Cadillac elige a Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para su debut en F1 2026

El naciente equipo Cadillac de Fórmula 1 reveló su alineación estelar para su estreno en la máxima categoría en 2026. Se trata del mexicano Sergio 'Checo' Pérez y del finlandés Valtteri Bottas, garantizando de inmediato una gran experiencia y talento en su primera incursión en el campeonato de automovilismo más importante del mundo.Sergio "Checo" Pérez, quien acumula seis triunfos en la F1 y un historial de consistencia en escudería de élite, se une a Valtteri Bottas, con una década de éxitos y diez victorias en Grandes Premios a sus espaldas. Esta dupla no solo, sino que simboliza la ambición de Cadillac por irrumpir con fuerza en un deporte dominado por gigantes europeos.Detrás de esta contratación estratégica se esconde una visión integral:con la agilidad de TWG Motorsports. El equipo, que se construye desde los cimientos, operará en un triángulo geográfico que une lo mejor de dos mundos: instalaciones en Fishers (Indiana) y Charlotte (Carolina del Norte), complementadas por un hub en Silverstone (Reino Unido) que" , subraya Graeme Lowdon, director del equipo, quien ve en Bottas y Pérez no solo velocistas, sino arquitectos de éxito. "".Pérez, de 35 años, ve en Cadillac una oportunidad para "", afirmó 'Checo', destacando la "", que palpó desde las primeras conversaciones.Entretanto Bottas, de 36 años y excompañero de Lewis Hamilton en Mercedes, expresó su entusiasmo por este "", comentó, agradeciendo a Mercedes por allanar el camino con "".Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports y del equipo Cadillac, enfatiza el equilibrio que aportan estos pilotos: "".Mark Reuss, presidente de GM, añade que esta incorporación fortalece el "" de Cadillac en las pistas, recordando su herencia en competencias como Le Mans y NASCAR. Con esta base, el equipo aspira a no ser un mero participante, sino un contendiente que eleve el perfil global del automovilismo de Estados Unidos.Este anuncio llega en un momento clave para la F1, que busca expandir su huella en América con carreras en Miami, Las Vegas y Austin. Además Cadillac llegará en el momento que la categoría tendrá un cambio total de reglamento técnico y algunos deportivos.