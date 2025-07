Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña 2025:

Posiciones Finales del GP de Gran Bretaña 2025:

Lando Norris ha cumplido uno de sus sueños: ganar el GP de su país. Tras una carrera caótica bajo condiciones cambiantes, el piloto británico logró un triunfo clave, descontándole ocho puntos a su compañero de equipo y rival, Oscar Piastri. Un error de pilotaje del australiano le hizo perder la victoria. Nico Hülkenberg terminó por primera vez en el podio tras 239 Grandes Premios.En una pista húmeda pero que se secaba rápidamente, la vuelta de formación comenzó detrás del Safety Car y, cuando este abandonó la pista, también lo hicieron varios pilotos que entraron en boxes para cambiar los neumáticos intermedios que todos habían montado por slicks.Cuando se apagaron las luces en la parrilla parcialmente vacía, el poleman Max Verstappen hizo una buena salida y, tras deshacerse de un breve desafío de su rival en la primera fila, Piastri, el piloto de Red Bull se afianzó en el liderato. Por detrás de los dos primeros, Norris se mantuvo tercero por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Pierre Gasly, que remontó hasta la quinta posición.Sin embargo, más atrás se produjo un contacto entre Esteban Ocon, de Haas, y el piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, y el neozelandés salió despedido de la pista y quedó fuera de la carrera. Se desplegó rápidamente el Virtual Safety Car y el ritmo se congeló.Cuando terminó la bandera amarilla, Verstappen mantenía el liderato, pero detrás de los líderes se estaba produciendo otro incidente. Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, sufrió un accidente y, aunque pudo volver a la pista, finalmente tuvo que detenerse y se desplegó el VSC por segunda vez.La segunda neutralización terminó en la vuelta 7 y, esta vez, Verstappen no pudo hacer nada para mantener a raya a Piastri y, en la vuelta 8, con la ayuda del DRS, el australiano le adelantó en la recta Hangar para hacerse con el liderato.Poco después, comenzó a llover y, luchando con unos "intermedios realmente malos", el piloto de Red Bull se salió de la pista en Chapel y Norris lo adelantó. Piastri entró en boxes y le siguieron Norris y Verstappen. Sin embargo, Norris tuvo una parada lenta y Verstappen pudo salir por delante del británico para recuperar el segundo puesto.Piastri lideraba ahora al piloto de Red Bull por 12 segundos, con Norris a solo medio segundo del holandés. Lance Stroll, que había salido 17º y había realizado una breve y muy ventajosa tanda con neumáticos blandos, subió al cuarto puesto por delante de Nico Hülkenberg, de Sauber, que también se benefició de los incidentes y de las condiciones tras salir 19º. Sin embargo, con el rápido deterioro de las condiciones, el Safety Car salió en la vuelta 14 y la carrera se neutralizó.El auto de seguridad abandonó la pista al final de la vuelta 17 y Piastri controló la reanudación para mantener su ventaja por delante de Verstappen y Norris. Detrás de ellos, Stroll y Hülkenberg mantuvieron sus posiciones. Sin embargo, el Safety Car volvió a salir casi inmediatamente. Bajo una fuerte lluvia, Hadjar no vio a Kimi Antonelli delante de él y, en la subida a Copse, el Racing Bulls chocó por detrás contra el Mercedes.Sorprendentemente, el italiano pudo continuar, a pesar de haber perdido el difusor trasero, pero Hadjar dio un trompo y se salió de la pista, chocando contra las barreras. Justo antes de que el Safety Car abandonara la pista, Piastri frenó bruscamente, pasando de 218 km/h a solo 52 