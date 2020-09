Hamilton gana cómodamente en el Circuit de Barcelona-Catalunya - Reporte Carrera - GP de España

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:31.45.279 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +24.177 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 44.752 15 1 16 4. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 12 - 12 5. Sergio Pérez * Racing Point + 1 vuelta 10 - 10 6. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 8 - 8 7. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 6 - 6 8. Alexander Albon Red Bull + 1 vuelta 4 - 4 9. Pierre Gasly AlphaTauri + 1 vuelta 2 - 2 10. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 12. Daniil Kvyat * AlphaTauri + 1 vuelta 13. Esteban Ocon Renault + 1 vuelta 14. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 17. George Russell Williams + 1 vuelta 18. Nicholas Latifi Williams + 2 vueltas 19. Romain Grosjean Haas + 2 vueltas No terminó: 20. Charles Leclerc Ferrari -

Esta tarde en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el piloto británico Lewis Hamilton ha conseguido su victoria número 88 en la Fórmula 1. Fue un triunfo sin ningún sobresalto, superando al holandés Max Verstappen y al finlandés Valtteri Bottas.Al realizarse la carrera en este trazado durante una fecha poco habitual como esta, la temperatura ambiente y de la pista fue bastante alta, así que esta situación junto a la presentada en el Gran Premio de Gran Bretaña, hizo que los pilotos fueron bastante cautos con los neumáticos.Acorde a esto, durante la primera parte de la carrera no se vieron mayores situaciones de disputa por posición. En la partida, Lewis Hamilton mantuvo el primer lugar, mientras que su compañero de equipo Valtteri Bottas, iniciando desde el segundo puesto, cayó al quinto por una mala largada. Quien sí tuvo una muy positiva fue Lance Stroll pasando del quinto al tercer lugar.Desde allí Hamilton fue llevando el ritmo de la carrera, seguido por Max Verstappen y Valtteri Bottas. Los tres se fueron alejando progresivamente del resto del grupo, pero sin marcar un fuerte ritmo en sus neumáticos. El primer en detenerse fue el holandés de Red Bull en la vuelta 22, y dos giros más adelante lo hicieron los pilotos de Mercedes. Los tres cambiaron el compuesto blando por el medio.La situación de carrera no cambió y posteriormente en la vuelta 42, Max Verstappen realizó su segunda detención, colocando nuevamente el compuesto medio. En la vuelta 49 lo hizo Bottas pero con el compuesto blando, mientras que Hamilton en la 51 cambió a medios.De esta forma la carrera no tuvo ningún cambio hasta el final y Lewis Hamilton se llevó su cuarta victoria de la temporada y de paso ratificando su liderato en el campeonato. Entretanto Max Verstappen pudo sumar un resultado importante para sus intereses y los del equipo. En cuanto Valtteri Bottas, su nivel sigue en descenso y de momento está condenado a ser el tercer piloto de este campeonato.Muy buena presentación de los pilotos de la escudería Racing Point, Sergio Pérez y Lance Stroll. Sacando el máximo provecho del RP20, finalizaron la carrera en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Sin embargo tuvieron que intercambiar lugares, debido a que al piloto mexicano se le impuso una penalización de cinco segundos por ignorar banderas azules. De nuevo el equipo recibió reprimenda por los ductos de frenos traseros.El piloto español Carlos Sainz finalizó en el sexto lugar su Gran Premio en casa. Tuvo varios duelos interesantes y al final se llevó ocho importantes puntos para McLaren. En cuanto su compañero de equipo Lando Norris, tuvo una carrera bastante complicada y al final rescató el último punto disponible.Sebastian Vettel pudo sacudirse de una mala racha de resultados al conquistar el séptimo lugar en el Gran Premio de España. Se la jugó por la estrategia a una sola detención y al final con un compuesto blando bastante usado logró seis valiosos puntos para Ferrari. No es lo ideal para un equipo de tanta trayectoria como lo es el de Maranello, pero no les queda otra opción. Entretanto Charles Leclerc tuvo que abandonar la carrera por un problema en el SF1000. De hecho fue el único retiro de la competencia.Alexander Albon de Red Bull siguió batallando para encontrar un mejor ritmo. Es claro que el RB16 es un auto veloz, tal como lo ha demostrado Max Verstappen, sin embargo le ha costado mucho al tailandés. El equipo se la jugó con estrategia diferente al ser el primero en ingresar a pits con el compuesto duro, pero no funcionó. Finalmente