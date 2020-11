Hamilton gana a lo grande y logra su séptimo campeonato del mundo - Reporte Carrera - GP de Turquía

Posiciones Finales del Gran Premio de Turquía 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:42:19.313 25 - 25 2. Sergio Pérez Racing Point +31.633 18 - 18 3. Sebastian Vettel Ferrari +31.960 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari +33.858 12 - 12 5. Carlos Sainz McLaren +34.363 10 - 10 6. Max Verstappen Red Bull +44.873 8 - 8 7. Alexander Albon Red Bull +46.484 6 - 6 8. Lando Norris McLaren +61.259 4 1 5 9. Lance Stroll Racing Point +72.353 2 - 2 10. Daniel Ricciardo Renault +95.460 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Esteban Ocon Renault +1 vuelta 12. Daniil Kvyat AlphaTauri +1 vuelta 13. Pierre Gasly AlphaTauri +1 vuelta 14. Valtteri Bottas Mercedes +1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 16. George Russell Williams +1 vuelta 17. Kevin Magnussen Haas - No terminaron: - Romain Grosjean Haas - - Nicholas Latifi Williams - - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -

Carrera histórica y épica la de esta tarde en el Istanbul Park. La combinación de pista húmeda y talento al volante han sido los ingredientes perfectos para que esta competencia de hoy sea inolvidable. Tras 58 vueltas, Lewis Hamilton ganó el GP de Turquía y conquistó su séptimo título mundial, igualando el récord de Michael Schumacher. El podio lo completaron Sergio Pérez y Sebastian Vettel.Antes de iniciar, la carrera ya tenía un tinte diferente no solo por la exigente condición de la pista, sino por la pole position obtenida ayer por el canadiense Lance Stroll. De hecho estaba tan complicado el asfalto, que Antonio Giovinazzi tuvo una salida de pista y leve colisión tras dejar el garaje para ir rumbo a la parrilla de salida. Tuvo que ser removido con grúa y afortunadamente pudo retornar a la pista.En la partida, Lance Stroll aprovechó su posición y tomó el liderato de la carrera. Su ritmo fue sólido y constante. Entretanto Max Verstappen quien inició desde el segundo lugar, tuvo una pésima largada y cayó varios lugares. Como la pista se estaba secando, todos los pilotos entraron a pits entre las vueltas 6 a 10, para cambiar los neumáticos de lluvia extrema por los intermedios.Tras esta detención, Stroll se mantuvo en el primer lugar y Sergio Pérez en el segundo, siendo este un sueño para la escudería Racing Point. Sin embargo Lance comenzó a tener graining con el compuesto intermedio y tuvo que entrar por un segundo juego. En teoría este compuesto lo ayudaría a ubicarse nuevamente adelante, pero volvió a tener el mismo efecto en el neumático. Este problema se acrecentó debido a que la pista seguía secándose. Al final terminó noveno.Efecto contrario tuvo en el auto de Lewis Hamilton, ya que con un compuesto usado el británico fue escalando posiciones. Inició sexto y tuvo un par de salidas de pista, pero luego comenzó a sacar todo su repertorio e inició una serie de adelantamientos claves, en especial el que le realizó a Sergio Pérez para tomar el primer puesto. Esto ocurrió en la vuelta 37 y desde allí fue una aplanadora. Vuelta a vuelta demolió a sus rivales hasta tener una diferencia de 30 segundos con Sergio Pérez. De esta forma se llevó su décima victoria, su número 94 en la máxima categoría y de paso su séptimo título mundial, igualando a Michael Schumacher. Toda una gesta.El segundo lugar quedó en manos de Sergio Pérez, logrando así su noveno podio en F1. El mexicano tuvo una gran carrera, logrando controlar los ataques de los Red Bull de Max Verstappen y Alex Albon en la parte media de la carrera, y luego de