km/h.Verstappen adelantó al McLaren y tuvo que frenar bruscamente para dejar pasar al líder de la carrera. El incidente fue rápidamente investigado y Piastri recibió una penalización de 10 segundos por frenar de forma errática detrás del auto de seguridad.El Safety Car abandonó la pista al final de la vuelta 22 y, luchando por el agarre en Stowe, Verstappen se salió de la pista. Se reincorporó en la novena posición y cayó a la décima al ser adelantado por Carlos Sainz, de Williams.A mitad de carrera, Piastri lideraba a su compañero de equipo por 3,6 segundos y Stroll había subido al tercer puesto, por delante de Hülkenberg y Gasly. Por detrás, Hamilton superó a Russell para colocarse sexto. Fernando Alonso, de Aston Martin, se situó octavo, por delante de Sainz y Verstappen.En la vuelta 35, Hülkenberg superó a Stroll y se colocó tercero, y poco después Hamilton se abrió paso a la fuerza para relegar al canadiense al quinto puesto. Más atrás, Verstappen también comenzaba a recuperarse y superó a Sainz para colocarse noveno, por detrás de Alonso.En la vuelta 38, el español fue el primero en cambiar a neumáticos lisos y entró en boxes desde la séptima posición. Russell fue el siguiente en entrar. Sin embargo, ambos tuvieron problemas de adherencia, Russell hizo un trompo y volvió a la pista, y Verstappen subió al séptimo puesto.Con las condiciones mejorando constantemente, el neerlandés adelantó a Gasly y subió al sexto puesto, ya que él también entró en boxes para cambiar a neumáticos lisos.Piastri entró en boxes desde la cabeza en la vuelta 44 y, tras cumplir su penalización y montar neumáticos medios, se reincorporó en segunda posición, por delante de Hülkenberg, que ahora también llevaba neumáticos medios.Norris entró al final de la siguiente vuelta y, con neumáticos medios, el británico se reincorporó en cabeza, posición que mantendría hasta el final de la carrera.Por detrás, el dúo de McLaren, Nico Hülkenberg, logró su primer podio en su 239.ª carrera, con Hamilton en cuarta posición. A dos vueltas del final, Verstappen se acercó mucho a Stroll y, cuando el canadiense cometió un pequeño error, el piloto de Red Bull aprovechó para hacerse con la quinta posición en la bandera a cuadros.Gasly también superó a Stroll en la última vuelta para hacerse con la sexta posición. El piloto de Aston Martin logró cruzar la línea de meta en séptimo lugar, por delante de Alex Albon, de Williams, Alonso y Russell.Los Haas de Olivier Bearman y Esteban Ocon chocaron en la parte final de la carrera, luego que el británico tomara la parte interna de la curva Brooklands, la cual estaba húmeda. Al final los comisarios tras investigar la maniobra, decidieron no impartir una sanción.El argentino Franco Colapinto no pudo participar en la carrera debido a un problema en el tren de transmisión.Con los resultados finales de este GP de Gran Bretaña en el campeonato de pilotos Oscar Piastri sigue líder con 234 puntos,Lando Norris (226),Max Verstappen (165),George Russell (147),Charles Leclerc (119),Lewis Hamilton (103),Kimi Antonelli (63),Alex Albon (46),Esteban Ocon (23).