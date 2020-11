Hamilton gana y Mercedes logra su séptimo título de constructores - Reporte Carrera - GP de Emilia Romaña

Posiciones Finales del Gran Premio de Emilia Romaña 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:29:56.828 25 1 26 2. Valtteri Bottas Mercedes +25.592 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull +34.508 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +65.312 12 - 12 5. Pierre Gasly AlphaTauri + 1 vuelta 10 - 10 6. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 1 vuelta 6 - 6 8. Esteban Ocon Renault + 1 vuelta 4 - 4 9. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 2 - 2 10. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 12. Alexander Albon Red Bull + 1 vuelta 13. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 14. George Russell Williams + 1 vuelta 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 17. Romain Grosjean * Haas + 1 vuelta 18. Nicholas Latifi Williams + 2 vueltas 19. Daniil Kvyat AlphaTauri + 2 vueltas No terminaron: - Lance Stroll Racing Point -

Día redondo para la escudería Mercedes AMG en el GP de Emilia. Con la victoria de Lewis Hamilton y el segundo lugar de Valtteri Bottas, lograron el séptimo Campeonato de Constructores consecutivo, todo un récord para la máxima categoría del automovilismo. El podio en Imola lo completó esta tarde el australiano Daniel Ricciardo de Renault.Desde la pole position inició Valtteri Bottas y defendió de forma cabal su lugar en la largada. Sin embargo el que sufrió fue su compañero Lewis Hamilton, quien fue sobrepasado por Max Verstappen y tuvo la presión de Pierre Gasly al llegar a la curva 1.Posteriormente en la vuelta 2, Bottas pasa sobre un elemento que había quedado del auto de Sebastian Vettel en la curva Tosa y allí su auto comenzó a perder rendimiento tras daños en el piso del mismo.Luego en la vuelta 19, Verstappen realiza la detención en pits y sale con el compuesto duro. Un giro más tarde lo hace Bottas. Al ver esta situación, Hamilton le pide a Mercedes que lo deje en pista y de inmediato el británico comienza a marcar vueltas rápidas, las cuales le permiten sacar distancia sobre sus rivales directos.En la vuelta 31 se genera un Virtual Safety Car como consecuencia del retiro de Esteban Ocon y allí Hamilton aprovecha para realizar el cambio de medios por duros, sin perder el liderato.Entretanto Bottas en la vuelta 42 comete un error y sale largo en la curva 14 y luego en la vuelta 43 tras la recta principal al llegar a Tamburello, Verstappen pasa al finlandés y toma el segundo lugar.Sin embargo el holandés Red Bull la suerte tendría un cambio radical luego de tener un problema con el neumático trasero derecho, generándole un trompo y el final de la carrera. Esto se produjo en la vuelta 51.Con el Safety Car en pista, casi todos los pilotos aprovecharon para realizar cambio de neumáticos menos Ricciardo, Leclerc, Räikkönen, Giovinazzi y Latifi.Una vez reiniciada la carrera, Lewis Hamilton tuvo un ritmo incontrolable y tras 63 vueltas obtuvo la victoria, su número 93 en la máxima categoría. Con este resultado y el segundo lugar de Valtteri Bottas, Mercedes AMG se consagró por séptima ocasión Campeón de Constructores de forma consecutiva. Este es un nuevo registro para la máxima categoría, superando su propio récord y el de Ferrari.El australiano Daniel Ricciardo obtuvo su segundo podio, gracias a una estrategia arriesgada al no cambiar de neumáticos en el período del Safety Car. Logró resistir el ataque de Daniil Kvyat, quien sí los cambió y tuvo una relargada impresionante tras superar a Sergio Pérez y Alex Albon en la recta principal y posteriormente a Charles Leclerc en Tosa. El ruso se llevó un merecido cuarto puesto.El quinto lugar quedó en manos de Charles Leclerc, seguido por Sergio Pérez. El mexicano realizó una extraordinaria carrera desde del undécimo lugar y tenía asegurado en buena medida el cuarto puesto, pero la estrategia al final del del equipo al cambiar el compuesto duro al blando, no dio resultado. Checo tuvo una maniobra de adelantamiento espectacular sobre Albon en la vuelta 58, justo sobre el piloto que aspira reemplazar en Red Bull el próximo año.Los pilotos de McLaren, Carlos Sainz y Lando Norris, lograron el séptimo y octavo lugar en una carrera un poco complicada para ellos teniendo en cuenta los resultados de carreras anteriores. Gran pericia tuvo el piloto español para evitar una colisión con Albon, justo en el momento en el que el tailandés tuvo un trompo luego de ser adelantado por