martin (1) y último Cadillac (0).



La décima válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 17 al 19 de julio, con motivo del GP de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps.



Vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña 2026:

Vuelta de cortesía: Todos los pilotos inician sin inconvenientes.



Vuelta 1: Leclerc y Hamilton atacan a Antonelli y toman el P1 y P2. Verstappen pasa a Norris. Intenso suelo entre ambos. Ocon sube 4 lugares, Sainz, Colapinto y Pérez 3. Bortoleto cae 3.



Vuelta 2: Leclerc se mantiene a 0.5s de Hamilton. Lewis a 0.4s de Antonelli. Los Red Bull de Hadjar y Verstappen presionando a Russell por el P4.



Vuelta 3: Verstappen pasa a Hadjar y va por Russell. Leclerc no logra alejarse de Hamilton. Gap de 0.8s. Piastri en pits. Sainz en el P10 contiene a Bortoleto, Ocon, Gasly y Colapinto.



Vuelta 4: Bajo investigación Albon y Bearman por un incidente en la curva 6. Antonelli conectado a Hamilton por el P2. Gap de 0.06s. Colapinto se acerca a Ocon por el P13.



Vuelta 5: Leclerc se aleja a 1.3s de Hamilton. Entretanto Verstappen en el P5 no logra acercarse a Russell y tiene muy cerca a Hadjar y Norris.



Vuelta 6: Bortoleto pasa a Sainz y toma el P10. Colapinto hace lo propio con Ocon y es P13. Penalización de 10s para Albon por colisión con Bearman.



Vuelta 7: Buen ritmo de Pérez en el P15. Está en el mismo ritmo de Ocon pero a un gap de 1.9s. Entretanto Bottas en el P17. Lo acaba de pasar Bearman, quien viene recuperándose tras el toque con Albon.



Vuelta 8: Hamilton penalizado con 5s por falsa partida. Se complica el británico en sus aspiraciones de victoria. Leclerc se aleja a 2.2s de Lewis. Antonelli presiona al heptacampeón.



Vuelta 9: Leclerc a 3s de Hamilton. Entretanto Antonelli cada vez más cerca. Necesita pasarlo para que no complique su opción de triunfo. Colapinto pasa a Sainz en Stowe. Es P12 el argentino.



Vuelta 10: Verstappen se acerca a Russell. Gap de 1.2s. Leclerc a 3.8s de Hamilton. Entretanto Lewis haciendo trabajo de equipo, ralentizando a Antonelli.



Vuelta 11: Antonelli pasa a Hamilton por el interior al llegar a la curva 9, Copse. Buen movimiento del italiano quien es P2. Está a 3.9s de Leclerc.



Vuelta 12: Hülkenberg pasa a Pérez y toma el P16. Hamilton no se desconecta de Antonelli y está a 0.7s. Leclerc presiona y se aleja a 4.4s de Kimi.



Vuelta 13: Piastri en el P21 a 9.4s de Alonso. Gira 4s más rápido por vuelta que el español. Impresionante el mal ritmo de Aston Martin.



Vuelta 14: Norris está a 0.7s de Hadjar por el P6. Leclerc presionando a fondo pero esto podría ir en detrimento de un stint más corto al final de la carrera, algo que Antonelli podría aprovechar con un overcut.



Vuelta 15: Verstappen muy cerca de Russell por el P4.Gap de 0.5s. Lindblad le pide al equipo que Lawson aumente el ritmo. Están en el P8 y P9.



Vuelta 16: Antonelli se aleja de Hamilton a 2.6s. Entretanto el gap con Leclerc por el P1 se mantiene en 4.4s. Parejos el monegasco y el italiano.



Vuelta 17: Pérez se defiende el P16 ante los ataques de Bearman. Verstappen pasa a Russell y es P4.



Vuelta 18: Verstappen en pits. Es el primero del top 13 en ingresar. Cambia medio por duro nuevo. También entra Hülkenberg.



Vuelta 19: Leclerc a 3.8s de Antonelli. El joven italiano ahora es quien presiona. Norris a 0.9s de Hadjar por el P5.



Vuelta 20: Hadjar en pits. También sale con duros. Verstappen marca la vuelta más rápida y sube al P6. El piloto de Red Bull sale en el P10, atrás de Bortoleto. Lo pasa fácilmente en Copse..