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 460puntos,Ferrari (222),Mercedes (210),Red Bull (172),Williams (59),Sauber (41),Racing Bulls (36), octavo Aston Martin (36),Haas (29) yAlpine (19).La decimotercera válida del campeonato mundial de F1 2025 se realizará del 25 al 27 de julio, con motivo del GP de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps.Todos los pilotos inician sin inconvenientes. En pits Russell, Hamilton, Hadjar, Bortoleto, Hülkenberg y Colapinto. Cambian intermedios.Verstappen mantiene el P1. Lawson fuera de pista. Queda a un costado. Franco Colapinto sigue en pits. Pista húmeda en varios sectores. Gasly escala al P5.Virtual Safety Car. En la vuelta anterior, fue colisión entre Ocon y Lawson. El neozelandés queda fuera de carrera.Antonelli en pits. Sale con duros en el P13 por delante de su coequipero Russell. Sigue el Virtual Safety Car.Se reanuda la carrera. Ahora Bortoleto fuera de la pista en la curva 2, pero puede retornar. Daños en el alerón trasero.Verstappen en el P1 a 0.7s de Piastri. El líder del campeonato comienza a acercarse. No hay investigación del incidente entre Ocon y Lawson. Le piden a Bortoleto retirar el auto por los daños. Virtual Safety Car.El radar muestra que se aproxima la lluvia a Silverstone. Sigue el Virtual Safety Car. Se reduce la velocidad en 40%, manteniendo un delta para que siga el gap entre los pilotos.Stroll en pits. Nubes negras sobre Silverstone. Termina el Virtual Safety Car. Sigue la presión de Piastri sobre Verstappen. El DRS no está habilitado por tener pista húmeda.Dirección de carrera establece que las condiciones ya son aptas para competir y habilita DRS. Con todo Piastri sobre Verstappen y lo pasa en la recta. Algunos pilotos reportan lluvia.Antonelli pasa a Leclerc y es P14. Ambos por slicks. Van a sufrir en instantes. Piastri se aleja a 3s de Verstappen. Gasly se conecta a Hamilton por el P4. Leclerc recupera el P14.Hülkenberg y Antonelli en pits. Salen con intermedios. Piastri ahora a 4.s de Verstappen. Norris se acerca a Max en el P3 a 1.3s.Aguacero sobre Silverstone! Verstappen se sale en Chapel y Norris lo pasa. Emoción total de la afición británica.Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Gasly, Alonso, Sainz y Tsunoda en pits. Albon sube al P2, Ocon al P5, Stroll al P6. Max pasa a Alex Albon por el P2. Piastri sigue líder. La detención de Norris fue lenta. Lando supera a Albon y es P3.Albon en pits. Car al P12. Piastri a 11.5s de Verstappen. Llueve muy fuerte. Norris conectado a Verstappen por el P2. ¡Carrera impredecible! Se espera lluvia más intensa en minutos.Leclerc se sale de pista pero puede continuar. Debido a las condiciones en pista, dirección de carrera saca el Safety Car..Todos los pilotos con intermedios. Sigue el Safety Car. Posiciones provisionales: 1PIA 2VER 3NOR 4STR 5HUL 6GAS 7OCO 8HAM 9RUS 10ALO 11SAI 12ALB 13TSU 14LEC 15ANT 16HAD 17BEA.Comienzan a despejarse levemente algunas nubes. El único piloto que no se ha detenido es Esteban Ocon.Continúa el Safety Car. La pista tiene mejores condiciones. Saldrá al final de esta vuelta el auto de seguridad.Se reanuda la carrera. Una buena cantidad de spray en la recta principal. Ocon cae al P9. Leclerc pasa a Antonelli y Tsunoda. Es P13. Colisión de Isack Hadjar. Safety Car. El francés se encuentra a Antonelli en Copse y queda fuera de carrera.Ocon en pits. Cae al P16, el último lugar. Se compacta el grupo nuevamente. Una carrera bastante complicada.El incidente entre Hadjar y Antonelli será investigado tras la carrera. La pista se está secando. Algo de sol en el segundo sector.Antonelli en pits. Piastri frena para compactar el grupo. Se va el Safety Car. Trompo de Verstappen y cae al P10.Se reanuda la carrera. Bearman se sale en Woodcote pero puede continuar.En la maniobra de reinicio, Piastri frenó súbitamente y Verstappen lo pasó. Investigación para Oscar. Podría ser considerada esta acción como manejo antideportivo.Piastri a 3.2s de su compañero Norris. McLaren de momento lidera en Silverstone. Gasly en el P5 es presionado por Hamilton y Russell. Retiro para Antonelli. Lewis se sale en Copse y lo pasa Russell, quien sube al P6.Piastri es