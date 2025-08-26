Cadillac elige a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en F1 2026
ago 26 /2025 12:50 GMT
Fishers, Indiana, Estados Unidos
Cadillac F1 Team
El naciente equipo Cadillac de Fórmula 1 reveló su alineación estelar para su estreno en la máxima categoría en 2026. Se trata del mexicano Sergio 'Checo' Pérez y del finlandés Valtteri Bottas, garantizando de inmediato una gran experiencia y talento en su primera incursión en el campeonato de automovilismo más importante del mundo.
Sergio "Checo" Pérez, quien acumula seis triunfos en la F1 y un historial de consistencia en escudería de élite, se une a Valtteri Bottas, con una década de éxitos y diez victorias en Grandes Premios a sus espaldas. Esta dupla no solo inyecta veteranía inmediata
, sino que simboliza la ambición de Cadillac por irrumpir con fuerza en un deporte dominado por gigantes europeos.
Detrás de esta contratación estratégica se esconde una visión integral: fusionar el legado industrial de General Motors (GM)
con la agilidad de TWG Motorsports.
El equipo, que se construye desde los cimientos, operará en un triángulo geográfico que une lo mejor de dos mundos: instalaciones en Fishers (Indiana) y Charlotte (Carolina del Norte) para anclar su identidad americana
, complementadas por un hub en Silverstone (Reino Unido) que absorbe el know-how europeo en ingeniería de carreras
.
"Estamos forjando una cultura de innovación y alto rendimiento
" , subraya Graeme Lowdon, director del equipo, quien ve en Bottas y Pérez no solo velocistas, sino arquitectos de éxito. "Su bagaje en más de 500 Grandes Premios combinados y un centenar de podios será clave para moldear nuestra competitividad desde el día uno
".
Pérez, de 35 años, ve en Cadillac una oportunidad para "crecer colectivamente y pelear en la vanguardia. Representar a las Américas con una marca icónica como esta es un orgullo inmenso; queremos enorgullecer a todo el continente
", afirmó 'Checo', destacando la "pasión y determinación
", que palpó desde las primeras conversaciones.
Entretanto Bottas, de 36 años y excompañero de Lewis Hamilton en Mercedes, expresó su entusiasmo por este "proyecto fresco y sólido. No es solo competir; es edificar algo duradero en la F1
", comentó, agradeciendo a Mercedes por allanar el camino con "deportividad absoluta
".
Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports y del equipo Cadillac, enfatiza el equilibrio que aportan estos pilotos: "Son más que ganadores; son líderes que colaboran en definir nuestra esencia
".
Mark Reuss, presidente de GM, añade que esta incorporación fortalece el "legado extraordinario
" de Cadillac en las pistas, recordando su herencia en competencias como Le Mans y NASCAR. Con esta base, el equipo aspira a no ser un mero participante, sino un contendiente que eleve el perfil global del automovilismo de Estados Unidos.
Este anuncio llega en un momento clave para la F1, que busca expandir su huella en América con carreras en Miami, Las Vegas y Austin. Además Cadillac llegará en el momento que la categoría tendrá un cambio total de reglamento técnico y algunos deportivos.