terminó la carrera en el octavo lugar.Sumando de a poco, pero haciéndolo de forma constante, AlphaTauri se lleva dos puntos con Pierre Gasly. Una sanción de cinco segundos por ignorar banderas azules le hizo perder el octavo lugar al ruso Daniel Kvyat, quien finalmente terminó la carrera en el decimosegundo puesto.Con las manos vacías se fue la escudería Renault de Barcelona, luego que el australiano Daniel Ricciardo y el francés Esteban Ocon terminaran en la undécima y decimotercera posición respectivamente.Aunque no fue la resultado ideal, Kimi Räikkönen de Alfa Romeo fue el mejor del grupo de los tres últimos equipos de la parrilla. El campeón del mundo de 2007 finalizó decimotercero, seguido por Kevin Magnussen de Haas, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, George Rosell y Nicholas Latifi de Williams, y finalmente Romain Grosjean de Haas. Este último piloto tuvo una competencia lejos de ser ideal y tuvo un trompo al igual que otras situaciones molestas en pista.Con los resultados finales de este GP de España, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 132 puntos, segundo Max Verstappen (95), tercero Valtteri Bottas (89), cuarto Charles Leclerc (45), quinto Lance Stroll (40), sexto Alexander Albon (40), séptimo Lando Norris (39), octavo Sergio Pérez (32), noveno Carlos Sainz (23) y décimo Daniel Ricciardo (20).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 221 puntos, segundo Red Bull (135), tercero Racing Point (63), cuarto McLaren (62), quinto Ferrari (61), sexto Renault (36), séptimo AlphaTauri (16), octavo Alfa Romeo (2), noveno Haas (1) y último Williams (0).La séptima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 28 al 30 de agosto en el Circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de España.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera a 66 vueltas! Hamilton parte bien. Mantiene el P1. Gran partida de Stroll. Es P3. Bottas cae a P4. Pérez P5. Partida limpia. Verstappen en P2.Hamilton a 1.5s de Verstappen. Hace todo para alejarse el británico de Mercedes. Bottas presiona a Stroll por el P3.Pérez hace todo lo posible para estar cerca de Bottas. Gap de 1.1s.Stroll se le vuelve un dolor de cabeza a Bottas. Entretanto Verstappen marca la vuelta más rápida y se acerca a Hamilton a 1.2s.Vettel pasa a Kvyat por el P12. Dos viejos 'amigos'. Sebastian se deshace del 'torpedo'.Bottas presiona para acercarse a Verstappen. Gap de 2.2s con Max. Entretanto el piloto de Red Bull, ganador del pasado GP está a 1.6s de Hamilton.Verstappen a 1.5s de Hamilton. Bottas a 2s de Max. El de Red Bull en una situación complicada porque Lewis lleva el ritmo pero atrás tiene la presión de Valtteri.Albon se acerca a Pérez por el P5.Los pilotos están cuidando los neumáticos intentando alargar este stint lo más posible.Hamilton marca la vuelta más rápida y se aleja a 1.7s de Verstappen. Está manejando el ritmo de la carrera.De nuevo Lewis Hamilton con el giro más rápido. Ahora a 2.3s de Verstappen. Entretanto Bottas a 1.9s de Max.Hamilton aprieta. Es más rápido que Verstappen en S1 y S2. En el S3, el más importante y técnico del circuito, marcan el mismo tiempo.Los Ferrari de Leclerc y Vettel en P9 y P11. Blando para Charles y medio para Sebastian. Gap de 5s entre ellos.Albon cede un poco en la presión a Pérez. Gap de 2.6s por el P5. Ahora todos piensan en los neumáticos y la estrategia.Hamilton tranquilo adelante, controla la carrera y sigue alejándose de Verstappen. Gap de 4.3s. Entretanto Max a 2.2s de Bottas. Stroll en P4 a 13s del finlandés.No hay ningún duelo en pista. Cuidar los neumáticos es la prioridad de los pilotos.Pérez a 2s de Stroll quien marcha en P4. Verstappen luchando con los neumáticos traseros.Albon en pits. Cambia blandos por duros. Según Pirelli, este compuesto es 1.7s más lento por vuelta que el blando.Duelo Ocon-Räikkönen por el P14.Ocon y Albon pasan a Räikkönen. El campeón de 2007 cae al P16.Verstappen sufriendo con sus neumáticos. Hamilton se aleja a 8s y Bottas se acerca a 1.6s.Verstappen en pits. Cambio de blandos por medios. Su pit fue de 21.5s. Sale por delante de los Racing Point de Stroll y Pérez. También paran Gasly, Norris, Kvyat y Giovinazzi.Sainz en boxes. Por fin una detención limpia para Carlos. Sale con blandos el piloto español. Una estrategia diferente. Tendrá otra detención el de McLaren.Hamilton y Bottas en boxes. Lenta detención para Lewis, fue de 4.3s. La de Valtteri 3.1s.Verstappen le recorta la mitad de la diferencia a Hamilton. Gap de 4s. Bottas a 3.4s de Max. Valtteri viene con todo. El holandés bastante molesto por radio con el equipo.Bottas viene