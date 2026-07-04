Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Ken Griffin, Peter Thiel. La lista parece el ranking de Forbes, pero es algo más simple: la lista de quienes han comprado casa -o mudado su empresa- a Miami en los últimos meses. ¿Qué vieron ellos que el resto del mundo apenas empieza a entender?
Hay una pequeña isla artificial en la Bahía de Biscayne, con apenas 41 residencias, gobierno municipal propio y policía privada las 24 horas. Se llama Indian Creek, pero en Miami todos la conocen por otro nombre: el Billionaire Bunker. Y en los últimos dos años se ha convertido en el vecindario más codiciado del planeta.
Ahí compró Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien pagó cerca de 147 millones de dólares por dos mansiones vecinas tras anunciar que dejaba Seattle para regresar a Miami, la ciudad donde cursó la secundaria. A pocas casas de distancia, Mark Zuckerberg y su esposa, la Dra. Priscilla Chan, adquirieron una mansión frente al agua por unos 170 millones de dólares -la compra residencial más cara jamás registrada en el condado de Miami-Dade-.
Y no son casos aislados. Es un patrón.
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El éxodo de los ultra ricos
Ken Griffin, fundador del fondo Citadel, abrió el camino en 2022 cuando anunció el traslado de la sede de una de las gestoras más grandes del mundo desde Chicago hacia Brickell, el distrito financiero de Miami, y protagonizó la primera venta residencial de nueve cifras en la historia del condado. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, mantiene residencia en las Venetian Islands desde 2020 y su firma de inversión acaba de abrir oficinas en Wynwood. Larry Page, cofundador de Google, acumuló en un solo mes cerca de 188 millones de dólares en propiedades en Coconut Grove. Larry Ellison, Howard Schultz, Alex Karp... la lista sigue creciendo.
El fenómeno ya trascendió lo residencial: Palantir, valorada en más de 300.000 millones de dólares, trasladó su sede corporativa al área de Miami este año, convirtiéndose en la empresa pública más grande del sur de la Florida. Los medios estadounidenses ya hablan de Miami como el "Wall Street del Sur
", y New York Magazine la bautizó "Little Manhattan
".
¿Por qué Miami?
La pregunta obligada es qué hace que las personas con más opciones del mundo -que pueden vivir literalmente donde quieran- estén eligiendo el mismo destino. La respuesta combina varios factores que, juntos, no existen en ninguna otra ciudad:
Eficiencia fiscal.
Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta ni sobre las ganancias de capital. Mientras tanto, California impulsa una propuesta de impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio de sus residentes billonarios, y Nueva York evalúa nuevos gravámenes sobre segundas residencias. Para grandes patrimonios, la diferencia se mide en cientos de millones de dólares.
Privacidad y seguridad.
Enclaves como Indian Creek, las Venetian Islands o Gables Estates ofrecen algo que ni Manhattan ni Silicon Valley pueden garantizar: discreción absoluta, acceso controlado y seguridad de nivel institucional, sin renunciar a estar a minutos de una ciudad global.
Estilo de vida
Clima todo el año, una escena gastronómica y cultural en plena explosión -Art Basel, el Gran Premio de Fórmula 1, los mejores restaurantes de nuevos chefs internacionales- y conectividad aérea directa con América, Europa y Medio Oriente.
Puerta de entrada a las Américas.
Miami siempre fue el puente natural entre Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy, además, concentra capital, talento y sedes corporativas: el lugar donde los negocios del hemisferio se encuentran.
El mercado refleja esa confianza. Hace apenas cinco años, ninguna vivienda en Miami se vendía por encima de los 50 millones de dólares; en 2025, ese segmento ultra premium ya representó cerca del 7% de las ventas de lujo, con operaciones récord de 105 y hasta 120 millones de dólares. Cuando el capital de nueve cifras elige una ciudad como residencia principal -no como inversión especulativa-, el mensaje es claro: Miami dejó de ser una tendencia para convertirse en un centro permanente de la riqueza global.
Un patrón que los pilotos de F1 detectaron primero
Curiosamente, antes de que los titulares hablaran de Bezos o Zuckerberg, otro grupo de personalidades globales ya había llegado a la misma conclusión. Charles Leclerc, Sergio "Checo" Pérez y Pierre Gasly -tres pilotos de Fórmula 1 acostumbrados a decidir en milésimas de segundo- invirtieron en el mercado inmobiliario premium de Miami en los últimos años, los tres asesorados por el mismo equipo: Miami Real Investment
.
Esta firma es liderada por Hans Baumgartner y se especializa en asesoría patrimonial a través de bienes raíces de lujo para clientes internacionales de Latinoamérica, Europa y el mundo del deporte. La alianza con P3PP3R Enterteinment fue determinante: su fundador, Tara Ramos, con más de 25 años de trayectoria dentro del paddock de la Fórmula 1, fue pieza clave en las operaciones de los tres pilotos en Miami.
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Los motivos de los pilotos fueron los mismos que hoy citan los billonarios: eficiencia fiscal, calidad de vida, seguridad y una ciudad que se convirtió en punto de encuentro del deporte, el entretenimiento y los negocios globales.
"Lo que estamos viendo no es una moda, es una migración estructural de capital. Cuando los patrimonios más grandes del mundo eligen Miami como residencia principal, validan lo que nuestros clientes internacionales entendieron hace años: esta ciudad combina una eficiencia fiscal única, seguridad jurídica y un estilo de vida que ninguna otra capital financiera puede ofrecer
", explica Hans Baumgartner, fundador de Miami Real Investment.
La ciudad donde el mundo quiere estar
De los pisos de remate de Wall Street a los laboratorios de Silicon Valley, pasando por el paddock de la Fórmula 1, todos los caminos del gran capital parecen conducir hoy al mismo lugar. La pregunta ya no es por qué los billonarios se mudan a Miami. La pregunta, para quienes observan el movimiento del dinero inteligente, es otra: ¿cuánto tiempo más será posible llegar antes que ellos?
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