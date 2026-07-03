 Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña - F1LATAM.COM
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Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña
Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña
   jul 3 /26 17:01 GMT
 Silverstone, Gran Bretaña
 Ferrari S.p.A.

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto británico Lewis Hamilton (Ferrari) se adjudicó la primera posición de partida para la carrera corta mañana sábado, tras clasificación de la Sprint. El piloto británico registró un tiempo de 1:28.376, estableciendo una ventaja mínima pero decisiva sobre su inmediato perseguidor.

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La sesión, dividida en tres segmentos con reglas específicas de compuestos, demostró el rendimiento consolidado de Ferrari. Hamilton no solo lideró la SQ1 (1:29.273) y la SQ2 (1:28.747), sino que también su compañero de equipo, Charles Leclerc, se mantuvo consistentemente entre los primeros cuatro lugares, terminando finalmente en la cuarta posición (1:28.703). Este desempeño subraya la fortaleza actual del auto italiano en condiciones de clasificación.

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien, con un tiempo de 1:28.387, se ubicó a solo 0.011 segundos de Hamilton, amenazando seriamente la pole en sus últimos intentos. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) logró el tercer mejor tiempo (1:28.697), aunque su marca quedó a más de tres décimas del líder, indicando un posible déficit en el ritmo absoluto de su auto para este formato.

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Entre los eliminados en la SQ2, destacan los pilotos de Alpine y Audi, con Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto fuera de la lucha por los primeros lugares. Williams y Haas también mostraron dificultades, con sus pilotos eliminados en SQ1 y SQ2, sugiriendo un trabajo pendiente para mejorar su competitividad en sesiones cortas y decisivas.

Las condiciones ambiente, con una temperatura de asfalto de 40°C y ráfagas de viento, añadieron un elemento de complejidad que los equipos y pilotos debieron manejar con precisión. La estrategia de realizar solo una vuelta rápida en la SQ3, esperando en los garajes hasta el momento óptimo, fue una constante entre los principales contendientes.

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Con este resultado, Hamilton liderará el grupo hacia la Sprint Race de 17 vueltas, con Antonelli y Verstappen como sus rivales inmediatos en la línea de salida.

Mañana a las 12:00 hs de Silverstone se realizará la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM.

Horarios en todos los países.

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Estos fueron los resultados de la sesión:

P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas
1L. HamiltonGBRFerrari1:28.376 - SQ3
2K. AntonelliITAMercedes1:28.387+0.011SQ3
3M. VerstappenNEDRed Bull1:28.697+0.321SQ3
4C. LeclercMONFerrari1:28.703+0.327SQ3
5G. RussellGBRMercedes1:28.733+0.357SQ3
6L. NorrisGBRMcLaren1:28.740+0.364SQ3
7O. PiastriAUSMcLaren1:28.772+0.396SQ3
8I. HadjarFRARed Bull1:28.835+0.459SQ3
9L. LawsonNZLRB1:28.927+0.551SQ3
10A. LindbladGBRRB1:29.367+0.991SQ3
11P. GaslyFRAAlpine1:29.482 - SQ2
12G. BortoletoBRAAudi1:29.679 - SQ2
13N. HülkenbergALEAudi1:29.707 - SQ2
14F. ColapintoARGAlpine1:29.983 - SQ2
15C. SainzESPWilliams1:30.197 - SQ2
16A. AlbonTAIWilliams1:30.650 - SQ2
17O. BearmanGBRHaas1:31.083 - SQ1
18E. OconFRAHaas1:31.714 - SQ1
19S. PérezMEXCadillac1:31.776 - SQ1
20V. BottasFINCadillac1:32.020 - SQ1
21F. AlonsoESPAston Martin1:32.910 - SQ1
22L. StrollCANAston Martin1:32.988 - SQ1

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