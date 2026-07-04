Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?

El éxodo de los ultra ricos

¿Por qué Miami?

Un patrón que los pilotos de F1 detectaron primero

Lo que estamos viendo no es una moda, es una migración estructural de capital. Cuando los patrimonios más grandes del mundo eligen Miami como residencia principal, validan lo que nuestros clientes internacionales entendieron hace años: esta ciudad combina una eficiencia fiscal única, seguridad jurídica y un estilo de vida que ninguna otra capital financiera puede ofrecer

La ciudad donde el mundo quiere estar

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