los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel. De hecho, en la última vuelta, Checo cometió un error en la curva 9, el único de la carrera, y el monegasco lo pasó, pero luego de forma magistral retomó el segundo lugar a dos curvas de meta.Gran carrera de los pilotos de Ferrari. Sebastian Vettel tuvo una partida magistral tras pasar del undécimo al tercer lugar en la primera vuelta. Luego tuvo un intenso duelo con Lewis Hamilton y al final capitalizó el error de su compañero Leclerc con Perez, para obtener así el primer podio del año. No estaba allí desde el GP de México 2019. Entretanto Charles Leclerc fue cuarto y ambos pilotos sumaron puntos importantes para recuperar terreno en el Campeonato de Constructores, en el que actualmente ocupan el sexto lugar.El español Carlos Sainz se llevó un gran resultado con el quinto puesto, luego de haber iniciado decimoquinto. Fue hábilmente pasando rivales y teniendo un ritmo sólido. Su compañero de equipo Lando Norris inició decimocuarto y logró terminar octavo.Los pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Alexander Albon, tuvieron una tarde muy complicada. El holandés fue muy rápido durante todo el fin de semana, incluso hoy en pista llegó a serlo durante alguna fase, pero su impaciencia le jugó una mala pasada. Intentando pasar a Pérez en la vuelta 18, se trompeó y perdió varios lugares. Posteriormente tuvo un par de salidas de pista y allí terminaron sus opciones. Al final se reportó sexto y su compañero tailandés en el séptimo puesto. Estos lugares se consiguen gracias al potencial del auto en este trazado y condiciones.El equipo Renault tuvo una tarde para el olvido. Tan solo consiguieron el décimo puesto con Daniel Ricciardo. En el inicio de la carrera, Esteban Ocon tuvo un trompo y allí sus posibilidades de un buen resultado se redujeron. Al final terminó undécimo, sin recompensa.Los pilotos de AlphaTauri, Daniil Kvyat y Pierre Gasly, quedaron en la decimosegunda y decimotercera posición. No fue un buen día para ellos y muy lejos de los resultados esperados.Pésima jornada para el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes, de quien se esperaba más. Tuvo seis trompos, dos de ellos en la vuelta uno: primero tras la largada y luego por un toque con Esteban Ocon en la curva nueve. Su auto terminó con algunos daños y terminó decimocuarto.Los dos últimos lugares fueron para Kimi Räikkönen de Alfa Romeo en el decimoquinto lugar y George Russell de Williams decimosexto.Finalmente no terminaron la competencia Kevin Magnussen y Romain Grosjean de Haas, Nicholas Latifi de Williams y Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo.Con los resultados finales de este GP de Turquía, Lewis Hamilton obtiene el campeonato de pilotos con 307 puntos, segundo Valtteri Bottas (197), tercero Max Verstappen (170), cuarto Sergio Pérez (100), quinto Charles Leclerc (97), sexto Daniel Ricciardo (96), séptimo Carlos Sainz (75), octavo Lando Norris (74), noveno Alexander Albon (70) y décimo Pierre Gasly (63).En el campeonato de constructores, Mercedes ya es campeón con 504 puntos, segundo Red Bull (240), tercero Racing Point (154), cuarto McLaren (149), quinto Renault (136), sexto Ferrari (130), séptimo AlphaTauri (89), octavo Alfa Romeo (8), noveno Haas (3) y último Williams (0).A continuación el vuelta a vuelta del GP de Turquía:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Stroll parte bien y mantiene el P1. Mal Verstappen, cae al P6. Trompo de Ocon y Bottas. Cae a P14 y P18 respectivamente. Hamilton sube al P3. Pérez es P2. Hamilton se sale de la pista y pierde la posición con Vettel, Verstappen y Albon. Cae al P6.Ocon en pits. Stroll se aleja a 4.6s de Pérez. Verstappen ataca a Vettel por el P3. Sebastian