Vuelta 21: Sainz en pits. Antonelli a 3.4s de Leclerc. Entretanto Hamilton a 6s de Kimi. Russell se va acercando a Lewis a 3.5s.



Vuelta 22: Corto Virtual Safety Car. Un paraguas se metió a la pista en una de las zonas de escape del sector 11. Leclerc a 3.6s de Antonelli.



Vuelta 23: Colapinto en pits. Sale en el P13.



Vuelta 24: Hamilton y Russell en pits. Lewis cumple la penalización de 5s. George sale por delante a 1.3s. Gasly en boxes y fue una mala detención. Pierre cae al P14. Colapinto pasa a Bearman y es P11.



Vuelta 25: Antonelli sigue apretando y está a 2.5s de Leclerc. Tiene tráfico el piloto de Ferrari.



Vuelta 26: Leclerc en pits. Sale en el P2 a 17.5s de Antonelli. Medio nuevo para Charles. Hamilton con la vuelta rápida se acerca a 0.8s de Russell.



Vuelta 27: Bortoleto en boxes. Momento clave para que Colapinto se acerque por el P10 del brasilero. Sale 5.7s del argentino en el mismo lugar.



Vuelta 28: Verstappen en el P4 a 4.2s de Norris. El actual campeón aún no se ha detenido. Hamilton entretanto a 0.6s de Russell, quien va acercándose a Max.



Vuelta 29: Norris y Lawson en pits. Hamilton pasa a Russell en Copse, luego el británico recupera el P4 en la recta posterior.



Vuelta 30: Antonelli y Bottas son los únicos que aún no se detienen. Esto demuestra lo bien que el Mercedes y Antonelli conservan los neumáticos.



Vuelta 31: Gran duelo entre Russell y Hamilton por el P4. Es un mano a mano muy emotivo para los británicos en casa. George administró mejor la energía y se aleja de Lewis.



Vuelta 32: Hamilton vuelve a la carga y se acerca progresivamente. Su ingeniero le pide paciencia. Russell ahora se acerca a Verstappen por el P3.



Vuelta 33: Lindblad presiona a su compañero Lawson por el P8. Gap de 0.7s. Verstappen bajo presión de Russell. Hamilton espera. Max se cubre ante el ataque de Russell en Stowe.



Vuelta 34: Russell tiene un pinchazo progresivo. Lo espera el equipo para el cambio de neumáticos.



Vuelta 35: Russell en pits. Cae al P6 atrás de Norris. Entretanto Hamilton se acerca a Verstappen por el P3. Gap de 0.3s.



Vuelta 36: Antonelli en pits. Sale P2 a 7.6s del nuevo líder, Leclerc. Ahora Russell pasa a Hadjar y es P6. Está a 7.4s de Norris por el P5.



Vuelta 37: Antonelli va con todo para acercarse a Leclerc. Gap de 6s a 16 vueltas del final. Kimi tiene que realizar vueltas de clasificación para acercarse a Charles y luchar por la victoria.



Vuelta 38: Hamilton con todo sobre Verstappen por el P3. Resiste Max con su limitado Red Bull. Antonelli marca la vuelta rápida y está a 4.8s de Leclerc. En la curva 6, Lewis pasa a Max. Problemas para Hülkenberg, queda su auto detenido. Virtual Safety Car.



Vuelta 39: Verstappen, Norris y Hadjar en pits. Sale Max con medios nuevos. Finaliza el Virtual Safety Car al final de la vuelta.



Vuelta 40: Leclerc a 4.9s de Antonelli. Entretanto Verstappen comienza a apretar fuerte. Está a 10.4s de Hamilton por el P3. Lejos pero aún hay 13 vueltas. Penalización de 5s para Stroll por límites de pista.



Vuelta 41: Leclerc a 5.4s de Antonelli. Va perdiendo ritmo el italiano. Reporta un problema. Va a pits.



Vuelta 42: Antonelli en pits. Cambian el alerón delantero en el auto del líder de campeonato. Cae al P5 el joven italiano a 7.1s de Russell y 0.4s por delante de Norris. El actual campeón lo pasa. Kimi se sale de pista. Tiene problemas en la suspensión. Dice que el auto no está girando.