Sergio Pérez.El top 10 fue cerrado por Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi. Es la primera ocasión en la temporada que los dos pilotos de Alfa Romeo logran sumar puntos. Una buena recompensa por el gran esfuerzo realizado.Al filo del top 10 quedó Nicholas Latifi de Williams, siendo este el único equipo que no ha sumado puntos en 2020. Su compañero de equipo, George Russell, cometió un error cuando la carrera esta neutralizada tras el Safety Car, perdiendo el control del auto y terminó impactando la barrera de protección. Los primeros puntos estaban hoy al alcance de los de Grove.Sin recompensa se quedó Sebastian Vettel tras el esfuerzo realizado en la primera parte de la carrera al tener un stint de 39 vueltas con el compuesto medio, que lo ubicaron en el quinto lugar y que a la postre lo dejaría en el top 10. Sin embargo una terrible detención en pits de más de 13 segundo lo dejó sin opción.El canadiense Lance Stroll sigue de mal en peor. Tuvo una colisión en la primera vuelta con Esteban Ocon y dañó su alerón delantero. Tuvo que ir a boxes para reemplazarlo. Luego en la vuelta 54 tuvo un error en el pit y se llevó por delante a uno de los mecánicos. Al final terminó decimotercero.En las dos últimas posiciones de la carrera terminaron el francés Romain Grosjean de Haas y el tailandés Alex Albon de Red Bull.Kevin Magnussen de Haas no terminó debido a un problema en la caja de velocidades. Durante la carrera se quejó por un dolor de cabeza.Finalmente Esteban Ocon quedó fuera también por un inconveniente en la caja de velocidades, mientras que Pierre Gasly quien había iniciado la competencia en el cuarto puesto, tuvo que retirarse muy temprano, en la vuelta 9, por pérdida de presión de agua en el radiador del AT01.Con los resultados finales de este GP de Emilia Romaña, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 282 puntos, segundo Valtteri Bottas (197), tercero Max Verstappen (162), cuarto Daniel Ricciardo (95), quinto Charles Leclerc (85), sexto Sergio Pérez (82), séptimo Lando Norris (69), octavo Carlos Sainz (65), noveno Alexander Albon (64) y décimo Pierre Gasly (63).En el campeonato de constructores, Mercedes logra su séptimo título y alcanza 479 puntos, segundo Red Bull (226), tercero Renault (135), cuarto McLaren (134), quinto Racing Point (134), sexto Ferrari (103), séptimo AlphaTauri (89), octavo Alfa Romeo (8), noveno Haas (3) y último Williams (0).La decimocuarta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 13 al 15 de noviembre en el Istanbul Park, sede del Gran Premio de Turquía.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Emilia Romaña:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Bottas mantiene el P1. Hamilton en aprietos cae al P3. Trompo de Magnussen. Gasly cae a P5. Ricciardo sube a P4.Bottas abre diferencia con Verstappen. Hamilton presiona a Max. Stroll en pista. En la vuelta anterior dañó su alerón tras tocar el neumático trasero derecho de Ocon.Leclerc en P6 es presionado por Albon y Kvyat. Verstappen se acerca a Bottas pero Hamilton está presionando con todo a Max. Es la lucha por el liderato.Ricciardo en el P4 se aleja de Hamilton. Gap de 4.5s. Pérez en el P11 a 0.8 de Sainz. Está en juego el P3 del Campeonato de Constructores. Ricciardo adelante en P4. Renault tiene la ventaja sobre McLaren y Racing Point.Bottas se aleja a 1.4s de Verstappen. Entretanto Hamilton a 1.2s de Max. Fuerte ritmo de los 3.Sainz pasa a Norris por el P9. Duelo entre los McLaren. Bajo investigación Vettel y Magnussen por incidente en la vuelta 1.Bottas a 1.6s de Verstappen y Hamilton a 1.4s de Max. Nada fácil los adelantamientos en Imola a pesar del DRS. Gasly se acerca a Ricciardo por el P4. Gap de 0.9s.Kvyat presiona a Albon por el P6.Problemas en el auto de Pierre Gasly. Rodaba en el P5. El equipo le indica que hay que retirar su AlphaTauri de la pista. Una pena.Bottas aprieta el ritmo y se aleja de Verstappen a 1.7s. Hamilton a 1.3s de Max.Pérez conectado a Norris. Es la lucha por el P9. Giovinazzi en pits. Recordemos que el italiano fue ratificado con Räikkönen para el próximo año en Alfa Romeo.Bottas a 2s de Verstappen. Max hace todo lo posible para que esta diferencia no se amplíe, aunque una buena detención en pits podría hacer la diferencia.Vettel en P12 en una isla: a 3.5s de Ocon por el P11 y a 1.7s de Räikkönen en el P13.Leclerc, Norris y Ocon en pits. Salen con duros, medios y duros respectivamente.Ricciardo, Albon y Kvyat en boxes. Los tres salen con duros.Leclerc casi impacta a Ocon. Bloquea fuerte buscando una maniobra algo suicida en Tosa.Bottas sigue marcando