MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1

mar 12 /2026 20:09 GMT Madrid, España MADRING



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@HenryBonillaF1 Por: Henry BonillaDirector F1LATAM.COM





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Por primera vez, cinco renders permiten visualizar el aspecto y la personalidad de los puntos más emblemáticos de un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas, diseñado para ofrecer velocidad, adelantamientos y una experiencia única para el espectador.





Con motivo de este lanzamiento, y con más del 70% del aforo total ya vendido, el Gran Premio ha habilitado una disponibilidad adicional limitada de entradas, permitiendo a los aficionados asegurarse un lugar en algunas de estas zonas icónicas, tanto en grada como en hospitality.



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A continuación, recorremos las cinco secciones más espectaculares de MADRING:



Recta Principal: Salida y primera frenada

El corazón del circuito estará en su recta principal, de 589 metros. Los monoplazas superarán los 320 km/h antes de afrontar una frenada crucial. La distancia entre la línea de salida y la primera curva es de poco más de 200 metros, lo que promete ser uno de los puntos clave de la carrera.





Zona Alta Velocidad de Hortaleza

Tras un primer giro más lento, los pilotos afrontarán la curva 3, bautizada como "Hortaleza" en honor al barrio madrileño que se divisa al fondo. Este rápido giro a la derecha da paso al único sector urbano del circuito, ubicado en la calle Ribera del Sena. Allí encontrarán la recta más larga del trazado, de 839 metros, donde los autos volverán a superar los 320 km/h. Desde las gradas de esta zona, los espectadores tendrán además vistas directas al pit lane.





La Monumental: Un desafío único en el calendario

Sin duda, el punto más icónico de MADRING será la curva 12, "La Monumental". Su nombre evoca su forma semicircular y su espectacularidad técnica: se trata de una curva de 550 metros de longitud con un peralte del 24%. Los pilotos permanecerán aproximadamente seis segundos girando a gran velocidad en esta sección. Con una capacidad para unos 45.000 espectadores entre gradas y hospitality, este punto aspira a convertirse en uno de los grandes atractivos de todo el campeonato.





Las Enlazadas de Valdebebas

Este sector definirá el carácter más técnico y rápido del circuito. Comienza con una fuerte frenada en la curva 13, donde los monoplazas pasarán de más de 300 km/h a unos 140 km/h. A continuación, llegarán las curvas 14, 15 y 16, una secuencia rapidísima que se tomará prácticamente a fondo. El flujo culmina en la frenada de la curva 17, otro claro punto de adelantamiento donde la velocidad caerá de 280 a 100 km/h.





Pelouse: La experiencia del aficionado

Entre las curvas 14 y 15 se ubicará la zona de pelouse, un espacio pensado para el gran público. Este sector dará acceso a "Distrito", la fan zone más grande de MADRING, con un aforo de más de 50.000 personas. Durante todo el fin de semana, este espacio concentrará actividades, entretenimiento y experiencias para los asistentes.





Las entradas al GP de España en el Circuito de MADRING ya sea para grada u hospitalise pueden comprarse en su



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