Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña

|P
|Piloto
|País
|Equipo
|Tiempo
|Gap
|Vueltas
|1
|L. Hamilton
|GBR
|Ferrari
|1:28.376
|-
|SQ3
|2
|K. Antonelli
|ITA
|Mercedes
|1:28.387
|+0.011
|SQ3
|3
|M. Verstappen
|NED
|Red Bull
|1:28.697
|+0.321
|SQ3
|4
|C. Leclerc
|MON
|Ferrari
|1:28.703
|+0.327
|SQ3
|5
|G. Russell
|GBR
|Mercedes
|1:28.733
|+0.357
|SQ3
|6
|L. Norris
|GBR
|McLaren
|1:28.740
|+0.364
|SQ3
|7
|O. Piastri
|AUS
|McLaren
|1:28.772
|+0.396
|SQ3
|8
|I. Hadjar
|FRA
|Red Bull
|1:28.835
|+0.459
|SQ3
|9
|L. Lawson
|NZL
|RB
|1:28.927
|+0.551
|SQ3
|10
|A. Lindblad
|GBR
|RB
|1:29.367
|+0.991
|SQ3
|11
|P. Gasly
|FRA
|Alpine
|1:29.482
|-
|SQ2
|12
|G. Bortoleto
|BRA
|Audi
|1:29.679
|-
|SQ2
|13
|N. Hülkenberg
|ALE
|Audi
|1:29.707
|-
|SQ2
|14
|F. Colapinto
|ARG
|Alpine
|1:29.983
|-
|SQ2
|15
|C. Sainz
|ESP
|Williams
|1:30.197
|-
|SQ2
|16
|A. Albon
|TAI
|Williams
|1:30.650
|-
|SQ2
|17
|O. Bearman
|GBR
|Haas
|1:31.083
|-
|SQ1
|18
|E. Ocon
|FRA
|Haas
|1:31.714
|-
|SQ1
|19
|S. Pérez
|MEX
|Cadillac
|1:31.776
|-
|SQ1
|20
|V. Bottas
|FIN
|Cadillac
|1:32.020
|-
|SQ1
|21
|F. Alonso
|ESP
|Aston Martin
|1:32.910
|-
|SQ1
|22
|L. Stroll
|CAN
|Aston Martin
|1:32.988
|-
|SQ1
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