tuvo una largada de ensueño, de P11 a P3.Stroll dando una clase en lluvia. Se va alejando a 6.1s de Pérez y marcando la vuelta más rápida en cada giro. Entretanto Verstappen presionando a Vettel por el P3.Esta carrera parece un entrenamiento, pero no lo es. Los Racing Point están en el P1 y P2 con Stroll y Pérez. Pista húmeda. Gasly escala del P18 al P13. Ya está sobre su compañero Kvyat. Atención.Vettel sigue bajo presión de Verstappen. Gran duelo por el P3. Entretanto Leclerc en el P14. Fue superado por Gasly.Sergio Pérez marca la vuelta más rápida. Se acerca a 5s de Stroll. Se va ancho Räikkönen y le cede el P8 a Sainz.La pista comienza a secarse. Comienzan a caer los tiempos. Leclerc en pits cambia los de lluvia extrema por intermedios.Bottas en boxes, sale con intermedios. Vuelta rápida de Lewis Hamilton.Vettel, Hamilton, Räikkönen, Magnussen, Giovinazzi, Kvyat y Grosjean en pits. Todos salen con intermedios.Stroll en pits. Pérez nuevo líder. Verstappen P2 a 5.9s de Checo. Viene bajando todo el holandés de Red Bull.Pérez en pits y con mucha demora. Verstappen líder. Ricciardo y Sainz también entran. Max se queda en pista para aprovechar sus neumáticos, pero Hamilton con intermedios marca el mejor tiempo. Está P6.Verstappen en pits. Detención lenta. Albon líder. Pérez sale por delante de Verstappen. Max queda al frente de Vettel y Hamilton con llantas frías.Albon en pits. Stroll retoma el liderato. Está a 10.4s de Pérez. Hamilton con todo sobre Vettel. Nada fácil atacar con pista húmeda, pero Lewis no se despega. Giovinazzi fuera de carrera. Virtual Safety Car.Sigue el Virtual Safety Car mientras retiran el auto de Giovinazzi.Finaliza el Virtual Safety Car. Hamilton intentó atacar a Vettel pero sale largo. Aprovecha Albon y lo pasa. Cae al P6 Lewis, quien incluso con este resultado es campeón del mundo.Verstappen está sobre Pérez. Gap de 0.3s. Albon pasa a Vettel y sube al P4. El tailandés marca la vuelta más rápida.Poco a poco comienza a secarse la línea de carrera. Pérez a 9s de Stroll, mientras que tiene la presión de Verstappen.Solo sectores verdes y púrpura para todos los pilotos. Sigue secándose la pista. Verstappen se arriesga para entrar en la succión de Pérez y se trompea.Verstappen en pits. Sale con intermedios nuevos el holandés. Cae al P8. Albon con vuelta rápida. Está a 4s de Pérez en el P3.Pérez aprieta el ritmo y está a 7s de Stroll. Entretanto Albon bajando a los brincos los tiempos. Está a 3.4s de Checo. Momento clave de la carrera.Hamilton de nuevo atrás de Vettel. Lucha por el P4. Albon a 2.5s de Pérez. Leclerc con la vuelta más rápida.Verstappen bajo investigación por pisar la línea blanca al salir del pit lane. Trompo de Valtteri Bottas. Es P17. Situación extraña para un finlandés en estas condiciones.Albon está conectado a Pérez. Entretanto Stroll pierde diferencia con Checo a 4.1s. Verstappen sale ancho en la curva 14.Albon se juega su puesto en Red Bull. Tiene una oportunidad de oro para ratificar su silla. Su rival es Sergio Pérez por el P2. Gap de 0.8s.Albon buscando cualquier charco para preservar los intermedios. Latifi estaba afectando la visibilidad de Checo. Ya lo pasan. Pérez a 3.5s de Stroll. Albon sigue conectado.La diferencia entre Stroll y Pérez se mantiene en 3.5s. Entretanto Albon busca alargar la vida de los intermedios. Gap de 1.2s con Checo. Hamilton le descuenta a Vettel. Está a 2.3s.Dirección de carrera investigará tras la carrera el incidente de Verstappen en el pit lane.Norris pasa a Magnussen y entra en los puntos de momento.Pérez se aleja de Albon. Gap de 3s.Se habilita el DRS.Leclerc y Räikkönen en pits. Salen con intermedios de nuevo.Sainz pasa a Ricciardo y toma el P6.Ricciardo en pits. Pérez marca su