vueltas rápidas y alejándose de Verstappen. Ahora a 2.5s.Leve toque entre Albon y Kvyat en Tamburello. Lucha por el P11.Verstappen en pits. Sale con duros.Bottas en pits. También sale con duros. El finlandés sale por delante de Verstappen nuevamente pero pierde una diferencia de 1.1s. Hamilton líder.Verstappen presionando a Bottas. Gap de 0.9s. Entra en DRS.Hamilton sacando todo del W11 para sacar ventaja y mantener el P1 tras la detención en pits. Está en vueltas de clasificación.Hamilton a fondo, con todo. Literalmente una vuelta de clasificación. Gap de 26.2s sobre Bottas.Pérez en el P4 marcando su mejor vuelta en cada giro. Gran trabajo del mexicano.Bottas mejora el ritmo y se aleja a 1.6s de Verstappen.Hamilton comienza a tener tráfico. Gap de 26.4s sobre Bottas.Ricciardo pasa a Magnussen. El danés bajo presión. Lo adelanta también Leclerc.Pérez en pits. Sale con duros. El mexicano en P7 por delante de Ricciardo. Gran trabajo de Checo quien está manteniendo el P3 de Racing Point, él solo.Problemas para Esteban Ocon. Bandera amarilla.Bottas a 3.8s de Verstappen.Virtual Safety Car. Hamilton entra a pits. Sigue adelante el británico. Otro golpe para Bottas. Gap de 3.6s.Verstappen se queja por la carga de la batería. Dice que es lenta. Está a 1.5s de Bottas. Vettel, Räikkönen y Latifi en P4, P5 y P6. Aún no se detienen.Hamilton se va. Ya son 4.7s sobre Bottas. Verstappen se acerca a 1.1s de Valtteri.Leve despiste de Verstappen en Acque Minerali, pero sigue en pista sin problema. Gap de 1s con Bottas.Latifi en pits. Sale en P15. Sigue la presión de Verstappen a Bottas. Entretanto Albon en P9 en medio de Leclerc y Kvyat.Hamilton a 8.2s de Bottas.Verstappen con todo sobre Bottas. Presión absoluta. Gap de 0.5s.Pérez marcando sus mejores vueltas personales para consolidar el P4. En esa posición está Vettel pero aún no se ha detenido.Bottas sigue siendo presionado por Verstappen. El finlandés bloqueando. Gap de 0.8s.Vettel en pits. Un horror Ferrari atendiendo a su 'segundo piloto'. Detención de 13s. Perdió todo el esfuerzo. Qué desastre.Bottas sigue sufriendo con Verstappen.Bottas erra y se sale de la pista. Verstappen se acerca.Verstappen presiona a Bottas y lo pasa con el DRS. Max sube al P2.Hamilton a 13.1 de Verstappen. Max comienza a mejorar sus tiempos.Pérez a 1s de Räikkönen P4 quien aún no se ha detenido.Hamilton a 13s de Verstappen.Pérez conectado a Räikkönen por el P4. Kimi tiene pendiente la detención.Hamilton marca la vuelta más rápida.Räikkönen en pits. Su stint con los medios larguísimo. Ahora sale con blandos.Pérez en el P4 sigue con su trabajo para consolidar su posición.Colisión de Max Verstappen. Safety Car.Bottas en pits. Sale con blandos. Renace la esperanza para Valtteri. También se detienen Pérez, Kvyat, Sainz y Vettel.Hamilton en pits. En el incidente de Verstappen, el neumático trasero derecho falla y le causa un trompo. No tuvo colisiónRussell pierde el control del auto tras el Safety Car e impacta el muro. Similar a lo de Grosjean en Azerbaiyán. Stroll se pasa en la frenada en el pit y se lleva por delante a un mecánico. Absurdo.Posiciones de carrera: 1 Hamilton, 2 Bottas, 3 Ricciardo, 4 Leclerc, 5 Albon, 6 Pérez, 7 Kvyat, 8 Sainz, 9 Norris, 10 Räikkönen.¡Qué momento de la carrera! Pérez tiene compuesto blando nuevo en el P6 y en frente está Albon a quien espera relevar en Red Bull el próximo año. El tailandés con duros de 42 vueltas.El Safety Car se alista para dejar la pista.Se reanuda la carrera. Kvyat pasa del P8 al P5. Magistral adelantamiento de Pérez a Albon por el P6. Luego Alex se trompea solo. Kvyat pasa a Leclerc y es P4.Pérez presiona a Leclerc por el P5. Kvyat hace lo propio con Ricciardo por el podio.Pérez con todo sobre Leclerc. Los McLaren de Sainz y Norris tras Checo. Muy buena carrera. Hamilton a 2.5s de Bottas.Hamilton con la vuelta más rápida. Leclerc sigue aguantando la presión de Pérez. Ricciardo sufre con Kvyat. El ruso quiere el podio para AlphaTauri en casa.Hamilton le saca 3s a Bottas en una sola vuelta. Impresionante.¡Última vuelta! Victoria de Lewis Hamilton en Imola y con récord de vuelta. Mercedes logra su séptimo campeonato de constructoresLewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Emilia Romaña . 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Daniel Ricciardo (Renault), 4º Daniil Kvyat (AlphaTauri), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Carlos Sainz (McLaren), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:15:484 en el giro 63 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. 5 sgs de penalización por exceder los límites de la pista