con todo sobre Verstappen. Le cayó muy bien este set de medios a Valtteri. Gap de 1.8s y cayendo.Verstappen a 3.5s de Hamilton. Lewis puede estar controlando este set para posiblemente ir hasta el final de la carrera. Veremos.Stroll en pits. Albon lleva un ritmo aceptable con duros. Está P10 y pasa a Magnussen. Ocon hace lo propio con el danés.Pérez y Leclerc en P5 y P6 aún no se detienen. Van con blandos e intentan alargar este stint.Pérez, Leclerc y Vettel en pits. Sainz sale por delante del mexicano en P6. El español hizo un 2x1 ya que también pasó a Ocon. Buena movida del español de McLaren.Pérez toma el P6 de Sainz. Ahora Checo tiene a 0.6s a Stroll. Leclerc presiona a Norris por el P11. Pérez con su mejor vuelta de carrera.Pérez presionó a Stroll en la curva 1, pero el equipo le indica que cuide los neumáticos.Mitad de carrera. Gran adelantamiento de Albon a Ocon al final de la recta principal. Sube el tailandés al P8.duelo entre Leclerc y Norris. Fuerte presión del piloto de Ferrari al de McLaren. Kvyat cerca de Charles en el P12. Vettel en P13, lejos de esta lucha.Stroll pasa a Ricciardo. El australiano aún con el set de blandos con el que inició la carrera. Pierde el P4.Ricciardo en pits. Cae al P12.Problemas para Leclerc. Trompo. Reporta problema en el auto. Banderas amarillas. Logra iniciarlo. Cae al P20.Nubes sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ferrari dice que puede llover sobre la vuelta 50.Hamilton a 9.3s de Verstappen. Entretanto Max a 1.8s de Bottas. Cada vez las nubes más negras.Albon y Leclerc en pits. Larga detención de Charles. Alex sale con medios, cambiando los duros.Retiro para Charles Leclerc. El primero de carrera. Siguen mal las cosas en Ferrari.Verstappen en pits. Detención de 2s y en el pitlane de 21.6s. Muy rápido. También entra Sainz.Bottas aprieta y marca la vuelta más rápida. Busca superar a Max y tomar su P2.Stroll y Gasly en pits. Hamilton a 12.7s de Bottas. Max en P3 a 31.4s de Lewis. Albon lucha con Sainz por el P10.Verstappen vuelta a vuelta marcando sus mejores tiempos. Está a 17.9s de Bottas. Saldría por delante de Valtteri.Norris y Räikkönen en pits. Hamilton con la vuelta más rápida. Está a 15s de Bottas.Norris presiona a Gasly por el P9. Verstappen sigue bajando el gap con Bottas. Llega a 16.9s. Está cubierto Max en caso que Bottas entre de nuevo a pits.Vettel en el P5 y con su mejor vuelta. Gira con blandos.Bottas en pits. Sale con blandos usados. Verstappen en P2 a 7.3s por delante de Valtteri.Hamilton lidera a 31.8s de Verstappen.Hamilton en pits. Sale con medios. Albon queda por delante de Lewis. Veremos si puede complicar en algo al piloto de Mercedes para que Verstappen se pueda acercar.Hamilton marca la vuelta más rápida. Está a 11.8s de Verstappen. Pérez bajo investigación por ignorar banderas azules.Hamilton de nuevo con la vuelta más rápida. Vettel intenta con el compuesto blando ir hasta el final de la carrera. Gira en el P5.Verstappen marca su mejor vuelta personal. Gap de 13.1s respecto a Hamilton y 7.2s con Bottas. Está tranquilo en el P2.Penalización de 5s para Pérez por ignorar banderas azules. Checo está en P4 a 7.4s de Vettel. Conserva de momento su lugar el mexicano.Stroll pasa a Vettel por el P5.Stroll presiona a Pérez. Lo tiene a 5.3s. Recordemos que Checo tiene 5s de penalización. Marcha P4 el mexicano.Kvyat con 5s de penalización, también por ignorar banderas azules.El duelo es entre Pérez y Stroll a la distancia. Checo busca mantener un gap superior a 5s por la penalización que tiene.Sainz pasa a Vettel y sube al P6 el piloto español. Ahora en la mira del alemán está Albon a 1.9s.Hamilton a 16.8s de Verstappen.Gasly se acerca a Albon por el P8. Stroll hace lo propio con Pérez. Gap de 2.8s. Ahora el mexicano podría caer al P6 si Sainz sigue apretando.Bottas marca la vuelta más rápida. Quiere llevarse el punto adicional.Hamilton a 23s de Verstappen.Bottas en pits. Busca la vuelta más rápida.Hamilton tranquilo en el primer lugar a más de 20s de Verstappen. Bottas récord en los tres sectores. Sainz acelera para intentar quitarle la quinta posición a Pérez, quien tiene una penalización de 5 segundos.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de España. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Lance Stroll (Racing Point), 5º Sergio Pérez (Racing Point), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Sebastian Vettel (Ferrari), 8º Alexander Albon (Red Bull), 9º Pierre Gasly (AlphaTauri), 10º Lando Norris (McLaren).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:18:183 en el giro 66 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.