mejor vuelta y se acerca a 1.6s de Stroll. Albon en el P3 a 4.4s. Es el momento de Checo.Vettel y Sainz en pits. Checo con todo sobre Stroll. Es la lucha por el liderato. Gap de 1.3s. Trompo de Albon.Albon en pits. La detención de Vettel fue fatal por parte de Ferrari. Hamilton viene con todo descontándole a Checo. Está a 4.1s. Fue 2s más veloz en esta vuelta.Pérez a 0.8s de Stroll. Puede activar DRS. Tráfico para los líderes. Tienen a Russell y Gasly por delante. Magnussen fuera de carrera al salir del pit lane.Stroll en pits. Checo líder pero con la presión de Hamilton. Lewis pasa a Pérez al llegar a la curva 13 y es el nuevo líder.Reporta graining Stroll con los nuevos intermedios. Hamilton se aleja de Pérez a 4.3s. Verstappen sube al P3. Está a 12.5 de Checo y bajando a los brincos los tiempos.Trompo de Latifi. Stroll en el P6 atrás de los Ferrari. Es atacado por Albon ahora.Hamilton volando con los intermedios. Ya está a 8.5s de Pérez. Leclerc pasa a Vettel y es P4 el monegasco. Gran carrera de Charles. Stroll sufriendo. Ya es P7 tras el pase de Albon. Ahora Sainz lo presiona.Trompo de Bottas. El segundo del día. Un horror su carrera. Está en el P13. Entretanto Hamilton P1. Stroll cae al P8. Sus neumáticos intermedios se están destruyendo.Hamilton imparable. Volando con los intermedios, los cuales parecen slicks. Ya está a 14.3s de Pérez.Pérez estable en el P2 a 12.4s de Verstappen. Entretanto Leclerc presiona a Max y lo pasa.Verstappen en pits. Salen con intermedios nuevamente. Leclerc viene con todo. Está a 12s de Pérez, pero en esta vuelta fue 2s más rápido que el mexicano.Sainz en una gran carrera sube al P5 tras superar a Albon. El español marca la vuelta más rápida. Su próximo rival es Vettel a 7.4s.Hamilton le saca vuelta a Bottas. El contraste, la realidad entre los pilotos de Mercedes. Una pena por el finlandés.Leclerc sigue marcando un fuerte ritmo. Está a 7.1s de Pérez. Entretanto el mexicano marcando sus mejores tiempos para preservar ese valioso segundo lugar. Aún quedan 11 vueltas.Leclerc volando. Está a 6.5s de Pérez. Stroll en P8 en una isla. A 16.9s de Verstappen por el P7 y 14.2s por delante de Ricciardo.Salida de pista de Grosjean. Puede continuar el francés. Trompo de Ricciardo y facilita el adelantamiento de Norris. Pérez mantiene el gap de 5s sobre Leclerc.Trompo de Leclerc. Respira Pérez. Gap de 7.8s ahora.Verstappen y Räikkönen trompo. Danza sincronizada. P7 y P15 respectivamente.Verstappen por delante de Albon. Sube al P6 el holandés. Anuncia lluvia fuerte para la última vuelta. ¡Atención!.Hamilton a 23.1s de Pérez. Leclerc a 6s de Checo.Norris marca la vuelta más rápida. El británico va por Stroll. Gap de 1.9s. La carrera del canadiense quien estaba liderando, se arruina por el segundo juego de intermedios.Vettel a 3.4s de Leclerc y cayendo. Hamilton sigue mejorando sus tiempos. Qué máquina es Lewis quien está a 4 vueltas de ser campeón del mundo por 7a vez.Vettel a 1.4s de Leclerc. Entretanto Charles a 3.2s de Pérez. ¡Qué final tendremos!Norris pasa a Stroll. El canadiense baja al P9. Hamilton a 26.6s de Pérez.¡Última vuelta! Hamilton rumbo a la gloria. Pérez se sale en la curva 9 y lo pasa Leclerc. Luego al llegar a la curva 12, Charles se pasa y Checo recupera el P2. Además Vettel pasa a su compañero.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Turquía. 2º Sergio Pérez (Racing Point), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Carlos Sainz (McLaren), 6º Max Verstappen (Red Bull), 7º Alex Albon (Red Bull), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Daniel Ricciardo (Renault).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:36:806 en el giro 58y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.