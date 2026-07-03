Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña

jul 3 /26 17:01 GMT Silverstone, Gran Bretaña Ferrari S.p.A.



Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





Te podría interesar:

Horarios F1 en todos los países

La sesión, dividida en tres segmentos con reglas específicas de compuestos, demostró el rendimiento consolidado de Ferrari. Hamilton no solo lideró la SQ1 (1:29.273) y la SQ2 (1:28.747), sino que también su compañero de equipo, Charles Leclerc, se mantuvo consistentemente entre los primeros cuatro lugares, terminando finalmente en la cuarta posición (1:28.703). Este desempeño subraya la fortaleza actual del auto italiano en condiciones de clasificación.



El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien, con un tiempo de 1:28.387, se ubicó a solo 0.011 segundos de Hamilton, amenazando seriamente la pole en sus últimos intentos. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) logró el tercer mejor tiempo (1:28.697), aunque su marca quedó a más de tres décimas del líder, indicando un posible déficit en el ritmo absoluto de su auto para este formato.



Te podría interesar:

Calendario Temporada F1 2026

Entre los eliminados en la SQ2, destacan los pilotos de Alpine y Audi, con Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto fuera de la lucha por los primeros lugares. Williams y Haas también mostraron dificultades, con sus pilotos eliminados en SQ1 y SQ2, sugiriendo un trabajo pendiente para mejorar su competitividad en sesiones cortas y decisivas.



Las condiciones ambiente, con una temperatura de asfalto de 40°C y ráfagas de viento, añadieron un elemento de complejidad que los equipos y pilotos debieron manejar con precisión. La estrategia de realizar solo una vuelta rápida en la SQ3, esperando en los garajes hasta el momento óptimo, fue una constante entre los principales contendientes.



Te podría interesar:

Pilotos y Equipos F1 2026

Con este resultado, Hamilton liderará el grupo hacia la Sprint Race de 17 vueltas, con Antonelli y Verstappen como sus rivales inmediatos en la línea de salida.



Mañana a las 12:00 hs de Silverstone se realizará la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación con



Horarios en todos los países.



Te podría interesar:

Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Estos fueron los resultados de la sesión:



P Piloto País Equipo Tiempo Gap Vueltas 1 L. Hamilton GBR Ferrari 1:28.376 - SQ3 2 K. Antonelli ITA Mercedes 1:28.387 +0.011 SQ3 3 M. Verstappen NED Red Bull 1:28.697 +0.321 SQ3 4 C. Leclerc MON Ferrari 1:28.703 +0.327 SQ3 5 G. Russell GBR Mercedes 1:28.733 +0.357 SQ3 6 L. Norris GBR McLaren 1:28.740 +0.364 SQ3 7 O. Piastri AUS McLaren 1:28.772 +0.396 SQ3 8 I. Hadjar FRA Red Bull 1:28.835 +0.459 SQ3 9 L. Lawson NZL RB 1:28.927 +0.551 SQ3 10 A. Lindblad GBR RB 1:29.367 +0.991 SQ3 11 P. Gasly FRA Alpine 1:29.482 - SQ2 12 G. Bortoleto BRA Audi 1:29.679 - SQ2 13 N. Hülkenberg ALE Audi 1:29.707 - SQ2 14 F. Colapinto ARG Alpine 1:29.983 - SQ2 15 C. Sainz ESP Williams 1:30.197 - SQ2 16 A. Albon TAI Williams 1:30.650 - SQ2 17 O. Bearman GBR Haas 1:31.083 - SQ1 18 E. Ocon FRA Haas 1:31.714 - SQ1 19 S. Pérez MEX Cadillac 1:31.776 - SQ1 20 V. Bottas FIN Cadillac 1:32.020 - SQ1 21 F. Alonso ESP Aston Martin 1:32.910 - SQ1 22 L. Stroll CAN Aston Martin 1:32.988 - SQ1 El piloto británico Lewis Hamilton (Ferrari) se adjudicó la primera posición de partida para la carrera corta mañana sábado, tras clasificación de la Sprint. El piloto británico registró un tiempo de 1:28.376, estableciendo una ventaja mínima pero decisiva sobre su inmediato perseguidor.La sesión, dividida en tres segmentos con reglas específicas de compuestos, demostró el rendimiento consolidado de Ferrari. Hamilton no solo lideró la SQ1 (1:29.273) y la SQ2 (1:28.747), sino que también su compañero de equipo, Charles Leclerc, se mantuvo consistentemente entre los primeros cuatro lugares, terminando finalmente en la cuarta posición (1:28.703). Este desempeño subraya la fortaleza actual del auto italiano en condiciones de clasificación.El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien, con un tiempo de 1:28.387, se ubicó a solo 0.011 segundos de Hamilton, amenazando seriamente la pole en sus últimos intentos. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) logró el tercer mejor tiempo (1:28.697), aunque su marca quedó a más de tres décimas del líder, indicando un posible déficit en el ritmo absoluto de su auto para este formato.Entre los eliminados en la SQ2, destacan los pilotos de Alpine y Audi, con Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto fuera de la lucha por los primeros lugares. Williams y Haas también mostraron dificultades, con sus pilotos eliminados en SQ1 y SQ2, sugiriendo un trabajo pendiente para mejorar su competitividad en sesiones cortas y decisivas.Las condiciones ambiente, con una temperatura de asfalto de 40°C y ráfagas de viento, añadieron un elemento de complejidad que los equipos y pilotos debieron manejar con precisión. La estrategia de realizar solo una vuelta rápida en la SQ3, esperando en los garajes hasta el momento óptimo, fue una constante entre los principales contendientes.Con este resultado, Hamilton liderará el grupo hacia la Sprint Race de 17 vueltas, con Antonelli y Verstappen como sus rivales inmediatos en la línea de salida.Mañana a las 12:00 hs de Silverstone se realizará la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y posteriormente a las 16:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión:

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News