Vuelta 43: Hadjar pasa a Antonelli y toma el P6. Kimi dice que a alta velocidad el auto no cruza. Al pasar por Copse en el bordillo, fue donde un deflector cambió de posición y lo afectó.



Vuelta 44: Antonelli en pits. Le remueven la pieza. Sale en el P10. Colapinto a 1.1s de Kimi por el último punto.



Vuelta 45: Gasly se acerca a Colapinto. Lo tiene a 2s. Entretanto Franco a 1.5s de Antonelli. Le dicen a Kimi que tenga cuidado con los límites de pista para evitar ser penalizado.



Vuelta 46: Leclerc en el P1 a 20.8s de Hamilton. Entretanto Lewis a salvo en el P2. Verstappen a 6.7s atrás. Penalización de 5s para Antonelli por límites de pista.



Vuelta 47: Retiro para Alex Albon.



Vuelta 48: Salida de pista de Verstappen en Cope. Safety Car. En pits Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto y Bottas. Leclerc pierde toda la ventaja. Atención a este final de carrera..



Vuelta 49: Ahora en pits Leclerc, Hamilton, Piastri, Bearman, Ocon, Alonso y Stroll. Se baja muy enfadado del auto Max Verstappen. Tira el volante y no lo coloca de nuevo. Puede ser penalización.



Vuelta 50: Antonelli en el P9 y Colapinto P10. Siguen las labores de remoción del auto de Verstappen.



Vuelta 51: Dirección de carrera le permite recuperar la vuelta a Piastri, Alonso, Bearman, Ocon, Stroll, Pérez y Bottas.



Vuelta 52: ¡Última vuelta en el Circuito de Silverstone! ¿Qué pasó? La indicación era que el período de Safety Car estaba finalizando. Pues no, continuó en pista. La única razón es que siga el riesgo en Stowe, donde se salió Verstappen.



La carrera termina con Safety Car. Victoria para Charles Leclerc. El podio lo completan George Russell y Lewis Hamilton. Con las manos vacías se va Kimi Antonelli en el P16.



Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:31.777 en el giro 37. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.



Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

P Piloto País Equipo Gap Puntos 1 Charles Leclerc MON Ferrari - 25 2 George Russell GBR Mercedes 0.427 18 3 Lewis Hamilton GBR Ferrari 0.772 15 4 Lando Norris GBR McLaren 1.149 12 5 Isack Hadjar FRA Red Bull 1.598 10 6 Liam Lawson NZL RB 2.023 8 7 Arvid Lindblad GBR RB 2.214 6 8 Gabriel Bortoleto BRA Audi 2.413 4 9 Franco Colapinto ARG Alpine 3.229 2 10 Pierre Gasly FRA Alpine 3.445 1 Pilotos sin puntos 11 Oscar Piastri AUS McLaren 4.014 12 Carlos Sainz ESP Williams 4.391 13 Oliver Bearman GBR Haas 5.245 14 Esteban Ocon FRA Haas 5.512 15 Sergio Pérez MEX Cadillac 7.403 16 Kimi Antonelli ITA Mercedes 8.005 17 Valtteri Bottas FIN Cadillac 8.162 18 Fernando Alonso ESP Aston Martin 1 vuelta 19 Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta No terminaron 20 Max Verstappen NED Red Bull - 21 Alexander Albon TAI Williams - 22 Nico Hulkenberg ALE Audi - El Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, celebrado en el Circuito de Silverstone ante una asistencia récord de 564 mil espectadores durante el fin de semana, concluyó bajo condiciones del Safety Car, con Charles Leclerc (Ferrari) logrando la victoria.El resultado de la carrera ya es oficial, luego del resultado de la investigación a Lewis Hamilton por una infracción bajo bandera amarilla. Finalmente el británico se lleva una reprimenda, siendo la primera de este año. Esto no representa un cambio en los resultados.La carrera, caracterizada por una intensa batalla estratégica y múltiples incidentes, vio a Leclerc capitalizar un problema de Kimi Antonelli en su auto. Luego un incidente de Max Verstappen que generó la neutralización de la competencia y llevó a la conclusión de la prueba bajo condiciones auto de seguridad, privando al pelotón de una última vuelta de ataque.FIA explicó que de forma errónea salió el aviso de "", debido a un problema en el software. El reglamento estipula que una vuelta debe ser completada luego del procedimiento que permite dejar pasar a los rezagados. Por esta razón no hubo vuelta final bajo bandera verde.Esta victoria de Charles Leclerc llega después de casi dos años. La última fue en el GP de Estados Unidos en Austin el 20 de octubre de 2024. El podio fue completado por George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari).En el ámbito del campeonato, la situación se torna compleja. Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la tabla de pilotos, tuvo una carrera desafortunada. Tras iniciar desde la pole position y liderar en etapas iniciales, un problema mecánico relacionado con la suspensión y una penalización por exceder límites de pista lo relegaron a una decepcionante 16ª posición, dejándolo sin puntos. Esto permite que sus rivales más cercanos, Russell y Hamilton, se acerquen en la tabla clasificatoria.McLaren tuvo una performance sólida pero sin alcanzar puntos destacados. Lando Norris fue el piloto más fuerte, terminando en la 4ª posición y sumando 12 puntos al campeonato. Su carrera fue consistente, manteniéndose en la parte alta de la tabla durante la mayor parte de la prueba. Oscar Piastri, por otro lado, tuvo una jornada más complicada. Terminó en la 11ª posición, fuera de la zona de puntos.Red Bull tuvo una jornada extremadamente complicada, marcada por un retiro y un resultado modesto. Max Verstappen, el piloto líder del equipo, sufrió una salida de pista en la curva Copse durante la vuelta 48. Este incidente provocó la entrada del Safety Car y significó el retiro de Verstappen. Entretanto Isack Hadjar fue quinto.El equipo Racing Bull obtuvo un resultado positivo, con ambos autos dentro de la zona de puntos. Liam Lawson finalizó en 6ª posición, obteniendo 8 puntos, mientras que Arvid Lindblad terminó en 7ª lugar, sumando 6 puntos. La estrategia de ambos pilotos, que incluyó una parada bajo el Safety Car en la vuelta 48, fue clave para asegurar estas posiciones.El equipo tuvo una carrera de rendimiento irregular. Gabriel Bortoleto fue el único piloto que logró puntos, terminando en la 8ª posición y sumando 4 unidades. Su carrera fue una lucha constante en la mitad del grupo. Nico Hülkenberg, su compañero, no terminó la carrera (DNF), abandonando en la vuelta 38 tras reportar problemas mecánicos que dejaron su auto detenido en la pista, lo que provocó un Virtual Safety Car.Franco Colapinto (Alpine) destacó como uno de los pilotos más destacados de la jornada, escalando desde el 19º puesto inicial hasta el 9º lugar, sumando dos valiosos puntos para su equipo. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, completó la puntuación doble al terminar décimo.Con los resultados de este GP de Gran Bretaña el campeonato de pilotos está al comando de Kimi Antonelli con 179 puntos,George Russell (154),Lewis Hamilton (147),Charles Leclerc (108),Lando Norris (97),Oscar Piastri (82),Max Verstappen (76),Isack Hadjar (52),Pierre Gasly (42) yLiam Lawson (39).En equipos , Mercedes es líder con 333 puntos,Ferrari (255),McLaren (179),Red Bull (128),Alpine (60),Racing Bulls (59),Haas (21), octavo Williams (11),Audi (6), décimo Aston Martin (1) yCadillac (0).La décima válida del campeonato mundial de F1 2026 será del 17 al 19 de julio, con motivo del GP de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps.Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc y Hamilton atacan a Antonelli y toman el P1 y P2. Verstappen pasa a Norris. Intenso suelo entre ambos. Ocon sube 4 lugares, Sainz, Colapinto y Pérez 3. Bortoleto cae 3.Leclerc se mantiene a 0.5s de Hamilton. Lewis a 0.4s de Antonelli. Los Red Bull de Hadjar y Verstappen presionando a Russell por el P4.Verstappen pasa a Hadjar y va por Russell. Leclerc no logra alejarse de Hamilton. Gap de 0.8s. Piastri en pits. Sainz en el P10 contiene a Bortoleto, Ocon, Gasly y Colapinto.Bajo investigación Albon y Bearman por un incidente en la curva 6. Antonelli conectado a Hamilton por el P2. Gap de 0.06s. Colapinto se acerca a Ocon por el P13.Leclerc se aleja a 1.3s de Hamilton. Entretanto Verstappen en el P5 no logra acercarse a Russell y tiene muy cerca a Hadjar y Norris.Bortoleto pasa a Sainz y toma el P10. Colapinto hace lo propio con Ocon y es P13. Penalización de 10s para Albon por colisión con Bearman.Buen ritmo de Pérez en el P15. Está en el mismo ritmo de Ocon pero a un gap de 1.9s. Entretanto Bottas en el P17. Lo acaba de pasar Bearman, quien viene recuperándose tras el toque con Albon.Hamilton penalizado con 5s por falsa partida. Se complica el británico en sus aspiraciones de victoria. Leclerc se aleja a 2.2s de Lewis. Antonelli presiona al heptacampeón.Leclerc a 3s de Hamilton. Entretanto Antonelli cada vez más cerca. Necesita pasarlo para que no complique su opción de triunfo. Colapinto pasa a Sainz en Stowe. Es P12 el argentino.Verstappen se acerca a Russell. Gap de 1.2s. Leclerc a 3.8s de Hamilton. Entretanto Lewis haciendo trabajo de equipo, ralentizando a Antonelli.Antonelli pasa a Hamilton por el interior al llegar a la curva 9, Copse. Buen movimiento del italiano quien es P2. Está a 3.9s de Leclerc.Hülkenberg pasa a Pérez y toma el P16. Hamilton no se desconecta de Antonelli y está a 0.7s. Leclerc presiona y se aleja a 4.4s de Kimi.Piastri en el P21 a 9.4s de Alonso. Gira 4s más rápido por vuelta que el español. Impresionante el mal ritmo de Aston Martin.Norris está a 0.7s de Hadjar por el P6. Leclerc presionando a fondo pero esto podría ir en detrimento de un stint más corto al final de la carrera, algo que Antonelli podría aprovechar con un overcut.Verstappen muy cerca de Russell por el P4.Gap de 0.5s. Lindblad le pide al equipo que Lawson aumente el ritmo. Están en el P8 y P9.Antonelli se aleja de Hamilton a 2.6s. Entretanto el gap con Leclerc por el P1 se mantiene en 4.4s. Parejos el monegasco y el italiano.Pérez se defiende el P16 ante los ataques de Bearman. Verstappen pasa a Russell y es P4.Verstappen en pits. Es el primero del top 13 en ingresar. Cambia medio por duro nuevo. También entra Hülkenberg.Leclerc a 3.8s de Antonelli. El joven italiano ahora es quien presiona. Norris a 0.9s de Hadjar por el P5.Hadjar en pits. También sale con duros. Verstappen marca la vuelta más rápida y sube al P6. El piloto de Red Bull sale en el P10, atrás de Bortoleto. Lo pasa fácilmente en Copse..Sainz en pits. Antonelli a 3.4s de Leclerc. Entretanto Hamilton a 6s de Kimi. Russell se va acercando a Lewis a 3.5s.Corto Virtual Safety Car. Un paraguas se metió a la pista en una de las zonas de escape del sector 11. Leclerc a 3.6s de Antonelli.Colapinto en pits. Sale en el P13.Hamilton y Russell en pits. Lewis cumple la penalización de 5s. George sale por delante a 1.3s. Gasly en boxes y fue una mala detención. Pierre cae al P14. Colapinto pasa a Bearman y es P11.Antonelli sigue apretando y está