penalizado con 10s por infringir la normativa durante el Safety Car. El gap con Norris es de 3.5s. También investigados Tsunoda y Bearman por causar colisión.Piastri a 4s de Norris. Hamilton pasa a Russell en Stowe y toma el P6. Penalización de 10s para Tsunoda por colisión sobre Bearman.Gasly resistiendo en el P5. Tiene la presión de Hamilton. Verstappen en el P10 y no logra conectarse a Sainz.Gasly haciendo un trabajo impecable con Alpine, aguantando en el P5 la presión de Hamilton.Hamilton aprieta a Gasly y lo pasa en la curva 16. Sube al P5.Piastri a 3.1s de Norris. Ahora es Russell quien presiona a Gasly por el P6.Hülkenberg tiene a 0.8s a Stroll por el P3. Lance reporta que la pista se está secando y que los neumáticos se están calentando.Norris se acerca a Piastri. Gap de 2.6s. Stroll resiste la presión de Hülkenberg por el P3. Gap de 0.4s.Verstappen a 0.5s de Sainz por el P9. Hamilton se acerca a Hülkenberg por el P4. No está habilitado el DRS por estar la pista húmeda.Se habilita el DRS. Hülkenberg pasa a Stroll y es P3. Gasly resiste los ataques de Russell por el P6.Verstappen pasa a Sainz y es P9. Consigue pasar en Club. Hamilton toma el P4 de Stroll. El gap entre Hülkenberg en el P3 es de 1.6s.Leclerc toma el P11 de Albon. El tailandés evita el choque y se abre.Hamilton se acerca a Hülkenberg por el P3. Gap de 0.4s.Alonso en pits. Es el primero de este stint en salir con slicks, más exactamente con medios. Está en el P14. Está a 70.7s de Piastri. Veremos qué tanto recupera.Norris marca la vuelta rápida y se acerca a 1.8s de Piastri. Russell en pits. De momento Alonso no mejora. Los slicks no tiene adherencia. Se sale de pista Russell.Norris sigue presionando y marca la vuelta rápida. Gap de 1.4s con Piastri. Desde que alonso entró con slicks ha perdido 20 segundos. De 70.7s a 90.7s con Piastri.Leclerc pasa a Sainz realizando la misma maniobra agresiva que le hizo a Albon. Es P8 el monegasco.Hamilton, Stroll, Verstappen, Gasly, Sainz, Bearman y Tsunoda en pits. Con blandos Lewis y Lance, el resto con medios.Hülkenberg en pits. Sale con medios. También entran Leclerc, Albon y Ocon.Piastri en pits. Cumple la penalización de 10s. Sale en el P2 a a 30s de Norris, el nuevo líder. Se comienza a secar la pista. Toque entre los Haas. Bearman choca a Ocon. Caer al P11 y P13 respectivamente.Norris en pits. Sale 4.7s por delante de Piastri. Atención porque Oscar tiene más temperatura en el neumático al rodar una vuelta más.Piastri pasa por un parche en Maggotts y se sale de pista. Puede volver. Gap de 4.5s entre los McLaren. Hülkenberg en el P3 a 6.5s sobre Hamilton. Leclerc se vuelve a salir de pista, esta vez en Stowe. Cae al P14.Hamilton logra la vuelta más rápida. Alonso quien fue el primer en colocar slicks, ya está P8. Ha recuperado 30 segundos respecto al líder. Está a 60.7s.Norris a 6s de Piastri. Gasly presiona a Verstappen por el P6. Hülkenberg marca su vuelta más rápida. Se aleja a 6.6s de Hamilton. Bearman presiona a Russell por el P10 .La colisión entre los Haas, el golpe de Bearman a Ocon, se investigará tras la carrera. Norris a 6.4s de Piastri. Hamilton es 1s más rápido que Hülkenberg por el P3 y baja el gap a 5.3s.Piastri marca la vuelta más rápida. Está a 5.9s de Lando. Gran carrera de Hülkenberg quien se acerca a su primer podio en F1. Está a 5.1s sobre Hamilton.Verstappen pasa a Stroll y toma el P5. Ha recuperado cinco lugares. Error de Lance en Village¡Última vuelta en Silverstone! Gasly pasa a Stroll y toma el P6 en la última vuelta.Oscar Piastri registró la vuelta más rápida con 1:29.337 en el giro 51. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.