a 2.5s de Leclerc. Tiene tráfico el piloto de Ferrari.Leclerc en pits. Sale en el P2 a 17.5s de Antonelli. Medio nuevo para Charles. Hamilton con la vuelta rápida se acerca a 0.8s de Russell.Bortoleto en boxes. Momento clave para que Colapinto se acerque por el P10 del brasilero. Sale 5.7s del argentino en el mismo lugar.Verstappen en el P4 a 4.2s de Norris. El actual campeón aún no se ha detenido. Hamilton entretanto a 0.6s de Russell, quien va acercándose a Max.Norris y Lawson en pits. Hamilton pasa a Russell en Copse, luego el británico recupera el P4 en la recta posterior.Antonelli y Bottas son los únicos que aún no se detienen. Esto demuestra lo bien que el Mercedes y Antonelli conservan los neumáticos.Gran duelo entre Russell y Hamilton por el P4. Es un mano a mano muy emotivo para los británicos en casa. George administró mejor la energía y se aleja de Lewis.Hamilton vuelve a la carga y se acerca progresivamente. Su ingeniero le pide paciencia. Russell ahora se acerca a Verstappen por el P3.Lindblad presiona a su compañero Lawson por el P8. Gap de 0.7s. Verstappen bajo presión de Russell. Hamilton espera. Max se cubre ante el ataque de Russell en Stowe.Russell tiene un pinchazo progresivo. Lo espera el equipo para el cambio de neumáticos.Russell en pits. Cae al P6 atrás de Norris. Entretanto Hamilton se acerca a Verstappen por el P3. Gap de 0.3s.Antonelli en pits. Sale P2 a 7.6s del nuevo líder, Leclerc. Ahora Russell pasa a Hadjar y es P6. Está a 7.4s de Norris por el P5.Antonelli va con todo para acercarse a Leclerc. Gap de 6s a 16 vueltas del final. Kimi tiene que realizar vueltas de clasificación para acercarse a Charles y luchar por la victoria.Hamilton con todo sobre Verstappen por el P3. Resiste Max con su limitado Red Bull. Antonelli marca la vuelta rápida y está a 4.8s de Leclerc. En la curva 6, Lewis pasa a Max. Problemas para Hülkenberg, queda su auto detenido. Virtual Safety Car.Verstappen, Norris y Hadjar en pits. Sale Max con medios nuevos. Finaliza el Virtual Safety Car al final de la vuelta.Leclerc a 4.9s de Antonelli. Entretanto Verstappen comienza a apretar fuerte. Está a 10.4s de Hamilton por el P3. Lejos pero aún hay 13 vueltas. Penalización de 5s para Stroll por límites de pista.Leclerc a 5.4s de Antonelli. Va perdiendo ritmo el italiano. Reporta un problema. Va a pits.Antonelli en pits. Cambian el alerón delantero en el auto del líder de campeonato. Cae al P5 el joven italiano a 7.1s de Russell y 0.4s por delante de Norris. El actual campeón lo pasa. Kimi se sale de pista. Tiene problemas en la suspensión. Dice que el auto no está girando.Hadjar pasa a Antonelli y toma el P6. Kimi dice que a alta velocidad el auto no cruza. Al pasar por Copse en el bordillo, fue donde un deflector cambió de posición y lo afectó.Antonelli en pits. Le remueven la pieza. Sale en el P10. Colapinto a 1.1s de Kimi por el último punto.Gasly se acerca a Colapinto. Lo tiene a 2s. Entretanto Franco a 1.5s de Antonelli. Le dicen a Kimi que tenga cuidado con los límites de pista para evitar ser penalizado.Leclerc en el P1 a 20.8s de Hamilton. Entretanto Lewis a salvo en el P2. Verstappen a 6.7s atrás. Penalización de 5s para Antonelli por límites de pista.Retiro para Alex Albon.Salida de pista de Verstappen en Cope. Safety Car. En pits Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto y Bottas. Leclerc pierde toda la ventaja. Atención a este final de carrera..Ahora en pits Leclerc, Hamilton, Piastri, Bearman, Ocon, Alonso y Stroll. Se baja muy enfadado del auto Max Verstappen. Tira el volante y no lo coloca de nuevo. Puede ser penalización.Antonelli en el P9 y Colapinto P10. Siguen las labores de remoción del auto de Verstappen.Dirección de carrera le permite recuperar la vuelta a Piastri, Alonso, Bearman, Ocon, Stroll, Pérez y Bottas.¡Última vuelta en el Circuito de Silverstone! ¿Qué pasó? La indicación era que el período de Safety Car estaba finalizando. Pues no, continuó en pista. La única razón es que siga el riesgo en Stowe, donde se salió Verstappen.La carrera termina con Safety Car. Victoria para Charles Leclerc. El podio lo completan George Russell y Lewis Hamilton. Con las manos vacías se va Kimi Antonelli en el P16.Kimi Antonelli registró la vuelta más rápida con 1:31.777 en el giro 37. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.

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